Kartal’ın Schick aşkı

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, yüksek maaşı nedeniyle Ciro Immobile'den çıkmaya çalışırken bir yandan da yıldız golcülerle temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş'ta golcü transferi için şimdiye kadar Paul Onuachu, Krzysztof Piatek gibi isimler gündeme geldi. Ancak Beşiktaş'ın forvet transferi için A planı Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick... Kartal, 28 yaşındaki Çek golcüyü kış transfer sezonunda da gündemine almış ancak sonuç alamamıştı.



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bu transfer için özel olarak ilgilendiği ve son ana kadar şartların zorlanacağı öğrenildi. Ancak bu transferde en büyük sıkıntı, 2027 yılına kadar Leverkusen'le sözleşmesi bulunan Schick'in yüksek maliyeti... Piyasa değeri 27 milyon Euro olan 28 yaşındaki forvet için Adalı ve yönetimi son ana kadar uğraş verecek. Bu sezon 42 maçta forma giyen Çek golcü, 25 kez rakip fileleri sarsarken 1 kez de asist yaptı. Patrik Schick, 44 kez Çekya Milli Takım formasını giyerken 23 gol attı.



SEN ADAM DEĞİLSİN

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı sürece ilişkin Rosier flaş açıklamalar yaptı... Haberi duyduğunda Sportif Direktör Samet Aybaba'nın yanına gittiğini söyleyen Fransız sağ bek "Sen adam değilsin" sözlerini sarf ettiğini dile getirdi.



Valentin Rosier'in kadro dışı kaldığı dönemde Beşiktaş'ta futboldan sorumlu profesyoneller Samet Aybaba ve Brad Friedel'dı. Fransız yıldız kadro dışı kararını detaylarıyla açıkladı. Siyah-Beyazlı takımda yaşadığı süreci Youtube kanalında konuşan Rossier "Onana'yla esas sportif direktörün (Samet Aybaba) odasına gittik. Çok öfkeliydim. Beni ukala tavırla karşıladı. 'Sen adam değilsin. Bu iş böyle yapılmaz. İnsan gibi gelir önceden konuşursun. Instagram'dan kovulduğumu öğrenmem ne demek? Beni neden kadro dışı bıraktın?' dedim. Cevap vermedi" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki Fransız sağ bek geçtiğimiz yaz Beşiktaş'tan ayrılarak La Liga ekiplerinden Leganes'in yolunu tutmuştu.



DERBİNİN DEĞERİ 15 MİLYAR TL

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri yaklaşık 15 milyar 400 milyon TL. Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya'nın kadro değeri 235 milyon 300 bin Euro. Kartal'ın değeri ise 117 milyon 900 bin Euro.



ARAT VE YAMANTÜRK İÇİN İHRAÇ KARARI

Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan olaylar nedeniyle Eski Başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili karar verildiği öğrenildi... Karar yönetim kuruluna iletildi. Yönetim, kararı onayladığı takdirde ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul'da ihraç oylaması yapılacağı belirtiliyor.



SON İDMAN BUGÜN

Kadıköy'de F.Bahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları sürüyor. Solskjaer oyuncularını geçiş oyunu hakkında sık sık bilgilendiriyor. Siyah-Beyazlılar, bugün saat 11.45'te yapacağı antrenmanla mesaiyi tamamlayacak.

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