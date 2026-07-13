CHP'deki paralel yapılanma radarda! Kılıçdaroğlu Özel'e mesajı verdi: Parti içinde olmaz! Yine "arınma" dedi

İHANET ŞEBESİNE TEPKİ: "PARTİ İÇİNDE PARALEL YAPI OLMAZ"

Hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu daha önce partide FETÖ'cülerin olduğunu işaret ederek; "Haykırarak söylüyorum, FETÖ başta olmak üzere, hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı olmamış başı dik bir adam duruyor karşınızda" demişti.

Bugünkü açıklamalarında da Kılıçdaroğlu partideki paralel yapıyı işaret etti. Kılıçdaroğlu,

"Çağrıyı yaptık işte. Partiden ayrılmasına gerek yok. Parti içinde paralel yapı olmaz. Parti içinde mücadele edilir. Beni sevebilirler de sevmeyebilirler de. CHP'li vekillerin ve il başkanlarının temel özelliği kendi özgür iradeleriyle karar verirler. Mahkemenin butlan kararı vermesi işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor. Herkes mutlak butlan kararını konuşuyor.

Özgür Özel gitmesin gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz. Buna şimdilik bir şey demiyorum. Arkadaşları da uyaracağım. Böyle bir şey olmaz.

Gidip illeri, ilçeleri gezersiniz. Kendinize oy istersiniz. Bunlar olağandır. Ama ayrı yapılar kurmak olağan değildir. Belki arkadaşlar ön kabulle bunu yaptılar ama zaman geçtikçe bunun düzeleceğini düşünüyorum." ded