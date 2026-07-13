CHP'deki paralel yapılanma radarda! Kılıçdaroğlu Özel'e mesajı verdi: Parti içinde olmaz! Yine "arınma" dedi
Canlı yayında adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içindeki organize talan sistemini ortalığa döktü. Şaibeli kurultayda çantalarla dağıtılan paraları ve "Satın alınan delegeleri" açık açık kabul eden Kılıçdaroğlu; Özgür Özel ve destekçilerini parti içinde "paralel çete" kurmakla hedef aldı. arti kasasından kesilen milyonluk "naylon fatura" soygununu deşifre eden ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği belediye davaları için "Sıradan değil, çok ciddi rüşvet ve yolsuzluk dosyaları" dedi. Ayrıca yine parti içindeki temizliği işaret eden Kılıçdaroğlu, "Partinin ahlakıyla uyuşmayan kişileri arındıracağız." ifadelerini kullandı.
Fonculuk, delege satın alma iddiaları, naylon faturalar ve parti içi paralel yapılar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi konuştu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibini hedef alarak "Parti içinde paralel yapı olmaz" dedi; delegelerin parayla satın alındığını ve partinin naylon faturalarla soyulduğunu bizzat itiraf etti.
Katıldığı canlı yayında parti içindeki kirli para ilişkilerini, delege pazarlıklarını ve organize hareketleri bir bir deşifre eden Kılıçdaroğlu, adeta verdi veriştirdi.
İşte Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki "lağımı" bir kere daha patlatan o açıklamaları...
"DELEGELERİN İRADESİ SATIN ALINDI!"
CHP'deki kurultay sürecinin parayla dizayn edildiğini açıkça ortaya koyan Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan" davasına ilişkin çok konuşulacak sözlerde bulundu.
Şaibeli kurultaya da değinen Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan davasını açan ben değilim. Mutlak butlan davasında söylenen şu: 'Bazı delegelerin iradeleri parayla satın alındı.' Bunu söyleyenler AK Partililer değil, CHP'liler.
Parayı alan CHP'liler, ifadeyi veren yine CHP'liler. Peki bu durumda kimi suçlayacağız? AK Partili biri gelip söylese onu suçlayalım, ama söyleyenler kendi partililerimiz. Mahkemenin butlan kararı vermesi, işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor, herkes sadece mutlak butlan kararını tartışıyor." diyerek durumun aslında parti içinden isimler tarafından dile getirildiğini vurguladı.
İHANET ŞEBESİNE TEPKİ: "PARTİ İÇİNDE PARALEL YAPI OLMAZ"
Hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu daha önce partide FETÖ'cülerin olduğunu işaret ederek; "Haykırarak söylüyorum, FETÖ başta olmak üzere, hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı olmamış başı dik bir adam duruyor karşınızda" demişti.
Bugünkü açıklamalarında da Kılıçdaroğlu partideki paralel yapıyı işaret etti. Kılıçdaroğlu,
"Çağrıyı yaptık işte. Partiden ayrılmasına gerek yok. Parti içinde paralel yapı olmaz. Parti içinde mücadele edilir. Beni sevebilirler de sevmeyebilirler de. CHP'li vekillerin ve il başkanlarının temel özelliği kendi özgür iradeleriyle karar verirler. Mahkemenin butlan kararı vermesi işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor. Herkes mutlak butlan kararını konuşuyor.
Özgür Özel gitmesin gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz. Buna şimdilik bir şey demiyorum. Arkadaşları da uyaracağım. Böyle bir şey olmaz.
Gidip illeri, ilçeleri gezersiniz. Kendinize oy istersiniz. Bunlar olağandır. Ama ayrı yapılar kurmak olağan değildir. Belki arkadaşlar ön kabulle bunu yaptılar ama zaman geçtikçe bunun düzeleceğini düşünüyorum." ded
CHP'DE NAYLON FATURA VE LAĞIM PATLADI: ARINDIRACAĞIZ
Ayrıca Kılıçdaroğlu, yine arınma mesajı verdi. Kılıçdaroğlu;
"Şimdi arınma zamanı. Siyaset kurumunun kirlilikten arınması lazım, buna CHP de dahil. Bir il başkanını görevden aldık; 40 gazete için milyonlarca lira para vermişler. Yarın açıklayacaklar arkadaşlar... Naylon fatura olayı! Partinin ahlakıyla uyuşmayan kişileri arındıracağız."
BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUK DOSYALARI ÇOK VAHİM: "SIRADAN İDDİANAMELER DEĞİL!"
CHP'li belediyelerdeki rüşvet, yolsuzluk ve suiistimal dosyalarının üzerinin örtülemeyecek kadar büyük olduğunu ima eden Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği davalara ilişkin de ezber bozdu.
İBB davasının siyasi olmadığını dolaylı yoldan kabul eden Kılıçdaroğlu, "Dosyalara baktım, bütün iddianameleri okudum. Sıradan iddianameler değil. Bir iddia üzerine dava açılmamış. İddianameler sıradan yazılmış iddianame olmanın ötesinde çok ciddi" diyerek CHP'li belediyelerdeki usulsüzlüklerin boyutunu ortaya koydu.