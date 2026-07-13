Haluk Levent Başaran ailesini ABD fonuyla kandırmış! 22 tapuyla 60 milyonluk dolandırıcılık

Kurulduğu günden bu yana manipülatif olaylarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent'e ait Ahbap Derneği'nin gayri hukuki akçeli işlemleri çorap ipliği gibi sökülüyor.

Şarkıcı ve Ahbap Derneği Kurucusu Haluk Levent ile beraberindeki şüpheliler hakkında, Başaran ailesine ait yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 adet gayrimenkulü hileli yollarla ele geçirdikleri iddiasıyla İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

24 saat içinde el değiştiren milyarlarca liralık mülkler için savcılığa başvuran aile, Haluk Levent ve "Ahbap"ları için "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

KİMSESİZ KIZ ÇOCUKLARI VE YURT BAHANESİYLE GÜVEN İSTİSMARI

Müşteki Can Başaran ve Başaran şirketler grubu adına avukatları tarafından savcılığa sunulan dilekçede, olayın 3 Şubat 2026 tarihinde Haluk Levent ile asistanı Yeliz Kaya'nın, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın ofisine gitmesiyle başladığı belirtildi.

İddiaya göre Haluk Levent, Ahbap Derneği kimliğini ön plana çıkararak, "üniversitede okuyan kimsesiz kız çocukları için yurt yaptırmak istediklerini" söyledi.

Geçmişte kızını elim bir uçak kazasında kaybeden Hüseyin Başaran'ın manevi hassasiyeti kullanılarak projeye ikna olması sağlandı.

FON GELECEK AMA ÖNCE TAPULARI VERİN

Şüpheliler, gayrimenkullerin bedelinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yardım fonlarından karşılanacağını, ancak fonun serbest kalması için tapuların öncelikle fon yetkilisi olarak tanıttıkları Yeliz Kaya'nın üzerine devredilmesi gerektiğini savundu.

BAŞARAN'LARIN HABERİ YOKMUŞ

Dilekçede yer alan detaylara göre, Başaran ailesinin gayrimenkul işlerini takip eden 16 yıllık çalışanı Feyyaz Akgün, şüpheliler tarafından ağır manipülasyon ve baskı altına alındı.

İşvereninin açık devir talimatı olmamasına rağmen Akgün, fonların iptal olacağı tehdidiyle kandırılarak toplam 22 adet değerli taşınmazın tapusunu Yeliz Kaya'ya devretti.

YOK BÖYLE ALIŞVERİŞ… 22 TAPUNUN 21'İ BEDAVA 1'İ SEMBOLİK PARAYLA

Sadece bir tapu için cüzi miktar ödeme yapılırken, diğer 21 taşınmaz için hiçbir bedel ödenmedi.

Durumun dolandırıcılık olduğunu fark eden Feyyaz Akgün, dilekçedeki anlatıma göre süreci şirket yetkililerine bildirerek olayı gün yüzüne çıkardı.

KENDİ PLAZALARINDAKİ KATLARI KAPTIRMIŞLAR

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde çok sayıda belge yer aldı.

Hileli yollarla el değiştiren mülklerin çapının dudak uçuklatan cinste olduğu kaydedildi.

İstanbul Göktürk'te bulunan Başaran Plaza'nın 800 milyon lira değerindeki 1 ve 2 numaralı ticari bölümleri ile 897 milyon 800 bin lira değerindeki 6 adet plaza katı şüphelilerin eline geçti.

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Ayrıca B House ve Mina Towers projelerinde yer alan toplam 494 milyon 265 bin lira değerindeki 9 adet lüks daire, Karaman Ayrancı'da 133 milyon 200 bin lira değerindeki devasa enerji arazileri ve Trabzon Arsin'de 196 milyon 20 bin lira değerindeki çimento fabrikası tesisleri de aynı yöntemle bedelsiz olarak Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın üzerine tescil edildi.

PARAVAN ŞİRKETLERLE 24 SAAT İÇİNDE KARA PARA TRAFİĞİ

Şikayet dilekçesinde Haluk Levent hakkındaki "kara para aklama" suçlaması ayrıca dikkat çekti.

Başaran ailesinin dilekçesine göre; asistan Yeliz Kaya'nın üzerine geçirilen milyarlarca liralık mülkler, hukuki tabirle iyiniyetli üçüncü kişi statüsü oluşturmak amacıyla sadece 24 ile 48 saat içinde el değiştirdi.

Mülkler, diğer şüpheli Esin Önder Çağlayan'a ve onun tek yetkilisi olduğu Globus Savunma Sanayi ve Bilişim A.Ş. ile Kanat Savunma San. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketlere devredildi.

Savunma ve bilişim sektöründe faaliyet gösterdiği iddia edilen bu şirketlerin, hiçbir fizibilite yapmadan yüz milyonlarca liralık gayrimenkulleri bir çırpıda satın almasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

ASİSTAN YELİZ CHP'Lİ BELEDİYEYE YÖNELİK OPERASYONDA DA VAR

Dilekçede, şebekenin kilit isimlerinden olduğu iddia edilen Yeliz Kaya'nın, Şile Belediyesine yönelik emniyet birimleri tarafından yürütülen ayrı bir dolandırıcılık ve yolsuzluk operasyonu kapsamında 26 Haziran 2026 tarihinde gözaltına alındığı bilgisi de savcılıkla paylaşıldı.

Bu durumun, ortada basit bir ticari ihtilaf değil, "organize suç ağının bulunduğunun" en net delili olduğu ifade edildi.

Şüphelilerin, süreci inandırıcı kılmak ve hukuki bir kılıf uydurmak için sonradan Vakıfbank üzerinden 14.5 milyon, 7.5 milyon, 40 milyon ve 89.6 milyon lira gibi göstermelik kısmi ödemeler yaptığı, fakat bu tutarların mülklerin gerçek değerinin çok altında kaldığı belirtildi.

TUTUN SATMASIN

Başaran ailesinin avukatı Fatih Erdöl, şüpheliler Haluk Levent, Yeliz Kaya, Esin Önder Çağlayan ve ilgili şirketler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından etkin bir soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

Ayrıca, telafisi imkansız zararların doğmaması ve mülklerin dördüncü veya beşinci kişilere devrinin engellenmesi için söz konusu 22 gayrimenkulün tapu kayıtlarına ivedilikle satılamaz ve devredilemez şerhi konulması istendi.

MASAK GÖREVE

Şüphelilerin ve paravan olarak kullanılan şirketlerin banka hesapları ile para trafiklerinin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından acil rapor hazırlanması gerektiği de dilekçede vurgulandı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel