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CHP MYK "ihraç" gündemiyle toplanıyor! Talat Yalaz'ın üyeliği düşürüldü

Özgür Özel "Çağrı Heyeti" isteyerek CHP'yi yeniden mahkeme koridorlarına düşürmeye hazırlanırken, Kılıçdaroğlu yönetimi "yeni ihraçlar" gündemiyle MYK'yı topluyor. Öte yandan önceki toplantıda ihraç edilen isimler arasında yer alan Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

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CHP MYK "ihraç" gündemiyle toplanıyor! Talat Yalaz'ın üyeliği düşürüldü

CHP'de olağan kurultay takvimi "Eylül 2026" olarak açıklandı.

Özgür Özel mahkemeye başvurup CHP'ye "Çağrı Heyeti" istemeye hazırlanırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları partiyi arındırmaya dönük faaliyetlerine hız verdi.

CHP MYK "ihraç" gündemiyle toplanıyor! Talat Yalaz'ın üyeliği düşürüldü-2

BİR AYDA 43 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Kılıçdaroğlu yönetimi, son 1 ay içerisinde 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile hızla yeni atamalar yapıldı. Partide çift başlı görüntüye fırsat verilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan CHP yönetiminin önümüzdeki hafta il başkanlıklarına dönük görevden alma kararlarına devam etmesi bekleniyor.

MYK İHRAÇ GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, MYK'yı arınma gündemiyle toplayacak. 16 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yeni ihraçlar gündeme gelecek.

CHP MYK "ihraç" gündemiyle toplanıyor! Talat Yalaz'ın üyeliği düşürüldü-3



TALAT YALAZ'IN PARTİ ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan MYK toplantısında CHP, aralarında Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın da olduğu çok sayıda ismi tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti.

Tedbir kararı nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalaz'ın parti üyeliğini düşürdü.

CHP MYK "ihraç" gündemiyle toplanıyor! Talat Yalaz'ın üyeliği düşürüldü-4

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın grup içerisinde bulunan Yalaz, disipline sevk edildikten sonra elleri titreyerek bir konuşma yapmış, Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

Talat Yalaz, "Siz kim oluyorsunuz da beni görevden alıyorsunuz? Kim oluyorsunuz da beni partiden atıyorsunuz? Beni partiden, baba ocağımdan, Atatürk'ün partisinden atma yetkisini kendinizde nasıl buluyorsunuz? Senin o kararı aldığın MYK'n bile yetkisizdir" demişti.

Önümüzdeki günlerde CHP'nin Eskişehir İl Başkanlığı'na Genel Merkez tarafından yeni atama yapılması bekleniyor.


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