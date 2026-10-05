Israel Hayom gazetesinin haberine göre, adı verilmeyen bir matematik profesörü, Filistinlilerin kitlesel göçü hedefiyle yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olacak saldırılar düzenlemek için bir terör ağı kurdu.

İsrail 'de Bar-Ilan Üniversitesinden bir profesörün, Filistinlileri göçe zorlamak için çeşitli kentlerde 72 silahlı militan kullanarak düzenlenecek eş zamanlı saldırılarla, 700 Filistinliyi öldürme planı yaptığı ortaya çıktı.

Kimliği hakkında gizlilik kararı alınan matematik profesörü, bu plan ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin de kitlesel olarak göç etmesini sağlamayı amaçlıyordu.

İsrail'in Lod Bölge Mahkemesine Ramat Gan'daki Bar-Ilan Üniversitesinde görev yapan 60'lı yaşlardaki bir akademisyen hakkında sunulan iddianameye göre, akademisyen üç yıl boyunca koordineli ve eş zamanlı gerçekleştirilecek saldırılarla Filistinli nüfusa zarar vermeyi amaçlayan bir plan oluşturdu.

İsrail'de Bar-Ilan Üniversitesinde görev yapan bir matematik profesörünün Filistinlilere yönelik saldırı planı yaptığı ortaya çıktı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Akademisyen, 72 kişiden oluşan bir örgüt kurarak 6 silahlı hücre oluşturmuş. (Foto: Yapay zeka ile birleştirilmiştir.)

ÇALIŞMALARINA ŞUBAT 2023'TE BAŞLADI

Planı hayata geçirmek için Şubat 2023'te çalışmalarına başlayan akademisyen, kendisi dahil 72 Yahudi'den oluşan bir örgüt kurdu ve karışık nüfuslu şehirlerde Filistinlileri hedef almak için ateşli silahlar, balta ve çekiçlerle donatılmış 12'şer kişilik 6 hücre oluşturdu.

İsrail ordusundaki bazı unsurlardan da önceden koordine edilmiş destek alacağını öngören İsrailli akademisyen, Filistin şehirlerinin merkezlerine hava saldırıları ve topçu saldırıları düzenleyerek 700 kişinin ölümüne yol açmayı planladı.

Ülkenin kuzeyindeki Tuba-Zangariya bedevi köyünü hedeflerden biri olarak belirleyen İsrailli akademisyen, bölgede keşif gezileri gerçekleştirirken kurduğu örgüt için 20 sayfalık bir ideolojik manifesto hazırladı.