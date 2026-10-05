Bizim Çocuklar 4'te 0 ile dibe vurdu! Türkiye İtalya'ya da yenildi
Türkiye, Uluslar Ligi'nde İtalya'ya konuk oldu. Milliler rakibine 3-1 yenildi. Gök-maviler'in gollerini Scamacca, Calafiori ve Francesco Pio Esposito atarken ay-yıldızlıların golü Aral Şimşir'den geldi. İşte ATV'den yayınlanan maçta atılan goller...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında İtalya'ya 2-1 mağlup oldu. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini Gianluca Scamacca ve Riccardo Calafiori kaydetti. Ay-yıldızlıların tek golü, A Milli Takım formasıyla ilk resmi maçına çıkan Aral Şimşir'den geldi. İşte atılan goller...
SCAMACCA PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İtalya, 26. dakikada Gianluca Scamacca'nın golüyle üstünlüğü yakaladı. Türkiye beraberlik golünü bulmak için rakip kaleye gitse de ilk yarıda skoru değiştiremedi. İtalya soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Scamacca, 42. dakikada sarı kart gördü.
ARAL ŞİMŞİR'DEN İLK RESMİ MAÇINDA GOL
A Milli Takım ikinci yarıya beraberlik hedefiyle çıktı ve aradığı golü 61. dakikada buldu. Eren Elmalı'nın asistinde topu ağlara gönderen Aral Şimşir skoru 1-1'e getirdi. İtalya karşılaşmasıyla A Milli Takım kariyerindeki ilk resmi müsabakasına çıkan Aral, ay-yıldızlı formayla ilk resmi golünü de Bologna'da kaydetti.
İTALYA 3 DAKİKA SONRA CEVAP VERDİ
Türkiye'nin beraberlik sevinci uzun sürmedi. Roberto Mancini'nin ikinci yarıda oyuna aldığı Riccardo Calafiori, 64. dakikada Nicolo Barella'nın asistinde fileleri havalandırdı ve İtalya'yı yeniden öne geçirdi.
Son golü 87'de ev sahibi adına Francesco Pio Esposito kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.
Milliler Uluslar Ligi'ndeki macerasına B Ligi'nden devam edecek.
GOL
İTALYA 1-0 TÜRKİYE
İTALYA 1-1 TÜRKİYEMilliler İtalya karşısında skoru eşitledi: 1-1
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İtalya ile Türkiye arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı.
2' Scamacca savunma arkasına sarktı
İtalya, savunma arkasına gönderilen uzun topta Gianluca Scamacca'yı topla buluşturmak istedi ancak pas kaleciye yakın kaldı ve tehlike oluşmadı.
3' Vergara ofsayta yakalandı
İtalya'nın savunma arkasına gönderdiği bir başka uzun topta Antonio Vergara hareketlendi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı.
9' Türkiye etkili geldi
Eren Elmalı'nın ortası İtalya savunmasından dönerken devam eden pozisyonda Aral Şimşir'in vuruşu da engellendi.
Dönen topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak vuruşu üstten auta çıktı.
11' İtalya'nın şutları engellendi
Issa Doumbia'nın indirdiği top Daniel Maldini'nin önünde kaldı. Maldini ceza sahası dışından şutunu çekti ancak Türkiye savunması araya girerek tehlikeyi önledi.
12' Scamacca kaleyi bulamadı
Gianluca Scamacca ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak vuruşu üstten ve yandan auta çıktı.
13' Donnarumma, Ozan Kabak'a geçit vermedi
Türkiye gole çok yaklaştı. Ozan Kabak ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yaptı.
Uzak köşeye yönelen topu Gianluigi Donnarumma uzanarak parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
16' Donnarumma, Salih Özcan'ı durdurdu
Salih Özcan ceza sahası dışından falsolu bir vuruş yaptı. Gianluigi Donnarumma topu kontrol ederek gole izin vermedi.
17' Yunus Akgün gole yaklaştı
İtalya, Nicolo Barella ile top kaybı yaptı. Türkiye'nin savunma arkasına gönderdiği pasta Yunus Akgün kafa vuruşunu yaptı ancak Gianluigi Donnarumma zamanında müdahale ederek topu kontrol etti.
18' İtalya ilk kornerini kazandı
İtalya karşılaşmadaki ilk köşe vuruşunu kazandı. Daniel Maldini'nin kısa kullandığı kornerin devamında hakem ceza sahasında İtalya aleyhine faul kararı verdi.
19' Türkiye baskısını sürdürdü
Türkiye bir kez daha köşe vuruşu kazandı. İtalya savunması ceza sahasına gönderilen topu uzaklaştırdı.
21' Eren Elmalı kritik müdahaleyi yaptı
Nicolo Barella'nın savunma arkasına gönderdiği pas Antonio Vergara'yı topla buluşturmak üzereyken Eren Elmalı zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.
26' GOL | İtalya 1-0 Türkiye
İtalya, Gianluca Scamacca'nın golüyle öne geçti. Giovanni Di Lorenzo'nun sağ kanattan yaptığı ortada Scamacca'nın ilk hamlesi savunmadan döndü.
Ceza sahasında önünde kalan topa gelişine sert vuran Scamacca, meşin yuvarlağı üst direğin altından ağlara gönderdi.
27' Türkiye köşe vuruşu kazandı
Ay-yıldızlılar golün ardından rakip kaleye yöneldi ve kısa süre içinde üst üste köşe vuruşları kazandı ancak İtalya savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
38' İtalya farkı artırmaya yaklaştı
Gianluca Scamacca'nın hazırladığı pozisyonda Matteo Ruggeri ceza sahasında vuruşunu yaptı ancak Türkiye savunması şutu engelledi.
41' Scamacca sarı kart gördü
İtalya'nın golünü atan Gianluca Scamacca, İsmail Yüksek'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
İlk yarı sonucu | İtalya 1-0 Türkiye
Türkiye, ilk yarının özellikle ilk bölümünde Ozan Kabak, Salih Özcan ve Yunus Akgün ile önemli fırsatlar yakaladı ancak Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi. İtalya ise 26. dakikada Gianluca Scamacca'nın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
46' İkinci yarı başladı
İtalya ile Türkiye arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. İki takım da devre arasından oyuncu değişikliği yapmadan döndü.
46' İtalya etkili geldi
Giovanni Di Lorenzo'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top Gianluca Scamacca'ya ulaştı ancak İtalyan golcü topu istediği gibi kontrol edemedi.
47' İtalya köşe vuruşu kazandı
Issa Doumbia'nın pasında Nicolo Barella vuruşunu yaptı ancak Türkiye savunması araya girerek topu kornere gönderdi. Devam eden pozisyonda Matteo Ruggeri'nin ortası kalecide kaldı.
Türkiye'nin hızlı hücuma çıkmasını faulle durduran Ruggeri sarı kart gördü.
49' İrfan Can kaleyi bulamadı
Türkiye, İrfan Can Kahveci ile etkili geldi. Uygun pozisyonda kaleyi deneyen milli futbolcunun vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
51' Aral Şimşir fırsatı değerlendiremedi
Aral Şimşir, Giovanni Di Lorenzo'dan sıyrılarak son çizgiye indi. Milli futbolcu pas vermek yerine dar açıdan kaleyi denedi ancak pozisyondan sonuç çıkmadı.
55' Türkiye gole yaklaştı
Türkiye'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği tehlikeli ortada Aral Şimşir kafa vuruşunu yaptı ancak İtalya savunması topun kaleye gitmesini engelledi.
55' Zeki Çelik sarı kart gördü
İtalya'nın hızlı hücuma çıktığı pozisyonda Issa Doumbia'yı faulle durduran Zeki Çelik sarı kart gördü.
56' İtalya'da üç değişiklik
İtalya'da Gianluca Scamacca, Matteo Ruggeri ve Giovanni Di Lorenzo oyundan çıkarken Francesco Pio Esposito, Riccardo Calafiori ve Michael Kayode mücadeleye dahil oldu.
58' Altay Bayındır'dan kritik kurtarış
İtalya, Daniel Maldini ve Francesco Pio Esposito'nun hazırladığı atakta Issa Doumbia ile gole yaklaştı. Sol çaprazdan yapılan sert vuruşu Altay Bayındır ayağıyla çıkardı.
61' GOL | İtalya 1-1 Türkiye
Türkiye, Aral Şimşir'in golüyle beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hareketlenen Zeki Çelik son çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi.
Eren Elmalı'nın dokunuşuyla arka direğe ulaşan topu Aral Şimşir tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.
65' GOL | İtalya 2-1 Türkiye
İtalya, Riccardo Calafiori'nin golüyle yeniden öne geçti. Eren Elmalı'nın Nicolo Barella'ya yaptığı faulün ardından İtalya serbest vuruş kazandı.
Barella'nın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte yükselen Calafiori kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Türkiye'nin pozisyon öncesinde faul beklentisi sonuç vermedi.
67' İtalya hızlı çıktı
Riccardo Calafiori'nin taşıdığı hızlı hücumda top Nicolo Barella'ya çevrildi ancak Türkiye savunması pozisyonun büyümesine izin vermedi.
69' Türkiye beraberliğe yaklaştı
Türkiye'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Eren Elmalı topu kale önüne çevirdi. Tehlikeli bölgeye gönderilen pasa hiçbir milli futbolcu dokunamayınca Riccardo Calafiori topu uzaklaştırdı.
70' İki takımda değişiklikler
İtalya'da Nicolo Barella oyundan çıkarken Sandro Tonali mücadeleye dahil oldu.
Türkiye'de ise Aral Şimşir ve İrfan Can Kahveci kenara geldi. Bartuğ Elmaz ile Fakili oyuna girdi.
70' İtalya 2-1 Türkiye
İkinci yarıya 1-0 geride başlayan Türkiye, 61. dakikada Aral Şimşir ile beraberliği yakaladı. İtalya, 65. dakikada Riccardo Calafiori'nin kafa golüyle yeniden öne geçti.
MONTELLA'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında deplasmanda oynanan İtalya karşılaşmasında kadroda önemli değişikliklere gitti. İtalyan teknik adam, son oynanan Belçika maçına göre ikisi zorunlu olmak üzere ilk 11'de 6 değişiklik yaptı
Vincenzo Montella, cezalı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz'ı ilk 11'de görevlendirmedi.
Bu isimlerin yerine Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir ve Yunus Akgün sahaya ilk 11'de çıktı.
Türkiye mücadeleye Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Aral Şimşir 11'iyle başladı.
12 FUTBOLCU YEDEK KULÜBESİNDE
Ay-yıldızlı ekipte Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Melih Kabasakal, Oğuz Aydın ve Mustafa Eskihellaç yedek kulübesinde yer aldı.
Sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkhan maç kadrosuna alınmadı.
ARAL ŞİMŞİR İLK KEZ RESMİ MAÇTA
Aral Şimşir ve İrfan Can Kahveci, UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez forma giydi.
İlk 3 grup maçında süre alamayan iki futbolcu, İtalya karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Aral Şimşir, A Milli Takım kariyerindeki ilk resmi maçına çıkarken toplamda ikinci kez ay-yıldızlı formayı giydi. Genç futbolcu daha önce Kuzey Makedonya ile oynanan özel karşılaşmada milli formayla sahaya çıkmıştı.
İrfan Can Kahveci ise İtalya mücadelesiyle birlikte 49. kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.
TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
İtalya deplasmanında A Milli Takım'ı Türk taraftarlar yalnız bırakmadı.
Ay-yıldızlı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünün tamamına yakınını doldururken Bologna ve çevre kentlerde yaşayan Türk vatandaşları ile İtalya'da eğitim gören öğrenciler milli takıma destek verdi.
Karşılaşmayı Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de tribünden takip etti.