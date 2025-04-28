Trabzonspor 7 golün çıktığı maçta Alanyaspor’u devirmeyi başardı!

Trabzonspor 7 golün atıldığı maçta Alanya'yı 4-3 yendi. 7'de Trabzon öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Zubkov direkten dönen topunu tamamladı: 1-0. 17'de fark 2'ye çıktı. Ceza sahasında topla buluşan Sikan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 27'de Cordova Uğurcan'ın hatasını affetmedi.: 2-1. 38'de Zubkov'un pasında topla buluşan Sikan köşeyi gördü: 3-1. 45'te Alanya VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Hadergjonaj farkı yeniden 1'e indirdi: 3-2.



45+5'te kale sahası içinde topla buluşan Banza kafayla ağları havalandırdı: 4-2. İlk yarı bu skorla bitti. 52'de Hadergjonaj'ın ceza sahasına çevirdiği topa sert vuran Sporar farkı yeniden 1'e indirdi: 4-3. 88'de Arif'in şutunu Ertuğrul çıkardı. Mücadele 4-3 sona erdi.



ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

Fırtına'nın deneyimli yıldızı Okay Yokuşlu, "Önemli bir galibiyet aldık. Bazen beklemediğiniz şeyler başınıza gelebiliyor ama kazandığımız için mutluyum" dedi



UKRAYNALILAR RESİTAL YAPTI

Zubkov 1 gol, 1 asistle oynarken, Danylo Sikan da 2 gol, 1 asiste galibiyete katkı yaptı. Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızları Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan Alanya maçındaki performanslarıyla taraftarlardan tam not aldı. Son haftaların yıldızı Zubkov 1 gol. 1 asistle oynarken, Alanya maçıyla siftah yapan Danylo Sikan ise attığı 2 golün yanı sıra 1 de asiste imza attı.



PAŞA'YA KARŞI YOK

Fırtına'nın kart sınırında bulunan Portekizli sağ beki Pedro Malheiro gördüğü kart nedeniyle K.Paşa maçında forma giyemeyecek.

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