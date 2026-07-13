Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ikinci duruşma

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ikinci duruşmada, tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu hakim karşısına çıkacak.

Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada yargılama bugün devam edecek.

Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması bugün görülecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca İzzet Yıldızhan hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

