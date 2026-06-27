AK Parti kampında "Ortak Akıl" oturumları! Bakanlardan dikkat çeken mesajlar

AK Parti'nin " Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Ortak Akıl" oturumlarıyla devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen oturumlarda, güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları masaya yatırıldı.

Dört ayrı salonda düzenlenen oturumlarda kabine üyeleri, bakanlıkların yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Toplantılarda vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve sahadan merkeze güçlü bir istişare zemini oluşturulması hedeflendi.

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 'Çeyrek Asırlık Destan AK Parti' temasıyla düzenlendi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, sosyal medya ve AA'dan alınmıştır.)

Toplantıda güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında 'Ortak Akıl' oturumları gerçekleştirildi.

DÖRT BAŞLIKTA ORTAK AKIL OTURUMLARI

Oturum Bakan Güvenlik Adalet Bakanı Akın Gürlek Güvenlik Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güvenlik İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Güvenlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kalkınma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Kalkınma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kalkınma Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kalkınma Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat Toplum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Toplum Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Toplum Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Toplum Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Toplum Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Toplantının ardından bakanlar, sosyal medya hesaplarından oturumlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

25 YILLIK DESTANIMIZIN ÖZETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, kıymetli kabine üyelerimizle birlikte Toplum Oturumu'nu gerçekleştirdik. Çeyrek asırlık yolculuğumuzun muhasebesini yaptık, katılımcılarımızın sorularını yanıtladık ve istişarelerde bulunduk. AK Parti'de söz milletindir, rehber istişaredir, karar ortak aklındır. 25 yıllık destanımızın özeti, başarılarımızın dayanağı bu anlayıştır. Aynı ruh, dava bilinci ve hizmet aşkıyla yeni bir döneme hazırız." ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanı Akın Gürlek, "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." paylaşımını yaptı.