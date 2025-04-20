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Ole Solskjaer'den Göztepe maçı sonrası önemli açıklamalar: "Zor bir süreçten geçiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Göztepe önünde ilk yarı skoru 2-0’a getirme şansını kaçırdıklarını söyleyerek, “Gol yedikten sonra duygusal bir kırılma yaşadık. Zor bir süreçten geçiyoruz” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
Ole Solskjaer’den Göztepe maçı sonrası önemli açıklamalar: Zor bir süreçten geçiyoruz

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer Göztepe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Norveçli hoca Göztepe karşısında ilk devre iyi oynadıklarını söyleyerek, "Oyunu kontrol altında tuttuk. Skoru 2-0'a getirebilirdik. Rafa Silva'nın golü çok küçük bir ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. İlk yarıda hücum aksiyonlarımız çok iyiydi" dedi. 2. yarıya aynı performansla başlayamadıklarını belirten Solskjaer, "Golden sonra duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Zor bir dönemden geçiyoruz" ifadesini kullandı.

HENÜZ KARAR VERMEDİK
Norveçli hoca hangi oyuncularla devam edeceklerine önümüzdeki maçlarda karar vereceklerinin altını çizerek, "2-3 transfer dönemine ihtiyacımız var. 2. yarı kontrolü kaybettiğimiz için değişiklik yaptım. Orta sahada çok fazla alan verdik. Bu nedenle 3 stoper ve kenarlarda 2 oyuncuyla oyunu dengelemeye çalıştık" dedi.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ
Beşıktaş'ın kaptanı Mert Günok oyunlarının biraz gel-git üzerine gittiğini söyleyerek, "Ne yapacağımız belli olmuyor. Günahı ve sevabıyla buradayız. İlk yarıda iyiydik ama ikinci devrede rüzgar tersine döndü. Ne diyeceğimizi bilmiyorum" dedi.

MASUAKU HAFTAYA CEZALI
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Masuaku dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Siyah-Beyazlı futbolcu böylece Beşiktaş'ın bir hafta sonra İstanbul'da oynayacağı Hatayspor karşısında takımındaki yerini alamayacak.

3 MAÇTIR 3 PUAN YOK
Beşiktaş ligde galibiyeti unuttu. Siyah-Beyazlılar Galatasaray'ı 2-1 yendikten sonra oynadıkları 3 lig maçından 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı. Kartal Kasımpaşa ve Göztepe ile 1-1 berabere kalırken Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

İLK ON BİRDE 2 DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Beşiktaş'ta Başakşehir maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yapıldı. Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Salih Uçan yedek kulübesine çekilirken, sakat olan Muçi maç kadrosuna alınmadı. Emirhan Topçu ve Hadziahmetovic ise ilk 11'de oynadı.

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