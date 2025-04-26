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Avrupa fatihi Trabzonspor!

UEFA Gençlik Ligi’nde tarih yazan Trabzonspor U19, yarı final maçında Salzburg’u Yiğit Kemal ve Boran’ın golleriyle yıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025
Avrupa fatihi Trabzonspor!

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Trabzon'un gençlerinden yeni destan... Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında, Salzburg'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. İsviçre'deki Colovray Spor Merkezi'ndeki maçın 39. dakikasında Brandtner'in defans arkasına yaptığı koşuda rakibini engellemek isteyen Taha Emre kayarak yaptığı müdahaleyle rakibini düşürerek penaltıya sebep oldu.

Lukic penaltı vuruşundan faydalanamadı. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde taç atışında rakibinden sıyrılan Salih Malkoçoğlu ceza yayındaki Yiğit Kemal'e pasını verdi. Yiğit Kemal'in mükemmel vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Salzburg'da Mellberg 85'te beraberlik golünü attı: 1-1. 89'da Trabzonspor'a finali getiren gol geldi. Boran Başkan, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla kaleciyi avladı ve ülkemize büyük bir gurur yaşattı: 2-1.

BİZE HER YER TRABZON
Trabzonspor U19, İsviçre'de yalnız değildi. Gurbetçilerimiz 90 dakika boyunca genç yıldızlara büyük destek verdi. Bu arada Trabzonspor U19'un zaferi Trabzon'da da coşkuyla kutlandı. Bordo-Mavili taraftarlar gençlerin zaferine kayıtsız kalmadı.

İNANILMAZ MUTLUYUZ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "İnanılmaz mutluyuz! Çocuklar gerçekten inanılmaz bir başarıya imza attılar. Ben devamının geleceğine inanıyorum. Süper oldu" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor U19 takımını arayarak başarılarından dolayı kutladı. Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Eyüp Saka, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkanımız Ertuğrul Doğan bizi aradı. Bize ne kadar destek verdiklerini gösterdiler" ifadelerini kullandı.

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