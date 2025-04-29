Fırtına’dan sezon rekoru

Bordo-Mavililer, Papara Park'ta oynanan mücadelede hücum organizasyonlarında oldukça etkili bir performans sergiledi. Karşılaşma boyunca toplam 14 şut atan Trabzonspor, bunların 10'unda kaleyi bulmayı başardı.

Bu istatistik, sezon boyunca oynanan diğer maçlardaki isabetli şut performanslarını geride bıraktı. Özellikle Zubkov, Sikan ve Banza gibi isimlerin skora yaptığı katkı dikkat çekerken, Trabzonspor'un 2.35 xG (gol beklentisi) üretmesi de etkili oyun anlayışının bir göstergesi oldu. Alanyaspor karşısında 4 gol bulan Trabzonspor, hücumdaki bu üretkenliğini sahadaki skor tabelasına da taşımayı başardı.