Avrupa son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Almanya , Fransa ve daha pek çok Avrupa ülkesinde sıcak hava dolayısıyla can kayıpları yaşanıyor.

DWD ile sağlık makamları, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, fiziksel aktivitelerini sabah ve akşam saatlerinde yapmaları, doğrudan güneş altında uzun süre kalmamaları ve yalnız yaşayan risk grubundaki kişileri kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Köln Belediyesi, kent merkezindeki bazı park ve meydanlarda su püskürtme sistemlerini devreye aldı, vatandaşların kullanımı için serinleme ve içme suyu noktalarının sayısını artırdı.

Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 15 derece üzerinde seyrederken, uzmanlar sıcak hava dalgasının Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığını, bazı yerlerde ise 42 dereceye ulaştığını bildirdi.

Almanya'da yüksek sıcaklık uyarısı

YOLCULARA UYARI

Aşırı sıcakların demir yolu altyapısını da etkileyebileceği uyarısında bulunan Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), yüksek sıcaklık nedeniyle raylarda oluşabilecek deformasyonlar nedeniyle bazı hatlarda gecikme ve sefer değişiklikleri yaşanabileceğini duyurdu. Şirket, belirli tarihler için alınan biletlerde ücretsiz iptal ve tarih değişikliği hakkı tanındığını belirterek, yolculara seyahat öncesinde sefer bilgilerini kontrol etmelerini önerdi.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT

DWD, özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde orman yangını riskinin en yüksek seviyelerde seyrettiğini bildirdi. Yetkililer, sıcak ve kurak hava nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve araçların kuru otların üzerine park edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Sıcak hava nedeniyle göl ve nehirlere yönelenlerin sayısındaki artışın ardından cankurtaran kuruluşları da boğulma vakalarında artış yaşandığını belirterek, özellikle akıntılı nehirlerde ve gözetimsiz sularda yüzülmemesi çağrısı yaptı.

Öte yandan, aşırı sıcaklar spor organizasyonlarını da etkiledi. Frankfurt'ta düzenlenen Ironman Avrupa Şampiyonası'nın parkuru güvenlik gerekçesiyle kısaltıldı. Organizatörler, sporcular için ek su ve sağlık istasyonları oluşturdu.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonunun ilerleyen saatlerinden itibaren Almanya'nın batısı ve güneybatısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına beklendiğini, ancak yağışların sıcaklıklarda yalnızca kademeli bir düşüş sağlayacağını belirtti.

Bilim insanları, Avrupa'da son yıllarda daha sık ve daha şiddetli görülen sıcak hava dalgalarının iklim değişikliği nedeniyle belirgin şekilde güçlendiğine işaret ediyor.

Fransa'da yüksek sıcaklıklar dolayısıyla 24 saatte 3 bin kişi hastanelik oldu.

Paris’te sıcak dehşeti

FRANSA'DA İKLİM İZNİ ÇAĞRISI

Fransa'da yaklaşık 2 haftadır devam eden aşırı sıcaklara karşı Yeşiller (EELV) Partisi, aşırı sıcaklar ve sel gibi olağanüstü hava koşulları yaşandığında çalışanlara "iklim izni" verilmesi çağrısında bulundu.

Fransa'da vatandaşlar, yaklaşık 2 haftadır devam eden aşırı sıcaklarla mücadele ediyor.