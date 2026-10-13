Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışları beklemeye başladı. Özellikle 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. Yeni ücretin belirlenmesinde enflasyon verilerinin önemli rol oynaması beklenirken yüzde 25 ve yüzde 30 zam ihtimalleri öne çıkıyor. TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, asgari ücretteki olası artışları, emekli ve memur maaşlarına ilişkin beklentileri ve borçlanma yapacak vatandaşlar için kritik takvimi yazdı.

Asgari ücret artışı, emekli maaşlarında olduğu gibi doğrudan enflasyon oranına bağlı olarak hesaplanmıyor. Ancak gerçekleşen ve beklenen enflasyon, ücretin belirlenmesinde önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Asgari ücret senaryoları (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Geçtiğimiz yıl bu veriler dikkate alınarak asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir hesaplama yapılması ve artışın yüzde 25 ile yüzde 30 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

YÜZDE 25 ZAM OLURSA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Mevcut brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, net asgari ücret ise 28 bin 75,50 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 41 bin 287,50 TL'ye yükselecek. Net asgari ücret ise yaklaşık 35 bin 95 TL olacak.

2027 asgari ücret zam senaryoları Zam oranı Tahmini net asgari ücret Brüt asgari ücret %25 35.095 TL 41.287,50 TL %28,4 (OVP tahmini) 36.049 TL 42.410,52 TL %30 36.500 TL 42.939 TL

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSUNDA 36 BİN 500 TL

Asgari ücrete yüzde 30 oranında artış yapılması halinde brüt ücret 42 bin 939 TL'ye çıkacak. Bu senaryoda net asgari ücretin ise yaklaşık 36 bin 500 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

OVP'DEKİ ENFLASYON TAHMİNİ NE SÖYLÜYOR?

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı. Bu oranın asgari ücret artışında esas alınması durumunda net ücretin yaklaşık 36 bin 49 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor.