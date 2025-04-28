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Okan Buruk konsantrasyon uyarısı yaptı!

Buruk,“Güzel bir gündü ama hiçbir şey bitmedi. Bunun bilinciyle bir sonraki maça hazırlanacağız. Kalan maçları da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz”diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025
Okan Buruk konsantrasyon uyarısı yaptı!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Eyüpspor ligin başarılı takımlarından biri, zor bir maç olacağını bekliyorduk. Belli bölümler bizim için zor geçti. 2-0'dan sonra değişiklikler yaptık ve 3. golü bulduk. 3-1'i buldular. Devamında üstümüze geldikçe rakibimiz baskılarımızı doğru yaptık.

Yaptığımız baskıdan sonra kazandığımız topla attığımız goldü en güzel gol. Öne geçmek bizim için avantaj oluyor bu tür maçlarda. Rakibiniz de sizin üzerinize geldiğinde kaliteli işler yaptık. Ofansif olarak iyi işler yaptık. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. Direkten dönen de var. Güzel bir gündü ama hiçbir şey bitmedi. Bunun bilinciyle bir sonraki maça hazırlanacağız. Bundan sonraki maçları da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Bundan sonra da aynı ciddiyetle devam etmek zorundayız" dedi.

Buruk, "Şampiyonluğa inanmış bir Galatasaray var. Bunu taraftarımızla birlikte yapıyoruz. Bu birliktelik bizi şampiyonluğa götürüyor" diye konuştu.

ROLLAND SALLAI KENDİNİ BULDU
Sallai son maçlardaki performansıyla dikkatleri çekiyor. Macar kanat oyuncusu son iki resmi maçta 3 gol attı. Sallai maçtan sonra, "Çok büyük oyunculardan oluşan bir takımız. En önemlisi takımın hedefi. Biz her seferinde takımı daha ileriye götürmeye çalışıyoruz
Galibiyet için mutluyuz" dedi

YUNUS&GÜNAY'LA ANLAŞTIK
Okan Buruk basın toplantısında, "Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var. Yunus gibi, Günay gibi. Kadromuzdan çok memnunuz. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyor. En kısa zamanda bu iş tamamlanacaktır" diye konuştu.

300. MAÇINA ÇIKTI
Okan Buruk Eyüpspor karşılaşmasıyla, teknik direktörlük kariyerindeki 300. Süper Lig maçına çıktı

MATADOR'DAN 3 DAKİKADA DUBLE
Cimbom'un İspanyol golcüsü Alvaro Morata Eyüpspor maçının son bölümünde şov yaptı. 67'de Sara'nın yerine oyuna dahil olan 32 yaşındaki yaşındaki futbolcu 87. ve 90. dakikalarda attığı gollerle yıldızlaştı. 3 dakikada duble yapan yıldız isim Sarı-Kırmızılı formayl a çıktığı 12. resmi maçında da 7. golünü kaydetti. 2 de asisti bulunan Deneyimli futbolcu toplamda 9 gole katkıda bulundu. Yıldız futbolcu maç sonrasında da Osimhen'nin de ısrarıyla itribünlere giderek üçlü çektirdi.

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