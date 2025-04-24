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Rekora 6 gol kaldı

Ligde 21 golü bulunan Osimhen, kalan 6 maçta 6 gol daha atması durumunda 26 gollü Mario Gomez’i geçerek lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan kiralık oyuncu olacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
Rekora 6 gol kaldı

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Sezon başında Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen kalan 6 haftada göstereceği performansla bir rekoru daha kırabilir. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 21 gole imza atan yıldız futbolcu kalan maçlarda 6 gol daha atması durumunda Beşiktaş formasıyla 2015-16 sezonunda 26 gol kaydeden Mario Gomez'i geçerek lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan kiralık futbolcu olacak. Yıldız futbolcu 2 gol atması halinde de takım arkadaşı 22 gollü Mauro Icardi'yi geride bırakacak.

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