13 ilde 10 ton uyuşturucuyla bağlantılı uluslararası uyuşturucu şebekesine operasyon: 7,6 milyarlık servete el konuldu
İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı. İki bin polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda, şebekenin eroin, esrar ve kokain ticareti kapsamında 10 ton 100 kilogram uyuşturucuyla bağlantısı tespit edildi. Soruşturma kapsamında banka hesapları ve kripto varlıklardan taşınmazlara, araçlardan şirket ortaklıklarına kadar toplam 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, eş zamanlı baskınlarda 42 şüpheli yakalanırken suçtan elde edildiği tespit edilen toplam 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MASAK destek verdi.
ŞİFRELİ HABERLEŞMELER ULUSLARARASI AĞI ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturma kapsamında, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütünün farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettiği belirlendi. Örgüt yöneticilerinin uyuşturucu ticaretini organize etmenin yanı sıra kimyasal maddelerin temini ile uluslararası sevkiyatların nakliye ve lojistik süreçlerinde görev aldığı tespit edildi.
Şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleri ile Türkiye'deki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı. Eroin, esrar ve kokain ticareti kapsamında toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantı tespit edilmesi üzerine, 2 bin personelin katılımıyla 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
7,6 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
İki bin personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında el konulan varlıklar şöyle sıralandı:
- 163 kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar
- 556 taşınmaz
- 155 motorlu taşıt
- 71 şirketteki ortaklık payları
El konulan mal varlıklarının toplam değerinin 7 milyar 657 milyon lira olduğu bildirildi.
MUSTAFA ÇİFTÇİ: ZEHİRDEN SERVET, SUÇTAN SALTANAT KURDURMAYIZ!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı da mücadele yürütüldüğünü vurguladı.
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"ZEHİRDEN SERVET, SUÇTAN SALTANAT KURDURMAYIZ!
Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın! Biz yalnızca zehir tacirlerinin değil, bu kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşindeyiz.
Büyük bir hassasiyetle sürdürülen titiz takibin ardından, uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli başarılı bir operasyona imza atıldı.
10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantısı tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyonda, 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Ne kirli paranız size kalkan olur ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır!
Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız!
Operasyonda emeği geçen kahraman Emniyet Teşkilatımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı yürekten tebrik ediyorum.
Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da!"
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