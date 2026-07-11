CANLI: Hürmüz'de ateş çemberi! Tahran misillemesi Körfez’e yayıldı! Trump duyurdu: "İran ablukası yeniden yürürlükte"

İNGİLTERE DEVRİM MUHAFIZLARI'NI YASAKLI ÖRGÜTLER LİSTESİNE ALACAK

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, İran Devrim Muhafızları Ordusunu yasaklı örgütler listesine almak için parlamentoya başvurdu.

İngiltere İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Angela Eagle, parlamentoya sunduğu yazılı açıklamada, üç yabancı oluşumun yasaklı örgütler listesine eklenmesi için girişim başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, bu oluşumların İran Devrim Muhafızları Ordusu, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Gönüllü Birliği ile İran güdümünde olduğu değerlendirilen Islamic Movement of Companions of the Right (IMCR) adlı grup olduğu ifade edildi.

Bu yıl çıkan Ulusal Güvenlik Yasası'nın İçişleri Bakanı'na (Shabana Mahmood) yabancı devlet kaynaklı tehdit faaliyetlerine karışan kuruluşları yasaklama yetkisi verdiğini hatırlatan Eagle, yasaklama kararının parlamento tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Eagle, "Bir kuruluşun bu kapsamda yasaklı sayılabilmesi için, İçişleri Bakanı'nın söz konusu kuruluşun yabancı devlet kaynaklı tehdit faaliyetlerine karıştığına veya karışmış olduğuna makul gerekçelerle inanması ve bu belirlemenin Birleşik Krallık'ın güvenliğini veya çıkarlarını korumak açısından gerekli olduğu kanaatine varması gerekir. Mevcut tüm delilleri değerlendiren ve hükümet genelindeki ilgili kurumlar ile operasyonel ortakların tavsiyelerini alan İçişleri Bakanı, üç kuruluşun yasal kriterleri karşıladığı sonucuna varmıştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, üç kuruluşun İngiltere için oluşturduğu tehditlere de yer verildi. Devrim Muhafızlarının rolünün klasik bir askeri güç olmanın ötesine geçtiği kaydedilen açıklamada, bu yapının İran hedeflerine uygun şekilde istihbarat faaliyetleri, taşeron gruplar ve nüfuz operasyonları kullandığı öne sürüldü.

İran'ın Orta Doğu'daki etkisini yayma çalışmaları yaptığı da ifade edilen açıklamada, Devrim Muhafızlarının İngiltere topraklarında tehdit ve yıldırma faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.

IMCR'ın ise İngiltere'de ve Avrupa'da mart, nisan ve mayıs aylarında Yahudilere, gazetecilere ve İsrail'in İngiltere'deki çıkarlarına yönelik saldırıların faili olduğu ileri sürüldü.

GRU Gönüllü Birliğinin ise eski Wagner Grubu'nun unsurlarını barındırdığı, sabotaj faaliyetleri yürüttüğü ve Rusya tarafından Avrupa ile NATO'ya yönelik operasyonlarda kullanıldığı öne sürüldü.

Açıklamada İçişleri Bakanı Mahmood'un, tüm delilleri titizlikle inceledikten sonra, 3 oluşumun da yabancı devlet kaynaklı tehdit faaliyetlerine dahil olduğuna dair makul bir kanaat oluşturacak yeterli dayanak bulunduğuna karar verdiği belirtildi.

Mahmood'un, söz konusu kuruluşların yasaklı örgütler listesine alınmasının İngiltere'nin güvenliği ile ulusal çıkarlarının korunması açısından gerekli olduğu sonucuna vardığı aktarıldı.