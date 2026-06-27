Termometreler çıldırdı Avrupa kavruluyor! Almanya'da uyarı üstüne uyarı Fransa'da iklim izni çağrısı: 24 saatte 3 bin kişi hastanelik oldu
Avrupa son yılların en büyük sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. Almanya'da termometreler 42 dereceyi aşarak can kayıplarına, altyapı sorunlarına ve orman yangını riskine yol açarken Fransa'da aşırı sıcaklar ve iklim kriziyle mücadele kapsamında çalışanlara yıllık 5 gün ücretli "iklim izni" verilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Ülkede yüksek sıcaklıklar dolayısıyla 24 saatte 3 bin kişi hastanelik oldu.
Hızlı Özet Göster
- Avrupa ülkelerinde aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları yaşanıyor.
- Almanya'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşarak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
- Alman Demir Yolları, sıcaklar nedeniyle demir yolu altyapısında gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.
- Fransa'da Yeşiller Partisi, aşırı sıcaklar için çalışanlara 'iklim izni' verilmesi çağrısında bulundu.
- Meteoroloji uzmanları, Avrupa'da sıcak hava dalgalarının iklim değişikliği nedeniyle güçlendiğini belirtiyor.
Avrupa son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Almanya, Fransa ve daha pek çok Avrupa ülkesinde sıcak hava dolayısıyla can kayıpları yaşanıyor.
ALMANYA'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI
Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığını, bazı yerlerde ise 42 dereceye ulaştığını bildirdi.
Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 15 derece üzerinde seyrederken, uzmanlar sıcak hava dalgasının Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti.
Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Köln Belediyesi, kent merkezindeki bazı park ve meydanlarda su püskürtme sistemlerini devreye aldı, vatandaşların kullanımı için serinleme ve içme suyu noktalarının sayısını artırdı.Avrupa yanıyor Almanya rekora koşuyor!
YAŞLILARA, HASTALARA, ÇOCUKLARA UYARI
DWD ile sağlık makamları, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, fiziksel aktivitelerini sabah ve akşam saatlerinde yapmaları, doğrudan güneş altında uzun süre kalmamaları ve yalnız yaşayan risk grubundaki kişileri kontrol etmeleri tavsiye edildi.
YOLCULARA UYARI
Aşırı sıcakların demir yolu altyapısını da etkileyebileceği uyarısında bulunan Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), yüksek sıcaklık nedeniyle raylarda oluşabilecek deformasyonlar nedeniyle bazı hatlarda gecikme ve sefer değişiklikleri yaşanabileceğini duyurdu. Şirket, belirli tarihler için alınan biletlerde ücretsiz iptal ve tarih değişikliği hakkı tanındığını belirterek, yolculara seyahat öncesinde sefer bilgilerini kontrol etmelerini önerdi.
ORMAN YANGINLARINA DİKKAT
DWD, özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde orman yangını riskinin en yüksek seviyelerde seyrettiğini bildirdi. Yetkililer, sıcak ve kurak hava nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve araçların kuru otların üzerine park edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.
Sıcak hava nedeniyle göl ve nehirlere yönelenlerin sayısındaki artışın ardından cankurtaran kuruluşları da boğulma vakalarında artış yaşandığını belirterek, özellikle akıntılı nehirlerde ve gözetimsiz sularda yüzülmemesi çağrısı yaptı.
Öte yandan, aşırı sıcaklar spor organizasyonlarını da etkiledi. Frankfurt'ta düzenlenen Ironman Avrupa Şampiyonası'nın parkuru güvenlik gerekçesiyle kısaltıldı. Organizatörler, sporcular için ek su ve sağlık istasyonları oluşturdu.
Meteoroloji uzmanları, hafta sonunun ilerleyen saatlerinden itibaren Almanya'nın batısı ve güneybatısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına beklendiğini, ancak yağışların sıcaklıklarda yalnızca kademeli bir düşüş sağlayacağını belirtti.
Bilim insanları, Avrupa'da son yıllarda daha sık ve daha şiddetli görülen sıcak hava dalgalarının iklim değişikliği nedeniyle belirgin şekilde güçlendiğine işaret ediyor.
Fransa'da yüksek sıcaklıklar dolayısıyla 24 saatte 3 bin kişi hastanelik oldu.
Paris’te sıcak dehşeti
FRANSA'DA İKLİM İZNİ ÇAĞRISI
Fransa'da yaklaşık 2 haftadır devam eden aşırı sıcaklara karşı Yeşiller (EELV) Partisi, aşırı sıcaklar ve sel gibi olağanüstü hava koşulları yaşandığında çalışanlara "iklim izni" verilmesi çağrısında bulundu.
Fransa'da vatandaşlar, yaklaşık 2 haftadır devam eden aşırı sıcaklarla mücadele ediyor.
Muhalefet kanadından Yeşiller Partisi, ülkeyi gelecekte bu tarz olağanüstü hava koşullarına hazırlamak için yeni bir öneride bulundu.
Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada, iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması istendi.
Açıklamada, "Mayıs ayından itibaren görülen sıcak hava dalgaları ve haziranda yaşanan bir başka aşırı sıcaklık olayı: iklim giderek daha hızlı bir şekilde dengesini yitiriyor." ifadesine yer verilirken, son 4 yılda Avrupa'da 200 binden fazla kişinin sıcak hava kaynaklı yaşamını yitirdiği belirtildi.
Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier ve parti üyelerinin, çalışanlar için yılda 5 günlük bir "iklim izni" oluşturulmasını teklif ettiği belirtilirken, söz konusu ücretli iznin aşırı sıcaklar, sel, yangın gibi durumlarda kullanılabilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, "iklim izninin" oluşturulması için birçok kişinin bunu talep etmesi gerektiği vurgulanırken, bunun için partinin başlattığı imza kampanyasına katılma çağrısı yapıldı.
Yeşiller Partisi'nin "iklim izni" oluşturulması önerisine ilişkin 21 Haziran'da başlattığı imza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 8 bin 800 kişi destek verdi.