Fenerbahçe 90+4’te yediği golle sahasında Kayserispor’la berabere kaldı! Cimbom ile fark 5’e çıktı

Kadıköy'de büyük yıkım... Fenerbahçe taraftarı önünde 10 eksikli Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. Böylece bitime 6 hafta kala lider Galatasaray ile puan farkı 5 puana çıktı.

7. dakikada sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan'ın yerden şutunda top kaleci Livakovic'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1. 15. dakikada Saint-Maximin'in soldan ortasına En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. 29. dakikada En Nesyr'nin müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

36. dakikada Saint-Maximin'in ortasında kaleci Bilal Bayazit'ın elinden sektirdiği topa altıpas içinde dokunan Talisca skoru 1-1 yaptı. 49. dakikada Nazon'un kafa vuruşu önce üst direğe sonra Livakovic'e çarparak ağlara gitti: 1-2. 64. dakikada Maximin kalecinin uzaklaştıramadığı topu düzgün bir vuruşla kaleye gönderdi: 2-2. 78. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Talisca penaltıdan takımını 3-2 öne geçirdi. 90+4. dakikada Taha'nın golüyle Kadıköy adeta yıkıldı. 90+6'da Milan Skriniar'ın şutu direkten döndü ve maç 3-3 bitti.

GALATASARAY 6 HAFTADA 13 PUANA ŞAMPİYON!

Fenerbahçe'nin dün yaptığı şok kayıp sonrası Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşandı. Bitime 6 hafta kala zirvede farkı 5 puana çıkaran Sarı-Kırmızılılar tarihindeki 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza çok yaklaştı. Okan Buruk'un ekibi kalan 6 maçından 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan bile çıkarsa Fenerbahçe'nin skorlarına bakmadan ipi göğüsleyecek.