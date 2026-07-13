3 yıl iş kotardılar 17 günde sildiler… Mansur Yavaş-Haluk Levent “Ahbap”lığı ayyuka çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ahbap Derneği arasında 2022 yılında imzalanan şaibeli “Bilim ve Sanat Kampüsü” protokolünün, belediyeye yönelik 154 milyon 453 bin 221 lira zararın tespit edildiği konser yolsuzluğu operasyonundan sadece 17 gün sonra iptal edildiği ortaya çıktı. 3 yıl boyunca yürürlükte kalan tuhaf sözleşmenin, 10 Ekim 2025 tarihinde apar topar sonlandırıldığı belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin fesih gerekçesi olarak derneğin yükümlülüklerini yerine getirmemesini göstermesi manidar karşılandı. Ahbap Derneğine yönelik düzenlenen, Haluk Levent dahil 19 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından konu yeniden gündeme gelirken, belediye yönetimi protokolün Kasım 2025 tarihinde tek taraflı olarak feshedildiği savunmasının arkasına saklandı fakat neden 3 yıl beklendiği izah edilemedi.
Haluk Levent'in vurgun soruşturmasıyla çalkalanan derneği Ahbap'la CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tuhaf ortaklığı ortaya çıktı.
Haluk Levent'le omuz omza pozlar veren CHP'li Mansur Yavaş'ın Ahbap Derneği ile protokole imza attığı, 3 yıl boyunca devam eden şaibeli protokolü, ABB'ye yönelik yolsuzluk operasyonundan 2 hafta sonra sonra apar topar sonlandırdığı tespit edildi.
Haluk Levent ve Ahbap gerçeğinin gün yüzüne çıkmaya başladığı mevcut süreçte kendisini aklamaya çalışan CHP'li Mansur Yavaş'ın "Biz Ahbap'la sözleşmeyi feshetmiştik" şeklindeki açıklamasında derneğe ne kadar para aktarıldığı, neden 3 yıl boyunca seyirci kalındığı ve neden ABB'ye yolsuzluk operasyonunun 17 gün sonrasında harekete geçildiğine ilişkin hiçbir ifade yer almadı.
İşte Takvim'in radarına yakalanan Mansur Yavaş-Haluk Levent "Ahbap"lığının detayları…
3 YIL UYUDULAR OPERASYON GELİNCE SATTILAR
Ahbap Derneği'ne yönelik 12 Temmuz 2026'da yapılan operasyonun bir benzeri 23 Eylül 2025'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde patlak verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesindeki 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğratıldığı tespitiyle yolsuzluk operasyonunun düğmesine bastı.
Soruşturma kapsamında, 6 Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilisi ile 7 organizasyon görevlisi 23 Eylül 2025'te gözaltına alındı.
Söz konusu operasyon, CHP'li Mansur Yavaş yönetiminin adliye koridorlarına yansıyan ilk ve en büyük skandalı olarak kayıtlara geçti.
PANİK FESİH
Konser dosyasının işleme konulmasıyla birlikte ABB'de ilginç hareketlilik yaşandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukların konser vurgunuyla ayyuka çıkmasının ardından belediyeye yönelik ilk kapsamlı operasyonun düzenlendiği 23 Eylül 2025 tarihinden sonra Mansur Yavaş'ın şaibeli işlemlerle ilgili başlattığı "temizlik" kapsamında Ahbap'la kurulan organik bağın da sonlandırıldığı öğrenildi.
ABB ile Ahbap'ın ortak hizmet projesi olarak 2022 yılında duyurulan "Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü" protokolü 3 yıl boyunca devam ederken, ABB'ye yolsuzluk operasyonundan 17 gün sonra 10 Ekim 2025'te apar topar feshedildiği belirlendi.
ABB'nin iptal kararında "yükümlülüklerin yerine getirilmediği" suçlaması yer aldı.
Sözde protokol kapsamında ABB kasasından Ahbap'a kaç para aktarıldığı, protokol karşılığında ne icraat üretildiği, neden 3 yıl beklenip operasyonun hemen ardından fesih kararı alındığı açıklanmadı.
BEN KAÇAR AHBAP
ABB'nin 10 Ekim 2025 tarihli fesih ihtarnamesinde, "Belediyemiz ile derneğiniz arasında 26.09.2022 tarihinde 16.09.2022 tarih ve 1812 sayılı meclis kararı doğrultusunda imzalanan 'Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü' protokolü kapsamında tarafınızca gerekli iş ve işlemler yapılmadığı, ilgili alanda herhangi bir faaliyet gerçekleştirmediğiniz için söz konusu protokolün tarafımızca feshedileceği hususunda; Gereğini rica ederiz." ifadeleri yer aldı.
ABB'nin Ahbap ile yürütülen ortak projeyi resmi fesih tarihi ise 12 Kasım 2025 olarak kayıtlara geçti. "İnfinia" şirketine yönelik hazırlanan fesih bilgilendirme metninde, "İlgide kayıtlı yazımıza istinaden Kurumunuz tarafından herhangi bir dönüş olmaması ve söz konusu alanda gerçekleştirilecek faaliyetler gerekçesiyle 16.09.2022 tarihinde imzalanan protokol tek taraflı fesh edilmiştir." sözleri kullanıldı.
TÜY DİKTİ
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile birlikte 19 kişinin gözaltına alındığı 12 Temmuz 2026 tarihli operasyonun ardından söz konusu STK ile organik bağı yeniden gündeme gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisini savunmaya çalıştı.
Konunun kamuoyuna yansımasının ardından bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.
Açıklamada konser yolsuzluğuna yönelik operasyon süreci perdelenerek, salt "Ahbap'la yapılan protokolün sonlandırıldığına" dikkat çekildi.
Fakat protokolün iptali için neden 3 yıl gibi uzun sürenin beklendiğine dair hiçbir bilgilendirme yapılmadı.
ABB açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında, Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi kapsamında imzalanan Ortak Hizmet Protokolü, 16 Eylül 2022 tarihli ve 1812 sayılı Belediye Meclisi kararının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, 26 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Ancak protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmemesi, AHBAP tarafından ilgili alanda herhangi bir faaliyetin hayata geçirilmemesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan birçok resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, söz konusu protokol Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım 2025'te tek taraflı olarak feshedilmiştir."