Panik sonrası yolcular tahliye edildi (Foto: İHA)

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan yapılan son açıklamada seferlerin normale döndüğü bildirildi. "Kamuoyuna 'patlama' olarak yansıyan ses, elektriksel arklanma sırasında oluşmuştur." denilen açıklamada, "Olayda trenin ön camında da hasar meydana gelmiş, yangın yaşanmamıştır. Teknik arıza giderilmiş, itfaiye ve metro ekiplerimizin sahada yaptığı kontrollerin ardından hattımız normal sefer düzenine dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı