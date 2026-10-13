2027 asgari ücret zammında 3 senaryo! Yüzde 25-30 tahmini masada
Milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında uygulanacak asgari ücrete çevrildi. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde zam senaryoları netleşmeye başladı. Yüzde 25 ile 30 arasında artış ihtimali üzerinde durulurken yeni net asgari ücretin 35 bin ile 36 bin 500 TL seviyelerine ulaşabileceği hesaplanıyor. TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yeni asgari ücret için öne çıkan hesaplamaları kaleme aldı.
Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışları beklemeye başladı. Özellikle 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. Yeni ücretin belirlenmesinde enflasyon verilerinin önemli rol oynaması beklenirken yüzde 25 ve yüzde 30 zam ihtimalleri öne çıkıyor. TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, asgari ücretteki olası artışları, emekli ve memur maaşlarına ilişkin beklentileri ve borçlanma yapacak vatandaşlar için kritik takvimi yazdı.
ASGARİ ÜCRET İÇİN ARALIK AYI BEKLENİYOR
Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2027 yılı asgari ücreti, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.
Asgari ücret artışı, emekli maaşlarında olduğu gibi doğrudan enflasyon oranına bağlı olarak hesaplanmıyor. Ancak gerçekleşen ve beklenen enflasyon, ücretin belirlenmesinde önemli göstergeler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl bu veriler dikkate alınarak asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir hesaplama yapılması ve artışın yüzde 25 ile yüzde 30 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
YÜZDE 25 ZAM OLURSA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?
Mevcut brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, net asgari ücret ise 28 bin 75,50 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 41 bin 287,50 TL'ye yükselecek. Net asgari ücret ise yaklaşık 35 bin 95 TL olacak.
YÜZDE 30 ZAM SENARYOSUNDA 36 BİN 500 TL
Asgari ücrete yüzde 30 oranında artış yapılması halinde brüt ücret 42 bin 939 TL'ye çıkacak. Bu senaryoda net asgari ücretin ise yaklaşık 36 bin 500 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.
OVP'DEKİ ENFLASYON TAHMİNİ NE SÖYLÜYOR?
Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı. Bu oranın asgari ücret artışında esas alınması durumunda net ücretin yaklaşık 36 bin 49 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor.
İşte Faruk Erdem'in 13 Ekim tarihli yazısı:
"Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte hem emekli maaş artışları hem de asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu. Enflasyon oranları ile yapılan hesaplar zamlar için de ipucu veriyor Milyonlarca emekli, memur ve işçi maaş artışları için enflasyon oranlarını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyonun yüzde 9-10 aralığında olması beklenirken memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 7-8 aralığında bir artış bekleniyor. Böylece memurlar ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı da alacak. Memurlara yapılacak artış sosyal ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.
İŞÇİLER DE BEKLİYOR
Bu arada emekli ve memurların dışında milyonlarca işçi de gözünü Aralık ayına çevirdi. Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Yeni ücretin kaç lira olacağı da merak ediliyor. Asgari ücret emekli maaşlarındaki gibi direkt enflasyon ile belirlenmiyor. Ancak en önemli veri olarak enflasyon kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyon oranlarına bakılarak yüzde 27 artış yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir çalışma yapılması bekleniyor. Yine yüzde 25-30 aralığında bir artış olabileceği hesaplanıyor.
YENİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?
Yüzde 25 artış olduğunda 33.030 olan brüt asgari ücret 41.287,50 TL'ye çıkacak. Net asgari ücret ise 28.075,50 TL'den 35.095 TL'yi bulacak. Yüzde 30 artış yapıldığında ise yeni brüt ücret 42.939 TL olacak. Net asgari ücret yüzde 30 artışla 36.500 TL'ye ulaşacak. Bu arada Orta Vadeli Program'da öngörülen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı. OVP'deki enflasyon tahminine göre artış ile net asgari ücret ise 36 bin 49 TL olacak.
ERKEN BAŞVUR, KAZANÇLI ÇIK
Yeni yılla birlikte asgari ücretin artacak olması borçlanma miktarlarını da yükseltecek. Doğum, askerlik, yurtdışı gibi borçlanma yapacaklar, ya da Bağ- Kur primleri için ihya gerçekleştirecek esnaf için avantajlı döneme girmiş bulunuyoruz. Ödenecek miktar asgari ücret artışı oranında yükselecek. Böylece yıl sonuna kadar borçlanma başvurusu yapanlar yüzde 25-30 oranında daha az ödemiş olacaklar. Borçlanma yapacaklar ya da ihya imkanı olan Bağ-Kurlular emeklilik için gün satın almak için e-Devlet'ten başvuru yapabilirler. Başvuru bu yıl bitmeden yapılırsa yeni düzenleme ve asgari ücret artışından etkilenmezler. Mevcut rakamlardan faydalanabilmek için sadece başvuru yapmanız yeterli sayılacak. Hemen ödeme yapılmıyor. Başvurunuz değerlendiriliyor. 1 ay kadar sonra size bir ödeme emri geliyor ve bunu ödemek için de 2 ay süre veriliyor. Dolayısıyla başvurudan sonra yaklaşık 3 ay kadar süreniz oluyor. Hemen ödeme yapılmıyor."