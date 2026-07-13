Terörsüz Türkiye'de çerçeve yasa geliyor! DEM Parti İmralı Heyeti Numan Kurtulmuş ve AK Parti ile görüşecek

Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraja girildi. Kandil'in ve PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın sabotajlarına rağmen sürece özgün yasal çerçeve tamamlanma aşamasına geldi. Bu düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ʺTekrar bir 'Yenikapı Ruhu' aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken yer, Terörsüz Türkiye sürecidir!ʺ demişti (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "YENİKAPI RUHU" VURGUSU



18 Haziran'daki MGK bildirisinden sonra yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan "Gerekli istişareleri yaptıktan sonra, fazla da uzatmadan, söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan Meclis'in takdirine sunacağız. Tekrar bir 'Yenikapı Ruhu' aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken yer, Terörsüz Türkiye sürecidir!" dedi.

YAZ BİTMEDEN YASA GELECEK



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise geçtiğimiz günlerde "Yaz ayları bitmeden raporun gereği olan işler yapılacak" ifadesini kullandı.



Bu kapsamda çerçeve yasa için Meclis'teki temas trafiği hızlandı.