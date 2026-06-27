Valilikten Tek Yön’e kilit: LGBT barı kapatıldı
8 Temmuz’da binlerce LGBT’li turisti İstanbul’a getirmesi beklenen Atlantis gemisine ilişkin tartışmalar sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gemideki LGBT’li turistleri ağırlayacağını duyuran Beyoğlu Cihangir’deki Tek Yön adlı bar, İstanbul Valiliği’nin talimatıyla denetlendi. Mevzuata aykırı uygulama ve işlemler tespit edilen işletme, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatıldı.
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- İstanbul Valiliği'nin talimatıyla yapılan denetimlerde Beyoğlu Cihangir'de faaliyet gösteren Tek Yön adlı LGBT barı mevzuata aykırı işlemler nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatıldı.
- Tek Yön İstanbul adlı işletme, 8 Temmuz'da İstanbul'a gelecek binlerce LGBT'li turisti ağırlayacağını duyurmuş ve bu duyuru kamuoyunda tepki çekmişti.
- Takvim gazetesinin gündeme taşıdığı LGBT kruvaziyer organizasyonunun tepkiler sonrası Türkiye rotasının iptal edildiği ve İstanbul ile Kuşadası programının tur planından çıkarıldığı öğrenildi.
- Sosyal medya kullanıcıları İstanbul'un tarihi ve manevi kimliğinin bu organizasyonun tanıtımında kullanılmasına karşı çıkarak yetkililere çağrıda bulunmuştu.
- Organizasyonun Türkiye ayağında adı geçen Mustafa Doğan Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarını kapattığı öne sürüldü.
İstanbul Valiliği, Beyoğlu Cihangir'de faaliyet gösteren Tek Yön adlı LGBT barına yönelik denetimlerin ardından kapatma kararı alındığını duyurdu. Takvim'in gündeme taşıdığı LGBT kruvaziyer organizasyonuna ilişkin tartışmalar sürerken, organizasyonla bağlantılı olduğu belirtilen işletmenin kapatılması dikkat çekti.
Valiliğin talimatıyla yapılan denetimlerde işletmenin mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri tespit edildi. Bunun üzerine Tek Yön adlı bar, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatıldı.
Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren TEK YÖN adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır."
TAKVİM GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Takvim'in gündeme taşıdığı LGBT kruvaziyer organizasyonu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. 8 Temmuz'da dev bir gemiyle İstanbul'a gelmesi beklenen binlerce LGBT'li turist için hazırlık yapıldığı belirtilirken, Tek Yön İstanbul adlı işletmenin de söz konusu grubu ağırlayacağını duyurması tepkileri beraberinde getirmişti.
Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından organizasyonun Türkiye ayağı tartışma konusu oldu. Takvim'in ulaştığı bilgilere göre, tepkiler sonrası geminin Türkiye rotasının iptal edildiği ve İstanbul ile Kuşadası programının tur planından çıkarıldığı öğrenildi.
LGBT KRUVAZİYERİ İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞLARDI
Tek Yön İstanbul isimli işletmenin, 8 Temmuz'da dev bir gemiyle İstanbul'a gelmeye hazırlanan binlerce LGBT'li turisti ağırlayacağını duyurması kamuoyunda tepki çekmişti.
Söz konusu duyuru sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, İstanbul'un tarihi ve manevi kimliğinin bu organizasyonun reklam malzemesi haline getirilmesine karşı çıktı.
Tepkilerin büyümesi üzerine gözler hem İstanbul Valiliği'ne hem de organizasyonun Türkiye bağlantılarına çevrildi.
İSTANBUL ÜZERİNDEN TANITIM TEPKİSİ
3 bine yakın LGBT'li turistin İstanbul programı kapsamında kentte ağırlanacağının duyurulması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Kullanıcılar, İstanbul'un tarihi mirası, kültürel dokusu ve manevi değerlerinin bu tür sapkın organizasyonun tanıtımında kullanılmasına karşı çıkarak yetkililere çağrıda bulundu.
MEVZUATA AYKIRI İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ
Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından İstanbul Valiliği'nin talimatıyla Tek Yön adlı işletmede denetim yapıldı.
Denetimlerde mevzuata aykırı uygulama ve işlemler belirlendi. Beyoğlu Kaymakamlığı, tespitlerin ardından işletme hakkında kapatma kararı verdi.
TÜRKİYE ROTASI İPTAL OLDU
Takvim'in gündeme getirdiği organizasyonla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Kamuoyundan yükselen tepkilerin ardından LGBT kruvaziyer organizasyonunun Türkiye ayağının iptal edildiği öğrenildi.
ORGANİZASYONUN TÜRKİYE AYAĞI MERCEK ALTINDA
Öte yandan sosyal medyada, organizasyonun Türkiye ayağında adı geçen Mustafa Doğan Yılmaz'ın hesaplarını kapattığı öne sürüldü.
Kullanıcılar, Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından sürecin adli ve idari boyutuyla takip edilmesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.