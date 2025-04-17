Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: Dünya çapında beğeni kazanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle 27 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısında yapıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, burada yaptığı konuşmada, yarış güzergahındaki tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bu yıl 60. onur yılını kutluyor. 2008 yılından bu yana UCI değerlendirmelerinde en üst sırada yer alan bu organizasyon, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde her yıl daha da büyüyor. 60. yılında da her etabı ayrı bir heyecan ve güzellikle, dünya çapında izleyicilerin beğenisini kazanacak" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN