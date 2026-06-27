Veli Ağbaba'nın rüşvet ağı tedirgin etti: Cemil Tugay yeğenini görevden aldı!

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi rüşvet operasyonunda gözaltına alındı.

İzmir Seferihisar ve Balçova belediyelerine yapılan 'rüşvet' operasyonlarının CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzanması ve İzmir'de yürütülen soruşturma evraklarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek Ağbaba hakkında rüşvet alma suçlamasıyla soruşturma açılması için harekete geçildiğinin öğrenilmesiyle siyasette sıcak saatler yaşanmaya başlandı.

Ağbaba ile ilgili soruşturmanın derinleşmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Tugay, Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü görevden aldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişinin önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla derinleşen soruşturmada Veli Ağbaba'yla para transferi iddiaları gündeme gelmişti. Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz hafta yapılan ikinci dalga operasyonda Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz rüşvet transferine aracılık etmek suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Nermin Özgül

TUGAY ATAMIŞTI

Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Nermin Özgül, Karabağlar Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaparken, Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra ilk yaptığı transferlerdendi.

Yerel seçimin ardından koltuğa oturan Tugay, özel kalem müdürü olarak Nermin Özgül'ü getirmişti. Daha sonra 2024 Ekim ayında CHP Adalar Belediye Başkan adayı olan Esra Huri Bulduk'u özel kalem müdürü olarak atayan Cemil Tugay, Şubat 2025'ten itibaren bu görevi yeniden Nermin Özgül'e vermişti.

Şimdi tüm gözler Ağbaba'nın kontenjanından ilçe belediyelerinde kritik görevlere getirilen isimlere çevrildi.

Tugay gibi ilçe belediye başkanlarının da Ağbaba'ya yakın isimlerle yollarını ayırıp ayırmayacağı merak konusu oldu.