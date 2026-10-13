İsrail yine ortalığı karıştırdı! Bu kez de uçakta bomba alarmı
İsrail’in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı’na inen Delta Havayollarına ait New York kalkışlı yolcu uçağı, gelen isimsiz bomba ihbarı üzerine izole bir alana çekilerek tahliye edildi. Güvenlik güçlerince uçakta gerçekleştirilen detaylı aramaların ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve havalimanındaki operasyonların normale döndüğü bildirildi.
İsrail yine ortalığı karıştırdı. ABD'nin New York kentinden kalkan Delta Havayollarına ait bir yolcu uçağı, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indikten sonra isimsiz bir bomba tehdidi nedeniyle incelemeye alındı.
İSİMSİZ BOMBA İHBARI
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Havalimanları İdaresi, New York'tan kalkan ve Ben Gurion Havalimanı'na inen Delta Havayollarına ait yolcu uçağında patlayıcı bir cihaz olduğuna dair isimsiz bir ihbar aldı.
Habere göre, tüm yolcular tahliye edildikten ve uçak hava limanında izole bir alana yönlendirildikten sonra arama yapıldı.
İsrail Havalimanları İdaresi, güvenlik kontrollerinin ardından herhangi bir "olağan dışı bulguya" rastlanmadığını açıkladı.
Açıklamada, "Uçak, Ben Gurion Havalimanı güvenlik personeli tarafından kapsamlı bir şekilde incelendi. Operasyonlar normale döndü." ifadelerine yer verildi.
DAHA ÖNCE DE "UÇAK KAÇIRILDI" ALARMI VERİLMİŞTİ
Geçtiğimiz ay Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında, Ürdün semalarındayken yasa dışı müdahale anlamına gelen "7500" acil durum kodunun verilmesinin ardından İsrail'de uçak kaçırıldı alarmı verilmişti. İsrail savaş uçaklarının havalandığı ve Netanyahu'nun acil toplantı yaptığı krizin ardındaki gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Biri Rus, diğeri Ukraynalı olduğu iddia edilen iki pilotun kokpitte bıçaklı kavgaya tutuştuğu, arbede sırasında acil durum kodunun yanlışlıkla bağlandığı ve uçağın Suudi Arabistan'a güvenli bir şekilde indirildiği bildirildi. Olayın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Flydubai'nin İsrail uçuşlarını 6 gün süreyle askıya aldığı bildirildi.