Hakem soruştırmasında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyede... Dijital materyalleri didik didik
Merkez Hakem Kurulu'na yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma doğrultusunda, Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakim karşısına çıkıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, MASAK incelemeleri ve dijital materyal analizleri tamamlandı. 7258 sayılı yasa dışı bahis kanununa muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltilen 2 hakem, sabah saatlerinde Çağlayan’daki adliyeye sevk edildi.
Merkez Hakem Kurulu'na yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
DİJİTAL MATERYALLER DİDİK DİDİK
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre, şüphelilerin dijital materyalleri emniyet güçleri tarafından mercek altına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarının detaylı analizi neticesinde gözaltı kararı verilen Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in ifade işlemleri İstanbul'da tamamlandı.
Şüpheliler, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Operasyonun düğmesine, Trabzon'da Trabzonspor ile Drogheda United takımları arasında oynanan hazırlık maçının ardından basılmıştı.
Müsabaka sonrasında gözaltına alınan hakemlere yöneltilen suçlamalar arasında "7258 sayılı kanuna muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları yer alıyor.