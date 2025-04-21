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Fenerbahçe 90+4'te yediği golle sahasında Kayserispor'la berabere kaldı! Cimbom ile fark 5'e çıktı

7’de Ramazan’ın attığı gole 36’da Talisca ile yanıt veren Kanarya 49’da Livakovic’in (k.k) golü ile şoku yaşadı. 64’te Maximin ve 78’de Talisca (pen.) skoru 3-2’ye taşıdı. Ancak 90+4’te Taha sahneye çıktı ve Kadıköy adeta yıkıldı. 11 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe bu kayıpla yarışta çok büyük yara aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025
Fenerbahçe 90+4’te yediği golle sahasında Kayserispor’la berabere kaldı! Cimbom ile fark 5’e çıktı

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Kadıköy'de büyük yıkım... Fenerbahçe taraftarı önünde 10 eksikli Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. Böylece bitime 6 hafta kala lider Galatasaray ile puan farkı 5 puana çıktı.

7. dakikada sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan'ın yerden şutunda top kaleci Livakovic'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1. 15. dakikada Saint-Maximin'in soldan ortasına En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. 29. dakikada En Nesyr'nin müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

36. dakikada Saint-Maximin'in ortasında kaleci Bilal Bayazit'ın elinden sektirdiği topa altıpas içinde dokunan Talisca skoru 1-1 yaptı. 49. dakikada Nazon'un kafa vuruşu önce üst direğe sonra Livakovic'e çarparak ağlara gitti: 1-2. 64. dakikada Maximin kalecinin uzaklaştıramadığı topu düzgün bir vuruşla kaleye gönderdi: 2-2. 78. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Talisca penaltıdan takımını 3-2 öne geçirdi. 90+4. dakikada Taha'nın golüyle Kadıköy adeta yıkıldı. 90+6'da Milan Skriniar'ın şutu direkten döndü ve maç 3-3 bitti.

GALATASARAY 6 HAFTADA 13 PUANA ŞAMPİYON!
Fenerbahçe'nin dün yaptığı şok kayıp sonrası Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşandı. Bitime 6 hafta kala zirvede farkı 5 puana çıkaran Sarı-Kırmızılılar tarihindeki 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza çok yaklaştı. Okan Buruk'un ekibi kalan 6 maçından 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan bile çıkarsa Fenerbahçe'nin skorlarına bakmadan ipi göğüsleyecek.

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