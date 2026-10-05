Galatasaray Üniversitesi'nde çift anadal yapan bir öğrenci, Erasmus programı kapsamında eğitim görmeye hak kazandığı Fransa 'daki Sorbonne Üniversitesine ilişkin uzun süreli öğrenci vizesi başvurusunda başörtülü biyometrik fotoğrafının kabul edilmediğini, kendisinden başını açmasının istendiğini ve üç ayrı başvurusunun da sonuçsuz kaldığını belirtti.

Öğrenci, "Aynı dönemde vize alan arkadaşlarım var. Onlar başörtülü şekilde fotoğraf verdiler. Bana ise başörtüsü nedeniyle fotoğrafımın kabul edilmediği söylendi. Ortada bir çelişki var." diyerek, benzer statüdeki öğrenciler arasında farklı uygulamaların bulunduğunu savundu.

Erasmus kapsamında Sorbonne Üniversitesinde eğitim görme ve hibe desteği almaya hak kazandığını anlatan öğrenci, Fransa'nın Türkiye'deki yetkili aracı kurumu VFS Global üzerinden toplam üç kez vize başvurusu yaptığını ifade etti.

İsmini vermek istemeyen öğrenci, aynı dönemde başörtülü fotoğrafla Fransa vizesi alan arkadaşlarının bulunduğunu belirterek , kendi başvurusunda farklı bir uygulamayla karşılaşmasının çelişkili olduğunu söyledi.

Öğrenci, Fransa vizesi için üç kez başvuru yaptığını belirtti. (Foto: AA)

"ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞVURDUM ÇÜNKÜ GEREKÇEYİ AÇIKÇA GÖRMEK İSTİYORDUM"

İlk başvurusunda kendisiyle birlikte birçok öğrenciye "güvensizlik" gerekçesiyle ret verildiğini söyleyen öğrenci, bu gerekçenin Fransa'da kalacağı yer ve eğitim programıyla ilişkilendirildiğini belirtti.

Öğrenci, "Benim kalacağım yer de eğitim programım da Erasmus kapsamında belirlenmiş, bilinen ve güvenilir yerlerdi. Buna ilişkin belgeleri de sunmuştum." diyerek, ikinci başvurusunu bir arkadaşıyla birlikte yaptığını, arkadaşının başvurusu kabul edilirken kendi başvurusunun yeniden reddedildiğini ileri sürdü.

İkinci ret kararında bu kez farklı bir gerekçe sunulduğunu anlatan öğrenci, yaşadıklarının başörtüsünden kaynaklandığını düşündüğünü ancak bunu çevresindekilere anlatmakta dahi zorlandığını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben herkese 'Başörtüsünden reddediyorlar.' diyordum. 'Diğerlerini kabul edip seni reddettilerse senin belgelerinde bir eksiklik vardır.' diyorlardı ama ben belgelerime güveniyordum. Tekrar reddedileceğimi düşünerek üçüncü kez başvurdum. Çünkü bunun gerekçesini onların ağzından, kanıtlanabilir ve yazılı şekilde görmek istiyordum. Gerek yazışmalarla gerek başka yollarla süreci takip ettim ve en sonunda 'başı açık' fotoğraf istedikleri gerekçeyi ıslak imzalı belgeyle vermek durumunda kaldılar."

Öğrenci, VFS Global üzerinden Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğuna gönderilen dosyasının 14 Eylül 2026 tarihli "Attestation de retour d'un dossier" başlıklı belgeyle iade edildiğini ve kendisine fotoğrafın "tête nue", yani "başı açık" şekilde olması gerektiğinin bildirildiğini aktardı.