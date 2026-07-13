Trabzonspor’da operasyon: 5 futbolcu için ayrılık planı!

Cihan Çanak CİHAN TEKRAR KİRALANABİLİR Karadeniz temsilcisinin Standard Liege'den kadrosuna kattığı Cihan Çanak, geride kalan sezonu Gençlerbirliği'nde geçirmiş ancak başarılı bir performans ortaya koyamamıştı. Başkent ekibiyle 18 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki futbolcu sadece 1 asist yapabildi. Bu nedenle de yeniden kiralanmasına sıcak gözle bakılıyor. Kendisiyle ilgilenen bir kulüp de var. HANNOVER DEVREDE Cihan Çanak için en ciddi talip Alman temsilcisi Hannover. Yeşil siyahlılar, Trabzonspor ile yaptığı görüşmelerde henüz sonuç alamasa da temaslar devam ediyor. Genç futbolcu ise henüz bir anlaşma olmadığından dolayı izinli olarak geç katıldığı takımın kampında yer alıyor. Nihai kararın verilmesi sonrasında ise takımdan ayrılacak. Sezon sonunda bitecek kontratının revize edilmesi de bir başka ihtimal olarak öne çıkıyor. 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Cihan'ın bedava ayrılması olumlu karşılanmıyor. Güncel değeri de 2 milyon euro.

Göktan Gürpüz GÖKTAN GÜRPÜZ DE GÖNDERİLECEK Trabzonspor'un kiraladığı bir başka isim olan Göktan Gürpüz de yine kiralık olarak gönderilecek. Gençlerbirliği'nde geçirdiği sezonun ardından güncel piyasa değerini 2 milyon euroya kadar yükselten 23 yaşındaki futbolcunun daha da deneyim kazanması planlanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin orta saha rotasyonunda daha net isimlere gitmesi, bu hamleyi kaçınılmaz kıldı. TALİPLERİ VAR Satışı halinde yüzde 25 payı Borussia Dortmund'a gidecek olan Göktan için birçok takım devrede. Özellikle Süper Lig'de tecrübelenmesi istenilen gurbetçi futbolcunun yeni adresinin Türkiye içindeki bir takım olma ihtimalini artırıyordu. Ancak kendisi şimdilik bu öneriye sıcak değil. Almanya'dan da talipleri bulunuyor. Sürecin bu hafta içinde sonuca kavuşturulması bekleniyor.

Batista Mendy BATISTA MENDY DE YOLCU Sevilla'da geçirdiği sezonda beğenilse de Sevilla'nın mevcut ekonomik durumu nedeniyle satın alma opsiyonunu kullanmadığı Batista Mendy'nin de ayrılması bekleniyor. Fransız yıldız için talipler var ve kısa süre içerisinde önerilerin somutlaşarak resmiyete dökülmesi ve imzaların atılması hedefleniyor. ANTRENMANLARDA MUTSUZ GÖRÜNÜYOR Yeni sezon hazırlıklarına form tutmak için katıldığı bilinen Batista Mendy, özellikle antrenmanda çekilen fotoğraflarında mutsuz bir görüntü ortaya koydu. Taraftarlar tarafından da şaşkınlıkla karşılanan Fransız orta saha için Getafe ve Ajax'ın adı geçiyor. İspanyol temsilcisi Sevilla'da 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atan Mendy için ödenen bonservisten daha yüksek bedelle satılması halinde Angers'in yüzde 20 payı bulunuyor.