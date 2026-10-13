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Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda kablolar patladı! Yolcular tahliye edildi seferler aksadı

İstanbul, M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nın Ihlamurkuyu İstasyonu’nda kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle yangın ve yoğun duman oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda perondaki yolcular tahliye edilirken metro seferleri durduruldu. Aksama nedeniyle hattın diğer duraklarında da büyük yoğunluk yaşandı.

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Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda kablolar patladı! Yolcular tahliye edildi seferler aksadı

İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferler aksadı.

İSTASYONU DUMAN BASTI
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında patlama paniği yaşandı (Foto: İHA)M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında patlama paniği yaşandı (Foto: İHA)

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Patlama sonrası metro camında hasar oluştu. (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)Patlama sonrası metro camında hasar oluştu. (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Panik sonrası yolcular tahliye edildi (Foto: İHA)Panik sonrası yolcular tahliye edildi (Foto: İHA)

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Metro İstanbul'dan yapılan son açıklamada seferlerin normale döndüğü bildirildi. "Kamuoyuna 'patlama' olarak yansıyan ses, elektriksel arklanma sırasında oluşmuştur." denilen açıklamada, "Olayda trenin ön camında da hasar meydana gelmiş, yangın yaşanmamıştır. Teknik arıza giderilmiş, itfaiye ve metro ekiplerimizin sahada yaptığı kontrollerin ardından hattımız normal sefer düzenine dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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