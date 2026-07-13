Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ikinci duruşma
Ümraniye'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Mahkemenin sanık savunmaları, yeni deliller ve taraf avukatlarının beyanlarını değerlendirerek ara kararlar vermesi bekleniyor.
Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada yargılama bugün devam edecek.
Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ikinci duruşmada, tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu hakim karşısına çıkacak.
MÜEBBET HAPİS TALEBİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.
İddianamede ayrıca İzzet Yıldızhan hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
MAHKEME YENİ DELİLLERİ DEĞERLENDİRECEK
İddianamenin kabul edilmesinin ardından Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada sanıkların üzerlerine atılı suçlara ilişkin yargılama sürüyor. Bugünkü duruşmada sanık savunmaları, taraf avukatlarının beyanları ve dosyaya giren yeni delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.
ARA KARARLAR GÜNDEMDE
Mahkemenin ayrıca dosyadaki eksik hususların giderilmesine yönelik ara kararları ele alması öngörülüyor. Duruşma, bugün Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.