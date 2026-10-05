A Milli Takım ikinci yarıya beraberlik hedefiyle çıktı ve aradığı golü 61. dakikada buldu. Eren Elmalı'nın asistinde topu ağlara gönderen Aral Şimşir skoru 1-1'e getirdi. İtalya karşılaşmasıyla A Milli Takım kariyerindeki ilk resmi müsabakasına çıkan Aral, ay-yıldızlı formayla ilk resmi golünü de Bologna'da kaydetti.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İtalya, 26. dakikada Gianluca Scamacca'nın golüyle üstünlüğü yakaladı. Türkiye beraberlik golünü bulmak için rakip kaleye gitse de ilk yarıda skoru değiştiremedi. İtalya soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Scamacca, 42. dakikada sarı kart gördü.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında İtalya 'ya 2-1 mağlup oldu. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini Gianluca Scamacca ve Riccardo Calafiori kaydetti. Ay-yıldızlıların tek golü, A Milli Takım formasıyla ilk resmi maçına çıkan Aral Şimşir'den geldi. İşte atılan goller...

Ozan Kabak karşılaşmaya ilk 11'de başladı. (Fotoğraf: AFP)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İtalya ile Türkiye arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı.

2' Scamacca savunma arkasına sarktı

İtalya, savunma arkasına gönderilen uzun topta Gianluca Scamacca'yı topla buluşturmak istedi ancak pas kaleciye yakın kaldı ve tehlike oluşmadı.

3' Vergara ofsayta yakalandı

İtalya'nın savunma arkasına gönderdiği bir başka uzun topta Antonio Vergara hareketlendi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı.

9' Türkiye etkili geldi

Eren Elmalı'nın ortası İtalya savunmasından dönerken devam eden pozisyonda Aral Şimşir'in vuruşu da engellendi.

Dönen topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak vuruşu üstten auta çıktı.

11' İtalya'nın şutları engellendi

Issa Doumbia'nın indirdiği top Daniel Maldini'nin önünde kaldı. Maldini ceza sahası dışından şutunu çekti ancak Türkiye savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

12' Scamacca kaleyi bulamadı

Gianluca Scamacca ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak vuruşu üstten ve yandan auta çıktı.

13' Donnarumma, Ozan Kabak'a geçit vermedi

Türkiye gole çok yaklaştı. Ozan Kabak ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yaptı.

Uzak köşeye yönelen topu Gianluigi Donnarumma uzanarak parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

16' Donnarumma, Salih Özcan'ı durdurdu

Salih Özcan ceza sahası dışından falsolu bir vuruş yaptı. Gianluigi Donnarumma topu kontrol ederek gole izin vermedi.

17' Yunus Akgün gole yaklaştı

İtalya, Nicolo Barella ile top kaybı yaptı. Türkiye'nin savunma arkasına gönderdiği pasta Yunus Akgün kafa vuruşunu yaptı ancak Gianluigi Donnarumma zamanında müdahale ederek topu kontrol etti.

18' İtalya ilk kornerini kazandı

İtalya karşılaşmadaki ilk köşe vuruşunu kazandı. Daniel Maldini'nin kısa kullandığı kornerin devamında hakem ceza sahasında İtalya aleyhine faul kararı verdi.

19' Türkiye baskısını sürdürdü

Türkiye bir kez daha köşe vuruşu kazandı. İtalya savunması ceza sahasına gönderilen topu uzaklaştırdı.

21' Eren Elmalı kritik müdahaleyi yaptı

Nicolo Barella'nın savunma arkasına gönderdiği pas Antonio Vergara'yı topla buluşturmak üzereyken Eren Elmalı zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.

26' GOL | İtalya 1-0 Türkiye

İtalya, Gianluca Scamacca'nın golüyle öne geçti. Giovanni Di Lorenzo'nun sağ kanattan yaptığı ortada Scamacca'nın ilk hamlesi savunmadan döndü.

Ceza sahasında önünde kalan topa gelişine sert vuran Scamacca, meşin yuvarlağı üst direğin altından ağlara gönderdi.

27' Türkiye köşe vuruşu kazandı

Ay-yıldızlılar golün ardından rakip kaleye yöneldi ve kısa süre içinde üst üste köşe vuruşları kazandı ancak İtalya savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

38' İtalya farkı artırmaya yaklaştı

Gianluca Scamacca'nın hazırladığı pozisyonda Matteo Ruggeri ceza sahasında vuruşunu yaptı ancak Türkiye savunması şutu engelledi.

41' Scamacca sarı kart gördü

İtalya'nın golünü atan Gianluca Scamacca, İsmail Yüksek'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

İlk yarı sonucu | İtalya 1-0 Türkiye

Türkiye, ilk yarının özellikle ilk bölümünde Ozan Kabak, Salih Özcan ve Yunus Akgün ile önemli fırsatlar yakaladı ancak Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi. İtalya ise 26. dakikada Gianluca Scamacca'nın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.