Haluk Levent ve Ahbap'a dolandırıcılık şikayeti: Doğan suç duyurusunda bulundu

Haluk Levent ile 23 Haziran 2026 tarihinde Ataşehir'de bulunan 11 dairenin satışı karşılığında 233 milyon TL'ye anlaşarak sözleşme imzaladıklarını söyleyen Doğan, "Bunlardan 6 adet dairenin tapu girişlerini yaptık. 4 adet dairenin devirlerini Haluk Levent Bey'in gösterdiği 'Ahbap Derneği'nin elemanlarıdır' dediği arkadaşlara devrettik. 2 adet tapunun da tapu harçları yatırılmıştı. O aşamada Haluk Bey bize ödemelerini yapmadı. 8 milyon TL'lik nakit olan kısmı da ödemedi zaten. Ödemeyince biz 2 adet dairenin satışını iptal ettik. 4 adet daireyi de 'Haluk Bey bu böyle olmaz, her gün yarın yarın diyorsunuz, ödeme göndermediniz' diyerek geri istedik. Kendisi de bize '1-2 gün içerisinde göndereceğim' dedi ancak göndermedi" dedi.

LEVENT'E 4 DAİRE KAPTIRDI: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurduğunu anlatan Doğan, "Dün sosyal medyada Haluk Bey'le alakalı durumu duydum. Duyunca biz de dolandırıldığımızı düşünerek savcılığa şikayette bulunduk zaten. Tapu iptali ve tedbir konulması, öncelikle tedbir konulmasına yönelik talepte de bulundum. Avukatım şu an adliyede zaten, gerekli işlemleri yapıyor."

TELEFONLARIMIZA CEVAP VERİLMEYİNCE DOLANDIRILDIĞIMIZI TAMAMEN ANLADIK"

"Şu an verdiğim tapuların toplam değeri 87 milyon 500 bin lira. 233 milyon liralık bir sözleşme düzenlenmişti. 11 adet daire söz konusu idi ama biz 4 adetten sonrasını zaten vermedik. Dün de dolandırıldığımızı anlayınca tapuların geri işlemi için yine dün de tapuyu alan arkadaşları aradık. Dün akşam saatlerine kadar bize 'Pazartesi tapunuzu gelip vereceğim' diyordu. Bugün aradık, telefonlarımıza da cevap vermedi. Biz tamamen dolandırıldığımızı anladık. Avukatımıza bu doğrultuda yetki vererek işlem başlattık" ifadelerini kullandı.