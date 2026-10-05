Yasin Kol’un hâkimlik savunmasına Takvim ulaştı! MHK Başkanı görüşmesi dosyada
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakem soruşturmasında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol’un sulh ceza hâkimliğinde verdiği savunmanın ayrıntılarına takvim.com.tr ulaştı. Kol suçlamaları reddederken avukatları dosyadaki para hareketlerinin yemek ödemeleri, araç satışı, ev alımı, kredi ve tazminat işlemlerinden kaynaklandığını savundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakem soruşturmasında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un sulh ceza hâkimliğinde verdiği savunmanın ayrıntılarına takvim.com.tr ulaştı.
Soruşturmanın emniyet aşamasında milyonlarca liralık hesap hareketleri, çeşitli kişilere yapılan para transferleri ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yaptığı yazışmalar sorulan Kol, hâkimlikte suçlamaları reddetti.
Kol'un avukatları ise dosyadaki para hareketlerinin yemek hesabı, araç satışı, ev alımı, kredi çekimi ve tazminat ödemesi gibi işlemlerden kaynaklandığını savundu.
Hâkimlik, MASAK verileri, bilirkişi raporu, banka hesap hareketleri, şüpheli beyanları, yazışma kayıtları ve kolluk tutanaklarını dikkate alarak Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanmasına karar verdi.
Yasin Kol, ifadesinde şöyle dedi:
Yasin Kol, hâkimlikteki savunmasında, daha önce verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirtti. Kol, bilerek herhangi bir suç işlemediğini savundu.
Kol, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Daha önce vermiş olduğum ifadelerimi aynen tekrar ederim. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum." dedi. Çevresinde daha önce yargılanan kişiler bulunduğunu ancak buna rağmen böyle bir fiili bilerek işlemesinin mümkün olmadığını söyleyen Kol, "Daha önce etrafımda yargılanan kişiler oldu. Bunları bilerek yapmam mümkün değildir. Kaldı ki yapmadım." ifadelerini kullandı.
"MAÇ YEMEĞİNDE HESABI YARDIMCI HAKEM ÖDER"
Kol, hesap hareketlerine ilişkin işlemlerin açıklamasının bulunduğunu savunurken özellikle hakemler arasındaki küçük tutarlı transferlerin maç yemeklerinden kaynaklandığını ileri sürdü.
Kol, "Hesap hareketlerimdeki bütün işlemlerin açıklaması vardır. Maç yemeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder, biz de ona göndeririz." dedi.
Yasa dışı siteye üyeliğinin olup olmadığına dair konuşan Kol, "Benim herhangi bir yasa dışı siteye üyeliğim yoktur." ifadelerini kullandı.
Yönettiği maçlar nedeniyle daha önce tehdit aldığını belirten Kol, buna rağmen maçlarda kuralların dışına çıkmadığını savundu. Kol, "Daha önce birçok kez maça çıktım ve tehditler aldım. Ancak bildiğimi yaptım. Kurallar neyse onu uyguladım." dedi.
Herhangi bir şike bağlantılı para akışının bulunmadığını da savunan Kol, "Böyle bir duruma ilişkin kimseyle para akışım yoktur. Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim." ifadeleriyle tahliyesini istedi.
AVUKATLARDAN YEMEK HESABI SAVUNMASI
Yasin Kol'un avukatları da dosyadaki bazı para transferlerinin maç günlerindeki yemek ödemelerinden kaynaklandığını savundu. Dosyada gizlilik kararı bulunduğunu belirten avukatlar, sevk yazısındaki suçlamanın bu para hareketleriyle ilişkilendirilmiş olabileceğini öne sürdü.
Avukatlar, "Müvekkilin savunmalarına aynen katılıyoruz. Dosyada gizlilik kararı olduğu için savunmamız kısıtlıdır. Tahmine dayalı olarak şunları söyleyebiliriz: Sevk yazısında belirtilen suç muhtemelen maç günlerindeki para transferlerine ilişkindir." dedi.
Hakemlerin maçtan önce veya sonra birlikte yemeğe gittiklerini belirten avukatlar, ödeme sistemini de anlattı:
"Burada usul şudur: Maçtan önce veya sonra hakemler yemeğe gider. Bu teamüldür. En kıdemsiz hakem hesabı öder. Daha sonra paylarına düşen ödemeyi kıdemsiz hakeme gönderirler."
"1-2-3 BİN TL İLE ŞİKE DÜŞÜNÜLMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"
Kol'un avukatları, dosyada yer alan bazı para transferlerinin düşük tutarlı olduğunu savunarak bunların şike iddiasına dayanak yapılamayacağını ileri sürdü. Avukatlar, "Para miktarlarına bakıldığında 1.000-2.000-3.000 TL gibi rakamlar mevcuttur. Lig maçlarında ve önemli maçlarda yer alan müvekkilin bu miktarlarla şike yaptığının düşünülmesi hayatın olağan akışına aykırıdır." ifadelerini kullandı.
BAZI TRANSFERLER İÇİN ARAÇ SATIŞI İDDİASI
Savunmada, Kol'un emniyette bazı para transferlerinin nedenini hatırlayamadığı ancak savcılık aşamasında bunlara ilişkin açıklama yaptığı da belirtildi.
Avukatlar, "Emniyet ifadesinde hatırlamadığı için bazı para transferlerinin gerekçesini müvekkil açıklayamamıştır. Ancak bugün savcılıkta bunları da açıkladı. Kimisi araç satış sözleşmesine dayanmaktadır. Hatta bunu dosyaya sunduk." dedi.
Kol'un gelir durumuna ilişkin de bilgi veren avukatlar, "Ayrıca müvekkil KTÜ'de güvenlik görevlisi olarak 65.000 TL maaşla çalışmaktadır. Bu da göz önünde bulundurulduğunda müvekkilin isnat edilen suçu işlemediği ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
"135 MİLYON TL, SAVCILIKTA 80 MİLYON TL OLARAK BELİRTİLDİ"
Kol'un avukatları, soruşturmadaki mali analiz ve raporlarda yer alan rakamlara da itiraz etti. Savunmada, "Mali analiz ve raporlarda belirtilen miktar ilk başta 135 milyon TL, savcılık aşamasında ise 80 milyon TL şeklinde belirtilmiştir." denildi.
Avukatlar bu farkın hata olduğunu düşündüklerini belirterek, "Burada hata yapıldığını düşünüyoruz. Soruşturma ilerlediğinde gerçekler ortaya çıkacaktır." dedi.
KİŞİSEL VERİ SUÇLAMASINA İTİRAZ
Kol'un avukatları, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedildiği yönündeki suçlamayı da reddetti. Avukatlar, "Müvekkil kimsenin kişisel verisini hukuka aykırı olarak kaydetmemiştir. Bu suçtan yapılan sevkin gerekçesini anlayamadık. Kimseyi fişlememiştir." ifadelerini kullandı.
MHK BAŞKANI İLE GÖRÜŞME SAVUNMAYA GİRDİ
Savunmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de MHK Başkanı ile yapılan konuşmalara ilişkin oldu. Avukatlar, söz konusu görüşmenin yalnızca maç kadrosuna ilişkin bir değerlendirmeden ibaret olduğunu savundu.
Avukatlar, "Yapılan soruşturmanın başında MHK Başkanı ile konuşmaları sonucunda müvekkile sirayet etmiştir." dedi.
Konuşmanın içeriğini de aktaran avukatlar, "Bu konuşmanın içeriği tamamen MHK Başkanının müvekkile 'Kimlerle derbi maçını yönetirsen daha rahat hissedersin?' demesinden ibarettir." ifadelerini kullandı.
HESAP HAREKETLERİ İÇİN EV VE KREDİ SAVUNMASI
Kol'un avukatları, banka hesaplarındaki hareketlerin kişisel işlemlerden kaynaklandığını da savundu. "Müvekkilin hesap hareketleri tamamen ev alımı, kredi çekimi, avukatından gelen tazminat ödemesi gibi kişisel işlemlerdir." diyen avukatlar, Kol'un krediyle aldığı bir evi bulunduğunu belirtti. Savunmada, "Müvekkilin kredi ile aldığı bir evi vardır. Başkaca bir mal varlığı yoktur." denildi.
Avukatlar şike iddiasına ilişkin ise, "Şikeden bahsedildiğinde çantalarla gönderilen milyon dolarlardan bahsedilir. Burada öyle bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
Kol'un tutuklanması hâlinde devlet memurluğu unvanını kaybedeceğini belirten avukatlar, müvekkilleri hakkında kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulduğunu savundu.
Avukatlar, "Olası bir yargılama sonucunda müvekkilin beraat etme ihtimali yüksektir. Tutuklanması durumunda devlet memurluğu unvanını kaybedecektir. Şu an müvekkile itibar suikastı yapılmaktadır." dedi.
KAÇMA ŞÜPHESİ OLMADIĞINI SAVUNDULAR
Kol'un aile durumuna da değinen avukatlar, "Evli, 1 çocuk babasıdır. Kızının sağlık problemleri vardır. Böbrek hastasıdır. Tedavi görmektedir." ifadelerini kullandı.
Kol'un sabit ikametgâh sahibi olduğunu belirten avukatlar, "Müvekkilim sabit ikametgâh sahibidir. Kaçma şüphesi yoktur. Bu nedenlerle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.
HÂKİMLİK TUTUKLAMA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği ise dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alarak tutuklama kararı verdi.
Kararda, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller arasında "MASAK verileri, bilirkişi raporu, banka hesap hareketleri, şüphelilerin beyanları, yazışma kayıtları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı" gösterildi.
Hâkimlik ayrıca delillerin tamamen toplanmamış olması ve isnat edilen suçlara ilişkin ceza sınırlarını dikkate alarak kaçma şüphesi bulunduğunu değerlendirdi.
Kararda, "Eylemin işleniş biçimi hep birlikte gözetildiğinde adli kontrol tedbirleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacağı değerlendirilerek CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına..." denildi.