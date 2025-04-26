Vlahovic’le ilk temas!

Fenerbahçe'dE transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda bir çalışma mevcut. Güçlü bir forvet hattı oluşturmak isteyen Kanarya'da en önemli hedeflerden biri Juventus'un forveti Dusan Vlahovic olarak öne çıkıyor... Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için harekete geçtiği öğrenildi. Sportif direktör Mario Branco'nun Sırp golcünün menajeriyle temasa geçtiği kaydediliyor.



TÜM ŞARTLARI SORULDU

Görüşmede Vlahovic'in şartlarının sorulduğu aktarılıyor. 25 yaşındaki futbolcunun 15 milyon Euro maaş talep ettiği iddia ediliyor. Ayrıca Vlahovic'in sözleşmesini kendi feshettiği taktirde imza parası isteği öne sürülüyor. Satış listesine konulan 1.90'luk santrforun, Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif gelmezse Kanarya'nın önerisini düşüneceği ifade ediliyor.



KANARYA KAYIP İSTEMİYOR

Geçen hafta zirve yarışında yara alan F.Bahçe, bugün 19.00'da başlayacak maçta Gaziantep ile deplasmanda Dioudis mücadele edecek. Sarı Kanarya'da tek hedef 3 puan



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak. Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden Sarı-Lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Jose Mourinho'nun takımı, ligde dış sahada en golcü takım konumunda yer alıyor...



SARI ALARM

Gaziantep maçı öncesi Kostic, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Fred sarı kart ceza sınırında bulunuyor... Bu isimler bugünkü maçta oynayıp sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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