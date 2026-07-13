Devlet Bahçeli'nin deprem dönemindeki konuşması yeniden gündemde: "Devlet nerede diyenler kulağını açıp dinlesin"

Asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren, sahada gece gündüz demeden canla başla çalışan askeri, polisi, AFAD'ı, belediye çalışanı, doktoru ve hemşiresiyle milletinin yarasını saran Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aciz göstermeye yeltenen kirli lobi, bugün adli makamların darbeleriyle tamamen çöktü.

Haluk Levent'i ve onun yönettiği "Ahbap" organizasyonunu devletin kurumlarından önde tutarak şakşakçılığını yapan, sosyal medyada organize dezenformasyon rüzgarları estiren sözde sanatçı ve trollerin maskesi teker teker düşerken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), hafızalardan silinmeyecek o tarihi çıkışı bugün resmi hesaplarından tekrar paylaşarak millete gerçekleri bir kez daha ilan etti.

DEVLETİN KAHRAMANLARINI HOR GÖRÜP SAHTEKARLARI PARLATANLARA TOKAT GİBİ CEVAP

Deprem döneminde devletin tüm imkanlarıyla bölgeyi ayağa kaldırma mücadelesini manipüle ederek, "Devlet nerede?" diye bağıran şakşakçı ünlülerin arkasındaki sinsi planı ilk deşifre edenlerden biri MHP Lideri Devlet Bahçeli olmuştu. Bugün Ahbap'ın perde arkasındaki milyarlık karanlık para trafiği, sahte kanser tiyatroları ve kumar belgeleri savcılık dosyalarına girerken, Bahçeli'nin o dönem yaptığı "Devlet millettir, millet devlettir. Devleti bir kenara itip, 'bap çavuş' ilişkileriyle paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını gölgelemektir" uyarısının ne kadar haklı olduğu bugün bir kez daha tescillendi.

Devlet Bahçeli: "Devletin yetişemediği ne var da Ahbapçılar, Babalacılar çıktı?"

O dönem felaketin yarattığı panik ortamında sadece yardımların koordinasyonuna katkı sunmak amacıyla sürece dahil olan iyi niyetli isimlerin arkasına saklanan bazı odakların, milli kurumları aciz göstererek doğrudan devlete salladığı o skandal paylaşımlar sarsıcı adli gelişmelerle çökerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o gün adeta bugünü işaret ettiği tarihi konuşması yeniden hafızalardaki yerini aldı: