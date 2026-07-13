CHP MYK "ihraç" gündemiyle toplanıyor! Talat Yalaz'ın üyeliği düşürüldü





Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın grup içerisinde bulunan Yalaz, disipline sevk edildikten sonra elleri titreyerek bir konuşma yapmış, Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.



Talat Yalaz, "Siz kim oluyorsunuz da beni görevden alıyorsunuz? Kim oluyorsunuz da beni partiden atıyorsunuz? Beni partiden, baba ocağımdan, Atatürk'ün partisinden atma yetkisini kendinizde nasıl buluyorsunuz? Senin o kararı aldığın MYK'n bile yetkisizdir" demişti.



Önümüzdeki günlerde CHP'nin Eskişehir İl Başkanlığı'na Genel Merkez tarafından yeni atama yapılması bekleniyor.







Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel