BEN KAÇAR AHBAP

ABB'nin 10 Ekim 2025 tarihli fesih ihtarnamesinde, "Belediyemiz ile derneğiniz arasında 26.09.2022 tarihinde 16.09.2022 tarih ve 1812 sayılı meclis kararı doğrultusunda imzalanan 'Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü' protokolü kapsamında tarafınızca gerekli iş ve işlemler yapılmadığı, ilgili alanda herhangi bir faaliyet gerçekleştirmediğiniz için söz konusu protokolün tarafımızca feshedileceği hususunda; Gereğini rica ederiz." ifadeleri yer aldı.

ABB'nin Ahbap ile yürütülen ortak projeyi resmi fesih tarihi ise 12 Kasım 2025 olarak kayıtlara geçti. "İnfinia" şirketine yönelik hazırlanan fesih bilgilendirme metninde, "İlgide kayıtlı yazımıza istinaden Kurumunuz tarafından herhangi bir dönüş olmaması ve söz konusu alanda gerçekleştirilecek faaliyetler gerekçesiyle 16.09.2022 tarihinde imzalanan protokol tek taraflı fesh edilmiştir." sözleri kullanıldı.