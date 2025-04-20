Deplasman Rafa’dan sorulur! Son 8 deplasman maçında 3 gol 2 asistle 5 gol kaydetti

Beşiktaş bu sezon 3 kulvarda da etkisiz bir görüntü çizerken Rafa Silva ile ayakta kalmaya çalışıyor. Portekizli futbolcu bu sezon Siyah-Beyazlı takımın topladığı puanlarda başrol oynayan isim oldu.

Rafa Silva özellikle deplasman maçlarında takıma büyük katkı vermeyi başardı. Yıldız isim son 8 deplasman maçında 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sağlamayı başardı. Teknik Direktör Ole Solskjaer'in vazgeçemediği isimlerin en başında yer alan Rafa Silva ligde de toplam 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

Göztepeli taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde boşluk kalmadı. Evsahibi takımın taraftarları takımlarına sevgi gösterisinde bulunurken Beşiktaş taraftarları da maçtan önce takımı alkışladı.Göztepe, sahaya "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" pankartıyla çıktı.