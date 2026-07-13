İfadesiyle yazışmaları çelişti! Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ihale tezatı
"Rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Güner, ifadesinde kripto hesabı olmadığını ve mal varlığının başkanlık öncesine dayandığını söyledi. Ayrıca soruşturmada Güner'in, "İhalelerden bilgim yok" savunmasına tezat oluşturan milyonluk ihale yazışmaları ise dikkat çekti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 kişi, 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı.
OPERASYONDA NELER YAŞANDI?
Sabah saatleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Çankaya Belediyesine operasyon düzenlendi.
Gözaltı kararları: Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İlk gözaltılar: Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.
Güner'den açıklama: Yurt dışında bulunan Güner, önceden planlanan programı kapsamında birkaç saat içinde Ankara'da olacağını ve ilgili makamları bilgilendirdiğini açıkladı.
Havalimanında gözaltı: Güner, KKTC dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İFADESİNDE MAL VARLIKLARINI AÇIKLADI
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Geçimini nasıl sağladığı ve mal varlığı sorulan Güner, "Belediye başkanı maaşı ve belediye meclisi huzur hakkından gelen miktarlarla sağlamaktayım. Ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira gelirim vardır.
İkamet adresini beyan olarak verdiğim konut adıma kayıtlıdır. Keçiören ilçesinde mirastan intikal ettiğini beyan ettiğim dairenin 3/4 hissesi, İzmir ili Seferihisar ilçesinde 500 metrekare arsa, 06 plakalı Hyundai Bayon marka araç adıma kayıtlı olup annem tarafından kullanılmaktadır.
Bu gayrimenkullerin ve taşınır malların tamamı belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştirler.
İş Bankası, VakıfBank, Finansbank ve Akbank'ta kredi kartlarım ve hesaplarım aktiftir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi huzur hakkı için Garanti Bankası'ndan hesap açıldı. Kripto hesabım yoktur" ifadelerini kullandı.
"İHALELERİN HAZIRLANIŞI VE YAPILMASINDAN BİLGİM VE İLGİM YOKTUR"
İhale alım usulü ile ihaleyi gerçekleştirecek firmaların belirlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Güner, "Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir.
İlgili müdürlüklerce hazırlıklar ve usulleri yapıldıktan sonra mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır.
Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim" dedi.
İHALE YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
"İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur" diyen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in, tutuklu iş insanı aynı zamanda CHP'li Veli Ağbaba'nın yakını Turgut Koç'la yazışmaları ortaya çıkmıştı.
"125.132.625,68... Son yapılan 20 ile beraber. Hepsi kapanmış oldu. Geriden kalmadı" mesajını attığı görülmüştü.
Turgut Koç'un bu mesaja, "Sil abi, OK. Ama toplam bu değil bildiğim kadarıyla, bakacağım" yanıtını vermesi üzerine Güner, "Excel'i var bende, onu mu atayım?" diye sordu. Koç ise "Olur abi, iyi olur" karşılığını vermişti.
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