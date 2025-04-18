Müller savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündeminde

Thomas Müller'in Bayern Münih'e veda etmesi sonrasında ne yapacağı büyük merak konusu... Futbola veda ederek jübile yapmasının yanı sıra birkaç sezon daha oynamaya devam etmesi de ihtimal dahilinde bulunuyor.

Kariyerinde başka takım bulunmayan 35 yaşındaki efsane için Avrupa ve Amerika'dan birçok kulüp sıraya girdi. Süper Lig'den ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Alman golcüyü radarına aldığı öne sürülüyor. Sarı- Lacivertliler'de Mourinho'nun yaşından dolayı ayrılacak Dzeko'nun yerine Müller'i gelecek yıl kadroda düşündüğü Alman basını tarafından aktarıldı.

Haberde, Kanarya'nın yıldız golcüyü 1 yıl renklerine bağlamak istediği belirtilirken Galatasaray'ın da yeni sezon planlamasında serbest kalan Müller ile görüşeceği ifade edildi.

1.85'lik santrforun sezon sonuna kadar tamamen Bayern Münih'in başarısına odaklanacağı ve daha sonra geleceğine karar vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maça çıkan Müller, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.