İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakem soruşturmasında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un sulh ceza hâkimliğinde verdiği savunmanın ayrıntılarına takvim.com.tr ulaştı.

Soruşturmanın emniyet aşamasında milyonlarca liralık hesap hareketleri, çeşitli kişilere yapılan para transferleri ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yaptığı yazışmalar sorulan Kol, hâkimlikte suçlamaları reddetti.

Kol'un avukatları ise dosyadaki para hareketlerinin yemek hesabı, araç satışı, ev alımı, kredi çekimi ve tazminat ödemesi gibi işlemlerden kaynaklandığını savundu.

Hâkimlik, MASAK verileri, bilirkişi raporu, banka hesap hareketleri, şüpheli beyanları, yazışma kayıtları ve kolluk tutanaklarını dikkate alarak Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanmasına karar verdi.

Yasin Kol, ifadesinde şöyle dedi:

Yasin Kol, hâkimlikteki savunmasında, daha önce verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirtti. Kol, bilerek herhangi bir suç işlemediğini savundu.

Kol, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Daha önce vermiş olduğum ifadelerimi aynen tekrar ederim. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum." dedi. Çevresinde daha önce yargılanan kişiler bulunduğunu ancak buna rağmen böyle bir fiili bilerek işlemesinin mümkün olmadığını söyleyen Kol, "Daha önce etrafımda yargılanan kişiler oldu. Bunları bilerek yapmam mümkün değildir. Kaldı ki yapmadım." ifadelerini kullandı.

"MAÇ YEMEĞİNDE HESABI YARDIMCI HAKEM ÖDER"

Kol, hesap hareketlerine ilişkin işlemlerin açıklamasının bulunduğunu savunurken özellikle hakemler arasındaki küçük tutarlı transferlerin maç yemeklerinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Kol, "Hesap hareketlerimdeki bütün işlemlerin açıklaması vardır. Maç yemeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder, biz de ona göndeririz." dedi.

Yasa dışı siteye üyeliğinin olup olmadığına dair konuşan Kol, "Benim herhangi bir yasa dışı siteye üyeliğim yoktur." ifadelerini kullandı.

Yönettiği maçlar nedeniyle daha önce tehdit aldığını belirten Kol, buna rağmen maçlarda kuralların dışına çıkmadığını savundu. Kol, "Daha önce birçok kez maça çıktım ve tehditler aldım. Ancak bildiğimi yaptım. Kurallar neyse onu uyguladım." dedi.

Herhangi bir şike bağlantılı para akışının bulunmadığını da savunan Kol, "Böyle bir duruma ilişkin kimseyle para akışım yoktur. Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim." ifadeleriyle tahliyesini istedi.

AVUKATLARDAN YEMEK HESABI SAVUNMASI

Yasin Kol'un avukatları da dosyadaki bazı para transferlerinin maç günlerindeki yemek ödemelerinden kaynaklandığını savundu. Dosyada gizlilik kararı bulunduğunu belirten avukatlar, sevk yazısındaki suçlamanın bu para hareketleriyle ilişkilendirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Avukatlar, "Müvekkilin savunmalarına aynen katılıyoruz. Dosyada gizlilik kararı olduğu için savunmamız kısıtlıdır. Tahmine dayalı olarak şunları söyleyebiliriz: Sevk yazısında belirtilen suç muhtemelen maç günlerindeki para transferlerine ilişkindir." dedi.

Hakemlerin maçtan önce veya sonra birlikte yemeğe gittiklerini belirten avukatlar, ödeme sistemini de anlattı:

"Burada usul şudur: Maçtan önce veya sonra hakemler yemeğe gider. Bu teamüldür. En kıdemsiz hakem hesabı öder. Daha sonra paylarına düşen ödemeyi kıdemsiz hakeme gönderirler."

"1-2-3 BİN TL İLE ŞİKE DÜŞÜNÜLMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Kol'un avukatları, dosyada yer alan bazı para transferlerinin düşük tutarlı olduğunu savunarak bunların şike iddiasına dayanak yapılamayacağını ileri sürdü. Avukatlar, "Para miktarlarına bakıldığında 1.000-2.000-3.000 TL gibi rakamlar mevcuttur. Lig maçlarında ve önemli maçlarda yer alan müvekkilin bu miktarlarla şike yaptığının düşünülmesi hayatın olağan akışına aykırıdır." ifadelerini kullandı.