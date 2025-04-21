Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 yenen Galatasaray Fuzul, şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçında Sarı- Lacivertli rakibini Başakşehir Spor Kompleksi'nde ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Fuzul, ilk çeyreğini 21-14 üstün tamamladığı müsabakada devre sonunda soyunma odasına 48-30 önde girdi.

Üçüncü çeyreği de 61-49 önde bitiren Sarı-Kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada salondan 75-67 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mutlu sona ulaşan Galatasaray'ı tebrik etti.