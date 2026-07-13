Terörsüz Türkiye'de çerçeve yasa geliyor! DEM Parti İmralı Heyeti Numan Kurtulmuş ve AK Parti ile görüşecek
Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıklarında son aşamaya gelindi. DEM Parti İmralı Heyeti Çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüşecek. Masada taslak metnin ve örgütün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemelerin yer alması bekleniyor. "Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır" diyen Kurtulmuş, "Yaz ayları bitmeden raporun gereği olan işler yapılacak" demişti.
Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraja girildi. Kandil'in ve PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın sabotajlarına rağmen sürece özgün yasal çerçeve tamamlanma aşamasına geldi.
Bu düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "YENİKAPI RUHU" VURGUSU
18 Haziran'daki MGK bildirisinden sonra yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan "Gerekli istişareleri yaptıktan sonra, fazla da uzatmadan, söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan Meclis'in takdirine sunacağız. Tekrar bir 'Yenikapı Ruhu' aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken yer, Terörsüz Türkiye sürecidir!" dedi.
YAZ BİTMEDEN YASA GELECEK
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise geçtiğimiz günlerde "Yaz ayları bitmeden raporun gereği olan işler yapılacak" ifadesini kullandı.
Bu kapsamda çerçeve yasa için Meclis'teki temas trafiği hızlandı.
ÇERÇEVE YASA TEMASLARI HIZLANDI
DEM Parti İmralı Heyeti'nin Çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüşeceği öğrenildi. Masada örgütün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemelerin yer alması bekleniyor.
Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, silahsızlanmayı hızlandıracak kapsamlı bir yasanın çıkarılması gerektiğini, aksi halde Meclis'in kapanmaması gerektiğini belirtti.
CEZASIZLIK ALGISINA MAHAL YOK!
Seri adımların atılmasının beklendiği bu süreçte milli hassasiyetle göz ardı edilmeyecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Kurtulmuş, müstakil yasanın çerçevesini "Bir süre verilir, bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Geçici dememizin sebebi bu" sözleriyle çizdi.
MİT'e sahada büyük görev düşerken silah bırakanların muhatap olacakları yasal prosedürler ete kemiğe büründürülecek. Cezasızlık algısına mahal verilmeyecek.