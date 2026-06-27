AK Parti kampında "Ortak Akıl" oturumları! Bakanlardan dikkat çeken mesajlar
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından "Ortak Akıl" oturumları gerçekleştirildi. Dört ana başlıkta yapılan oturumlarda kabine üyeleri yürütülen çalışmaları değerlendirildi. Bakanlar toplantının ardından yaptıkları paylaşımlarda ortak akıl, istişare kültürü ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaptı.
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- AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 'Çeyrek Asırlık Destan AK Parti' temasıyla düzenlendi.
- Toplantıda güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında 'Ortak Akıl' oturumları gerçekleştirildi.
- Kabine üyeleri, bakanlıkların çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
- Toplantı sonrası bakanlar, sosyal medya hesaplarından oturumlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri vurgulandı.
AK Parti'nin "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Ortak Akıl" oturumlarıyla devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen oturumlarda, güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları masaya yatırıldı.
Dört ayrı salonda düzenlenen oturumlarda kabine üyeleri, bakanlıkların yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Toplantılarda vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve sahadan merkeze güçlü bir istişare zemini oluşturulması hedeflendi.
DÖRT BAŞLIKTA ORTAK AKIL OTURUMLARI
|Oturum
|Bakan
|Güvenlik
|Adalet Bakanı Akın Gürlek
|Güvenlik
|Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
|Güvenlik
|İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
|Güvenlik
|Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
|Kalkınma
|Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
|Kalkınma
|Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
|Kalkınma
|Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
|Kalkınma
|Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
|Ekonomi
|Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
|Ekonomi
|Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
|Ekonomi
|Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
|Ekonomi
|Ticaret Bakanı Ömer Bolat
|Toplum
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
|Toplum
|Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
|Toplum
|Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
|Toplum
|Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
|Toplum
|Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Toplantının ardından bakanlar, sosyal medya hesaplarından oturumlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
25 YILLIK DESTANIMIZIN ÖZETİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, kıymetli kabine üyelerimizle birlikte Toplum Oturumu'nu gerçekleştirdik. Çeyrek asırlık yolculuğumuzun muhasebesini yaptık, katılımcılarımızın sorularını yanıtladık ve istişarelerde bulunduk. AK Parti'de söz milletindir, rehber istişaredir, karar ortak aklındır. 25 yıllık destanımızın özeti, başarılarımızın dayanağı bu anlayıştır. Aynı ruh, dava bilinci ve hizmet aşkıyla yeni bir döneme hazırız." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." paylaşımını yaptı.
ÇEYREK ASRA YAKLAŞAN TECRÜBE
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndayız. Hizmet ve eserle dolu çeyrek asra yaklaşan tecrübemiz, milletimizden aldığımız sarsılmaz güçle, liderimizin izinde Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Toplantımızın teşkilatımıza, aziz milletimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızın açılış programındayız. Milletimizin ortak hafızasını, kültürünü ve değerlerini koruyarak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na iştirak ederek Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. AK Parti olarak 25 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yorulmak nedir bilmeden, aziz milletimize hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirmelerin, aziz milletimiz, ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
MİLLETİN GÜVENİYLE BÜYÜYEN ÇINAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekle kök salan, milletimizin güveniyle büyüyen çınarımız çeyrek asırdır eser, hizmet ve istikrar siyasetinin simgesi olmaya devam ediyor. Aynı azim, aynı kararlılık ve ortak emekle bu çınarı daha da büyütecek, AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarladan sofraya sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi istişare ettik, kıymetli milletvekillerimizin sorularını yanıtladık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizin her bir köşesinde eser siyasetimizi nakış nakış işlemeye, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanımız Sayın Nilhan Ayan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Ortak Akıl-Kalkınma Oturumu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda istişarelerde bulunduk, kıymetli milletvekillerimizin sorularını yanıtladık. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, enerji, üretim, ulaşım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında atılacak adımları değerlendirdik." paylaşımında bulundu.