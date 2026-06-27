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119 ülkede FETÖ’ye amansız takip: 2 bin 762 kritik ismin yeri belirlendi

Darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıla rağmen firari FETÖ mensuplarına yönelik takibini kesintisiz sürdüren devlet hafızası, 119 ülkede 2 bin 762 kritik ismin güncel ikametgâhını hücre hücre haritalandırdı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) teknik ve fiziki takibi, Adalet Bakanlığı'nın ise en güncel ByLock, MASAK ve dijital verilerle yenilediği kozmik iade dosyaları ışığında, aralarında yargı imamları, finansörler ve kumpas savcılarının da bulunduğu firariler için küresel abluka yeniden hız kazandı. Yoğun baskı nedeniyle sürekli yer değiştiren, hatta vatandaşlık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan örgüt yöneticilerinin ABD, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi sığınak duraklarında attığı her adım en yakın takiple çembere alınıyor.

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119 ülkede FETÖ’ye amansız takip: 2 bin 762 kritik ismin yeri belirlendi
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  • MİT, 119 ülkeye dağılmış FETÖ'nün 2 bin 762 kritik isminin güncel ikametgâhlarını tespit etti.
  • Adalet Bakanlığı, ByLock ve MASAK verileriyle güncellenen iade dosyalarını ilgili ülkelere iletti.
  • Engin Durnagöl'ün Belçika, Abdurrahman Keskin'in Almanya, Aydin Murat Yilmaz'ın Hollanda için iade talepleri yenilendi.
  • Mustafa Çiftçi'nin Peru'da, Reha Güven'in ABD'de bulunduğu belirlenerek iade dosyaları güncellendi.
  • FETÖ'nün en üst düzey 42 yöneticisi ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunuyor.

Darbe girişiminin üzerinden geçen yaklaşık 10 yıla rağmen devletin takibi kesintisiz sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) titiz çalışmasıyla, dünyanın dört bir yanına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ana yönetim kadrosu hücre hücre çözümlenerek haritalandırıldı. Toplam 119 ülkeye yayılan 2 bin 762 kritik ismin güncel ikametgâhları belirlendi.

119 ülkede saklanan FETÖ'cülerin adresleri belirlendi119 ülkede saklanan FETÖ'cülerin adresleri belirlendi

Adalet Bakanlığı; en güncel ByLock, MASAK ve dijital veriler ışığında "kozmik" iade dosyalarını güncelleyerek firariler için iade talebi istemleri hız kazandı.
Adli makamların kozmik yazışmalarından derlenen bilgilerle; Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Rusya'dan Afrika hattına uzanan kaçış koridorlarındaki 7 öncelikli kritik ismin suç dosyalarına yeni bilgiler eklendi.

119 ülkede FETÖ’ye amansız takip: 2 bin 762 kritik ismin yeri belirlendi-3

İsimFaaliyetlerBulunduğu Ülke/Durum
ENGİN DURNAGÖLHSK'da görev yaptığı dönemde, sözde HSK imamı olarak örgüt merkezinden gelen talimatlarla yargıyı dizayn etti. Örgüt mensubu hâkim ve savcıların önünü açarak lehlerine usulsüz işlemler tesis ettiği tescillendi.Belçika - İade dosyası yenilendi
ALPER SÖYLERÖrgüt hiyerarşisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet yürüttü.Firari - Rus vatandaşlığı aldığı öğrenildi
ABDURRAHMAN KESKİNKapatılan Zaman gazetesine zorunlu abone toplama faaliyetlerini yürüttü.Almanya/Frankenthal - Alman vatandaşlığına geçti. Almanca tercümeli güncel iade dosyası Alman makamlarına iletildi
HALİL KARDALOrtadoğu ve Afrika hattındaki operasyonların ardından kaçtı.İsviçre - İade başvurusu düzenlendi
AYDIN MURAT YILMAZAskeri kimliğinin arkasında yabancı istihbarat servisleriyle operasyonel görüşmeler yaptığı, ordu içindeki himmet paralarının transferini bizzat gerçekleştirdiği HTS ve MASAK kayıtlarıyla kesinleşti.Hollanda - İade talebi düzenlendi
MUSTAFA ÇİFTÇİÖrgüt adına usulsüz gayrimenkul edinilmesi ve mal varlıklarının kaçırılması toplantılarını bizzat yönetti. Adli operasyonlardan hemen önce ABD'ye geçti.Peru - İade dosyası yeniden güncellendi
REHA GÜVENEsnaftan zorla toplanan himmet paralarını holdinglere aktaran isimlerden olduğu tescillendi.ABD - Yeniden hazırlanan iade talebi ABD makamlarına iletildi

FETÖ'cü Önder AytaçFETÖ'cü Önder Aytaç

İŞTE ÖRGÜTÜN SIĞINAK DURAKLARI

MİT'in teknik ve fiziki takibi sonucunda, örgüt yöneticilerinin en çok tercih ettiği ülkeler ve buralardaki sayıları da netleşti. ABD, örgütün komuta merkezi konumunda.

119 ülkede FETÖ’ye amansız takip: 2 bin 762 kritik ismin yeri belirlendi-4

Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan gibi en tepedeki 42 isim, Pensilvanya ve çevresinde lüks içinde korunuyor. Almanya'da 12 isim bulunuyor. Avrupa'nın lojistik üssü. Eski savcı Celal Kara ve TSK yapılanmasından Mehmet Yalınalp burada yaşıyor. İngiltere'de 10 isim var. Kara para kasası finansör Ali Çelik ve propaganda sorumlusu Önder Aytaç bu ülkede konuşlu. Belçika'da 8 isim bulunuyor. AB ve NATO göbeğindeki lobi sığınağı.

Sözde Batı Avrupa imamı Süleyman Tiftik ve kumpas savcısı Cihan Kansız burada saklanıyor.

ÜlkeKişi SayısıÖrgütsel Konum / İşlevÖnemli İsimler ve Unvanları
ABD42Örgütün komuta merkeziCevdet Türkyolu, Mustafa Özcan
Almanya12Avrupa'nın lojistik üssüCelal Kara (Eski savcı), Mehmet Yalınalp (TSK yapılanması)
İngiltere10Kara para kasası ve propaganda merkeziAli Çelik (Finansör), Önder Aytaç (Propaganda sorumlusu)
Belçika8AB ve NATO göbeğindeki lobi sığınağıSüleyman Tiftik (Sözde Batı Avrupa imamı), Cihan Kansız (Kumpas savcısı)

119 ülkede FETÖ’ye amansız takip: 2 bin 762 kritik ismin yeri belirlendi-5

DEVLET HAFIZASI UNUTMUYOR

Türkiye, birçok iade talebi reddedilmesine rağmen her seferinde dosyaları yeni delillerle güncelleyerek baskıyı artırıyor. Oluşan yoğun baskı nedeniyle örgüt militanları sık sık yer değiştirmek zorunda kalsa da MİT, Peru'dan Güney Afrika'ya, İsveç'ten Arnavutluk'a kadar her adımda enselerinde olmaya devam ediyor.

Haber: Ali Rıza AKBULUT

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