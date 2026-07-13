Devlet Bahçeli'nin deprem dönemindeki konuşması yeniden gündemde: "Devlet nerede diyenler kulağını açıp dinlesin"
Asrın felaketinde Türk milletinin gösterdiği eşsiz dayanışma ruhunu sinsi bir algı operasyonuyla kendi hesabına devşiren Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in ardındaki milyarlık kumar ve mülk vurgunu deşifre olunca, deprem döneminde estirilen kirli rüzgar tamamen tersine döndü. Deprem paralarıyla 990 milyon TL'lik kumar oynandığının resmi makamlarca açıklanması ve milyarlık gayrimenkul usulsüzlükleriyle Bursa'da kaçarken kelepçelenmesi, o dönem yürütülen "devlet karşıtı" lobiyi yeniden deşifre etti. Devletin yardımlarını ve sahadaki kahramanları hor görerek, "Devlet yok, tek kurtarıcı Ahbap" algısı kasıp milyarlık yardım paralarını şüpheli yapılara akıtanlara karşı MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 14 Şubat 2023’te yaptığı o grup toplantısı konuşması bugün MHP resmi hesapları tarafından yeniden paylaşıldı. "Sırtımıza yapışan kenelerle hesaplaşacağız" diyen Bahçeli'nin o tarihi konuşması, bugün yaşanan adli operasyonların ve büyük hesaplaşmanın adeta habercisi oldu.
Asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren, sahada gece gündüz demeden canla başla çalışan askeri, polisi, AFAD'ı, belediye çalışanı, doktoru ve hemşiresiyle milletinin yarasını saran Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aciz göstermeye yeltenen kirli lobi, bugün adli makamların darbeleriyle tamamen çöktü.
Haluk Levent'i ve onun yönettiği "Ahbap" organizasyonunu devletin kurumlarından önde tutarak şakşakçılığını yapan, sosyal medyada organize dezenformasyon rüzgarları estiren sözde sanatçı ve trollerin maskesi teker teker düşerken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), hafızalardan silinmeyecek o tarihi çıkışı bugün resmi hesaplarından tekrar paylaşarak millete gerçekleri bir kez daha ilan etti.
DEVLETİN KAHRAMANLARINI HOR GÖRÜP SAHTEKARLARI PARLATANLARA TOKAT GİBİ CEVAP
Deprem döneminde devletin tüm imkanlarıyla bölgeyi ayağa kaldırma mücadelesini manipüle ederek, "Devlet nerede?" diye bağıran şakşakçı ünlülerin arkasındaki sinsi planı ilk deşifre edenlerden biri MHP Lideri Devlet Bahçeli olmuştu. Bugün Ahbap'ın perde arkasındaki milyarlık karanlık para trafiği, sahte kanser tiyatroları ve kumar belgeleri savcılık dosyalarına girerken, Bahçeli'nin o dönem yaptığı "Devlet millettir, millet devlettir. Devleti bir kenara itip, 'bap çavuş' ilişkileriyle paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını gölgelemektir" uyarısının ne kadar haklı olduğu bugün bir kez daha tescillendi.Devlet Bahçeli: "Devletin yetişemediği ne var da Ahbapçılar, Babalacılar çıktı?"
O dönem felaketin yarattığı panik ortamında sadece yardımların koordinasyonuna katkı sunmak amacıyla sürece dahil olan iyi niyetli isimlerin arkasına saklanan bazı odakların, milli kurumları aciz göstererek doğrudan devlete salladığı o skandal paylaşımlar sarsıcı adli gelişmelerle çökerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o gün adeta bugünü işaret ettiği tarihi konuşması yeniden hafızalardaki yerini aldı:
"Devlet nerede diyenler, şimdi kulağını açıp dinlesin.
Devlet; depremzedeye ekmek dağıtan belediye başkanıdır. Çorba kaynatan, yardım konvoylarının koordinasyonunu yapan, trafiği düzenleyen, asayişi ve güvenliği temin eden isimli isimsiz nice kahramandır.
Devlet; su dağıtan zabıta çavuşudur. Arama kurtarma yapan askerdir. AFAD görevlisidir, gönüllü insanlardır.
Devlet; yağmacıyı yakalayıp doğduğuna pişman eden cesur polistir.
Devlet; dozer süren teknisyendir, ambulans süren şofördür, sela okuyan müezzindir, muayene eden doktordur, iğne vuran hemşiredir, pansuman yapan hasta bakıcıdır.
Türk yönetim felsefesine göre; devlet millettir, millet devlettir. Tarihin zor ve zahmetli dönemlerinde bu ikisini ayırt etmek asla mümkün olmamıştır. Devleti bir kenara itip, 'bap çavuş' ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması, devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Bizim nazarlarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır.
Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip vurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir?
Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır.
Devleti aciz içinde gösterişçisine, sosyal medyaya üşüşenler bildikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir müfterilik kimin harcı, kimin haddidir?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Her müşkülâtın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir.
Devletimize ve hükümetimize sonuna kadar güveniyoruz. Her şart altında arkalarında olduğumuzu tavizsiz bir duruşla ifade ediyoruz. Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru, en sağlıklı yoldur. Kaldı ki beklentimiz ve çağrımız da budur.
Felaket günlerini ballandıra ballandıra magazin gösterisine çevirenler bize göre kesinlikle iyi niyetten yoksundur. Milletçe acılarımızı paylaşarak nasıl azaltırız derdindeyken, birilerinin çıkıp hesabi davranması, cüzdanlarını doldurma ve şöhret devşirme peşine düşmesi tam anlamıyla erdemsizliktir ve edepsizliktir.
Hele bir enkazımızı kaldıralım, hele bir belimizi doğrultalım; sırtımıza yapışan kenelerle işte o zaman hesaplaşacağımız vakit de inşallah gelmiş olacaktır."
TOKİ 11 İLDE REKOR KIRDI: SAPASAĞLAM DEPREM KONUTLARI YÜKSELDİ!
"Devlet nerede?" diyerek algı kasanların her fırsatta karalamaya çalıştığı TOKİ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen akabinde 11 ilde kalıcı ve geçici barınma ihtiyacını çözmek için tarihi bir seferberliğe imza attı:
Hızla Atılan Temeller: Başkan Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde kalıcı afet konutlarının ihaleleri ve zemin etütleri hızla gerçekleştirilerek çok kısa sürede temeller atıldı.
11 İlde Devasa Şantiye: Depremden etkilenen 11 il ve ilçelerinde eş zamanlı olarak on binlerce konutun inşasına başlandı. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilen bu konutlar, yüksek ölçekli depremlere dayanabilecek düzeyde imal edildi.
Sosyal Donatılar ve Köy Evleri: Deprem konutlarının yanı sıra okullar, camiler, ticaret merkezleri ve sosyal alanlar da inşa edildi. Köylerdeki afetzedeler için de depreme dayanıklı betonarme veya çelik karkas köy evleri yanlarında ahırlarıyla birlikte hızla yükseltilerek hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
Geçici Barınmada Altyapı Gücü: Devlet, kalıcı konutlar yükselirken geçici barınma sorununu çözmek amacıyla depremden etkilenen tüm illerde altyapısıyla, elektriğiyle, yolu ve suyuyla tam teşekküllü yüz binlerce konteynerden oluşan devasa konteyner kentler inşa etti.
DEVLETİN TÜM KURUMLARI 11 İL İÇİN SEFERBER OLDU!
Masa başında fonlanan yapıların birkaç şov malzemesiyle sosyal medyayı işgal ettiği dönemde, devlet sahaya trilyonluk bütçeler ve yüz binlerce kişilik dev bir ordu sürdü:
Adalet ve İçişleri Bakanlığı:
Depremden etkilenen illerdeki adli işlemlerin ve soruşturmaların daha hızlı yürütülebilmesi için bölgeye anında yüzlerce hakim ve savcı görevlendirildi. Depremlerde yıkılan binalarla ilgili Başsavcılıklar tarafından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde deliller titizlikle toplandı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) taburlarından binlerce personel, arama kurtarma köpekleri ve araçlar sevk edildi. Asayiş ve güvenliğin sağlanması için on binlerce güvenlik görevlisi bölgeye gönderildi, yol ve trafik güvenliği en üst düzeyde sağlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ("Kırmızı Montlular"):
Afet bölgesinde "Kırmızı Montlular" adıyla sahaya inen ekipler, kurulan sahra çadırlarında ve konteyner kentlerde yüz binlerce çocuk, genç ve kadına kesintisiz psiko-sosyal destek sağladı. Engelli ve yaşlı vatandaşların tedavileri için güvenli illere nakilleri gerçekleştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:
Deprem bölgesindeki sigorta primleri ertelendi. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bölgede on binlerce depremzede vatandaş istihdam edilerek yaralar sarıldı. Hayatını kaybedenlerin geride kalan yakınlarına ölüm aylığı, sakat kalanlara ise malullük aylığı bağlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı:
Hasar gören okulların onarımı için anında devasa ödenekler gönderildi. Sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıflardan binlerce öğrenci ile birlikte on binlerce öğrenci misafir ve nakil olarak diğer illerdeki okullara taşındı. Deprem bölgesindeki öğretmenlerin konaklaması için binlerce konteyner ve barınma alanı tahsis edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:
Hasar gören karayolları ve bağlantı yollar kısa süre içinde onarılarak kesintisiz trafik akışı sağlandı. TCDD, barınma amacıyla çok sayıda vagonu bölgeye göndererek vatandaşlara sıcak bir yuva sundu. Haberleşme altyapısının kesintisiz sürmesi amacıyla bölgeye anında mobil baz istasyonları ve uydu terminalleri sevk edildi.
Sağlık Bakanlığı:
UMKE ve acil sağlık ekipleri ilk andan itibaren sahaya indi. Binlerce sağlık personeli ve uzman doktor bölgede kurulan tam teşekküllü sahra hastanelerinde hizmet verdi. Yaralılar kara ve hava ambulanslarıyla hızla çevre illere nakledildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Kızılayı:
TSK, binlerce personeliyle arama-kurtarma, çadır kurma ve lojistik faaliyetlerde destan yazdı. Askeri uçaklar ve helikopterlerle köylere kadar havadan gıda, ilaç ve çadır sevkiyatı yapıldı.
Türk Kızılayı ise yüz binlerce aile çadırını, konteyneri, battaniyeyi ve ısıtıcıyı sahaya sürdü. Kurulan dev mobil mutfaklar ve aşevleriyle her gün milyonlarca kap sıcak yemek dağıtıldı. 48 bin 411 personelle deprem bölgesinde görev yaptı.
AFETZEDELERE DEVA KREDİ VE DESTEK PAKETLERİ
Devlet, finansal açıdan da depremzede vatandaşını yalnız bırakmadı:
Hane Başına Nakdi Destek: Konutları yıkık, acil yıkılacak, ağır-orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere, acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10.000 TL nakdi destek ödemesi doğrudan Ziraat Bankası hesaplarına yatırıldı.
Taşınma ve Kira Yardımı: Konutları yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olan vatandaşlara 15.000 TL taşınma yardımı yapıldı. Ayrıca ev sahiplerine12 ay boyunca barınma desteği sağlandı.
Vefat Yakınlarına Destek: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aile yakınlarına 100.000 TL nakdi yardım ödemesi yapıldı.
Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Silinmesi: Kamu bankaları, depremde vefat eden vatandaşların bazı kredi borçlarını sildi. Esnafın Halkbank kredileri 6 ay ertelenirken, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi borçları 1 yıl süreyle vadesiz uzatıldı. Çiftçilere milyarlarca liralık mazot-gübre, yem ve hayvancılık desteği nakdi olarak hesaplarına aktarıldı.
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