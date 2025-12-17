PODCAST CANLI YAYIN

TFF duyurdu! Transfer dönemi tarihleri değişti

TFF, ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer dönemi için tarih değişikliğine gitti.

TFF'den yapılan açıklamada ara transfer dönemi için yeni tarihin 2 Ocak - 6 Şubat olduğu belirtildi. Ara transfer için daha önce açıklanan takvim, 5 Ocak - 10 Şubat'tı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir."

