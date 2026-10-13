Şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleri ile Türkiye'deki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı. Eroin, esrar ve kokain ticareti kapsamında toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantı tespit edilmesi üzerine, 2 bin personelin katılımıyla 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İki bin personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı.

El konulan mal varlıklarının toplam değerinin 7 milyar 657 milyon lira olduğu bildirildi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ: ZEHİRDEN SERVET, SUÇTAN SALTANAT KURDURMAYIZ!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı da mücadele yürütüldüğünü vurguladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bakan Mustafa Çiftçi'nin paylaşımı

"ZEHİRDEN SERVET, SUÇTAN SALTANAT KURDURMAYIZ!

Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın! Biz yalnızca zehir tacirlerinin değil, bu kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşindeyiz.

Büyük bir hassasiyetle sürdürülen titiz takibin ardından, uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli başarılı bir operasyona imza atıldı.

10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantısı tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyonda, 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Ne kirli paranız size kalkan olur ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır!

Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız!

Operasyonda emeği geçen kahraman Emniyet Teşkilatımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı yürekten tebrik ediyorum.

Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da!"

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İstanbul

Uyuşturucu Operasyonu