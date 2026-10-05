İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. Söz konusu incelemenin belgelerine ise Takvim.com.tr ulaştı.

Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın hisse hareketleri soruşturma kapsamında mercek altına alındı. (Foto: Takvim.com.tr) TASFİYE ÖNCESİ HİSSELER BAŞKA HESAPLARA AKTARILDI



Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, SPK'nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerinin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı, bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi. Savcılık, söz konusu hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük incelenmesini istedi.