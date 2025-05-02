Brazao iddiası! Kaleci arayışındaki Galatasaray Brezilyalı eldivenin menajeriyle görüştü

Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile devam edip etmeyeceği belirsiz olan Galatasaray ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. TNT Sports'un haberine göre; Galatasaray, Santos kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor.

Haberde Sarı- Kırmızılılar'ın resmi bir teklif iletmese de Brazao'nun temsilcileriyle transferin maliyetini öğrenmek için temasa geçtiği kaydedildi.

4 MAÇTA GEÇİT VERMEDİ

Santos ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı file bekçisi, bu sezon 19 maçta forma giydi ve 25 gol yedi. Gabriel Brazao 4 müsabakada ise kalesini gole kapadı.

Güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçilen Brezilyalı file bekçisinin takımıyla olan kontratı 2028 yılında sona erecek.