Valilikten Tek Yön’e kilit: LGBT barı kapatıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Valiliği'nin talimatıyla yapılan denetimlerde Beyoğlu Cihangir'de faaliyet gösteren Tek Yön adlı LGBT barı mevzuata aykırı işlemler nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatıldı.

Tek Yön İstanbul adlı işletme, 8 Temmuz'da İstanbul'a gelecek binlerce LGBT'li turisti ağırlayacağını duyurmuş ve bu duyuru kamuoyunda tepki çekmişti.

Takvim gazetesinin gündeme taşıdığı LGBT kruvaziyer organizasyonunun tepkiler sonrası Türkiye rotasının iptal edildiği ve İstanbul ile Kuşadası programının tur planından çıkarıldığı öğrenildi.

Sosyal medya kullanıcıları İstanbul'un tarihi ve manevi kimliğinin bu organizasyonun tanıtımında kullanılmasına karşı çıkarak yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Organizasyonun Türkiye ayağında adı geçen Mustafa Doğan Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarını kapattığı öne sürüldü.

İstanbul Valiliği, Beyoğlu Cihangir'de faaliyet gösteren Tek Yön adlı LGBT barına yönelik denetimlerin ardından kapatma kararı alındığını duyurdu. Takvim'in gündeme taşıdığı LGBT kruvaziyer organizasyonuna ilişkin tartışmalar sürerken, organizasyonla bağlantılı olduğu belirtilen işletmenin kapatılması dikkat çekti. Valiliğin talimatıyla yapılan denetimlerde işletmenin mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri tespit edildi. Bunun üzerine Tek Yön adlı bar, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatıldı.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren TEK YÖN adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır." TAKVİM GÜNDEME GETİRMİŞTİ Takvim'in gündeme taşıdığı LGBT kruvaziyer organizasyonu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. 8 Temmuz'da dev bir gemiyle İstanbul'a gelmesi beklenen binlerce LGBT'li turist için hazırlık yapıldığı belirtilirken, Tek Yön İstanbul adlı işletmenin de söz konusu grubu ağırlayacağını duyurması tepkileri beraberinde getirmişti. Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından organizasyonun Türkiye ayağı tartışma konusu oldu. Takvim'in ulaştığı bilgilere göre, tepkiler sonrası geminin Türkiye rotasının iptal edildiği ve İstanbul ile Kuşadası programının tur planından çıkarıldığı öğrenildi.