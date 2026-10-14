Kanarya 3 puan için sahada! Aston Villa - Fenerbahçe CANLI
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya konuk oluyor. İngiliz ekibiyle daha önce oynadığı 3 maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, Villa Park'ta hem rakibine karşı ilk galibiyetini almak hem de Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez 3 puanla tanışmak istiyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra dönen Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde Aston Villa ile İngiltere'de karşı karşıya geliyor.
Villa Park'ta oynanacak mücadele, TSİ 22.00'den itibaren ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetiyor. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenirken dördüncü hakem ise Peter Kralovic.
CANLI TAKİP
Aston Villa - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
ASTON VILLA: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Manzambi, Kamara, Barkley, Mbaye, McGinn, Jackson
FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Skriniar, Ake, Semedo, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Muriqi
Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonundaki ilk maçında Roma ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, İngiltere deplasmanına 1 puanla gidiyor.
Aston Villa ise ilk hafta Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.
MERT MÜLDÜR YOK, LUKAKU'NUN DURUMU BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Aston Villa karşılaşması öncesinde sakatlığı bulunan Mert Müldür, İngiltere kafilesine dahil edilmedi.
Sarı-lacivertlilerde Romelu Lukaku'nun durumu ise netleşti. Belçikalı futbolcu maç kadrosunda yer aldı.
Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecine giren Belçikalı golcü, son antrenmanda takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
Sağlık sorununun ciddi olmadığı belirtilen Lukaku, teknik direktör İsmail Kartal tarafından 23 kişilik kamp kadrosuna alındı.
ASENSIO KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada Marco Asensio'nun maç kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.
Açıklamada,"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
ASTON VILLA İLE DÖRDÜNCÜ RANDEVU
Fenerbahçe, Aston Villa ile Avrupa kupalarında dördüncü kez karşılaşıyor.
İki ekip arasında daha önce oynanan 3 müsabakanın tamamını İngiliz temsilcisi kazandı.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı.
İlk kez 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımdan Aston Villa, sahasındaki mücadeleyi 4-0, İstanbul'daki rövanşı ise 2-0 kazandı.
Taraflar son olarak 22 Ocak 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştı. Kadıköy'de oynanan mücadeleden Aston Villa 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin İngiliz takımlarına karşı genel performansında da rakiplerinin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, bugüne kadar İngiltere temsilcileriyle oynadığı 23 resmi maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.
Bu karşılaşmalarda 18 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 42 gol gördü.
İngiliz ekiplerine karşı en önemli galibiyetlerinden birini 1996-1997 sezonunda Manchester United deplasmanında alan Fenerbahçe, Elvir Bolic'in golüyle rakibini 1-0 yenerek İngiliz ekibinin Avrupa kupalarındaki 40 yıllık iç saha yenilmezliğini sona erdirmişti.
AVRUPA KUPALARINDA 308. MAÇ
Aston Villa karşılaşması, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 308. sınavı oluyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 307 maçta 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 418 kez havalandırırken 427 gol yedi.
Şampiyonlar Ligi'nde yedinci sezonunu geçiren Fenerbahçe, organizasyondaki 42. maçına çıkıyor.
Daha önce oynadığı 41 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 23 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 43 gol atıp kalesinde 71 gol gördü.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en başarılı performansını 2007-2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale yükselerek gerçekleştirdi. O sezon Chelsea'yi İstanbul'da 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, İngiltere'deki rövanşı 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.
Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında mücadele eden Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanının ardından üçüncü hafta maçında 20 Ekim Salı günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacak.