Veli Ağbaba'nın rüşvet ağı tedirgin etti: Cemil Tugay yeğenini görevden aldı!
İzmir Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik düzenlenen rüşvet operasyonlarının CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya uzanması ve hakkında rüşvet alma suçlamasıyla Ankara’da soruşturma hazırlığı başlatılması İzmir siyasetinde taşları yerinden oynattı. Operasyon kapsamında Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’ın tutuklanmasının ardından, soruşturmanın kendisine uzanmasından tedirgin olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ağbaba'nın yeğeni olan Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül’ü jet hızıyla görevden aldı. Ağbaba’nın kontenjanından Gaziemir Belediyesi’nde özel kalem yapılan ve "bankamatik" olduğu iddialarıyla meclis oturumlarında tartışılan diğer yeğeni Barkın Ulutaş’ın konumu ise gözleri, panik dalgasının yayıldığı diğer CHP’li ilçe belediye başkanlarına çevirdi.
Hızlı Özet Göster
- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında İzmir'deki rüşvet operasyonları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma açılması için evrak gönderildi.
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü görevden aldı.
- Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi rüşvet operasyonunda gözaltına alındı.
- Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz, Seferihisar Belediyesi'ne yapılan operasyonda rüşvet transferine aracılık etmek suçlamasıyla tutuklandı.
- Ağbaba'nın yeğeni Barkın Ulutaş, Gaziemir Belediyesi'nde özel kalem müdürü kadrosundan görev yapıyor.
İzmir Seferihisar ve Balçova belediyelerine yapılan 'rüşvet' operasyonlarının CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzanması ve İzmir'de yürütülen soruşturma evraklarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek Ağbaba hakkında rüşvet alma suçlamasıyla soruşturma açılması için harekete geçildiğinin öğrenilmesiyle siyasette sıcak saatler yaşanmaya başlandı.
ŞAİBELİ PARA TRANSFERLERİ
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişinin önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla derinleşen soruşturmada Veli Ağbaba'yla para transferi iddiaları gündeme gelmişti. Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz hafta yapılan ikinci dalga operasyonda Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz rüşvet transferine aracılık etmek suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Ağbaba ile ilgili soruşturmanın derinleşmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.
Tugay, Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü görevden aldı.
TUGAY ATAMIŞTI
Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Nermin Özgül, Karabağlar Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaparken, Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra ilk yaptığı transferlerdendi.
Yerel seçimin ardından koltuğa oturan Tugay, özel kalem müdürü olarak Nermin Özgül'ü getirmişti. Daha sonra 2024 Ekim ayında CHP Adalar Belediye Başkan adayı olan Esra Huri Bulduk'u özel kalem müdürü olarak atayan Cemil Tugay, Şubat 2025'ten itibaren bu görevi yeniden Nermin Özgül'e vermişti.
Şimdi tüm gözler Ağbaba'nın kontenjanından ilçe belediyelerinde kritik görevlere getirilen isimlere çevrildi.
Tugay gibi ilçe belediye başkanlarının da Ağbaba'ya yakın isimlerle yollarını ayırıp ayırmayacağı merak konusu oldu.
YEĞENİ GAZİEMİR BELEDİYESİ'NDE
Veli Ağbaba'nın 2024 yılında seçim çalışmalarında yanından ayırmadığı yeğeni Barkın Ulutaş'ı önce İzmir Konak Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü yaptı. Parti içi muhalefet nedeniyle Ağbaba yeğenini bu sefer Gaziemir Belediyesi'ne kaydırdı.
Gaziemir Belediyesi'nde özel kalem müdürü kadrosundan göreve başlatılan yeğen Ulutaş'ın "bankamatik" olduğu iddiaları geçtiğimiz aylarda belediye meclisinde de gündeme gelmişti.
Önce AK Partili Uğur İnan Atmaca, ardından da MHP'li Salahattin Şahin, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'a Ulutaş'ın "bankamatik" olup olmadığını sormuştu.
Haber: Ertan GÜRCANER