263 milyar dolarlık çöküşten sonra Apple Çin'e muhtaç kaldı! Pentagon kara listeye almıştı: Trump'tan izin almak için lobi yapıyorlar
Bellek fiyatlarındaki yükseliş karşısında köşeye sıkışan ve tarihindeki en büyük ikinci günlük değer kaybını yaşayan Apple, çareyi Çinli CXMT firmasında arıyor. ABD CXMT'yi Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağı olduğunu iddia ederek kara listeye almıştı. İngiliz Financial Times'a göre Apple, Çinli şirketle çalışmak için Trump yönetiminden onay almaya çalışıyor.
Hızlı Özet Göster
- Apple, Çinli bellek çipi üreticisi CXMT'den çip satın almak için ABD'de lobicilik faaliyetleri yürütüyor.
- Financial Times'a göre Apple, artan bellek çipi maliyetlerini hafifletmek amacıyla Beyaz Saray ve Trump yönetiminden onay almaya çalışıyor.
- Apple, artan parça maliyetleri nedeniyle MacBook ve iPad fiyatlarına zam yapmasının ardından maliyetleri tüketicilere yansıtma kararının gerekçesi olarak bellek fiyatlarını gösterdi.
- Pentagon, CXMT ve YMTC'yi Çin ordusuyla bağları olan kuruluşların yer aldığı askeri kara listede tutuyor.
- ABD Ticaret Bakanlığı'nın CXMT'yi 'Varlık Listesi'ne eklemeyi planladığı ancak Beyaz Saray'ın bu kararı ertelettiği bildirildi.
Teknoloji devi Apple, Pentagon tarafından Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bağlantılı olduğu iddiasıyla kara listeye alınan Çinli bellek çipi üreticisi CXMT'den (ChangXin Memory Technologies) çip satın alabilmek için ABD'de yoğun bir lobicilik faaliyeti yürütüyor.
APPLE TRUMP'TAN ONAY ALMAYA ÇALIŞIYOR
Financial Times, konuya yakın kaynaklara göre Apple'ın, artan bellek çipi maliyetlerinin yarattığı finansal baskıyı hafifletmek amacıyla Beyaz Saray ve Trump yönetiminden onay almaya çalıştığını yazdı. Şirketin bir ayı aşkın süre önce Ticaret Bakanlığı ile temasa geçtiği, ardından Washington'daki diğer üst düzey yetkililer ve müttefikler nezdinde de girişimlerini hızlandırdığı belirtiliyor.
MALİYET ARTIŞLARI APPLE'I VURDU
Apple'ın bu hamlesi, artan parça maliyetleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde MacBook ve iPad fiyatlarına zam yapmasının hemen ardından geldi. Yaşanan bu fiyat artışı kararı, Apple'ın piyasa değerinden bir günde tam 263 milyar dolar silinmesine neden olmuş ve şirketin tarihindeki en büyük ikinci günlük düşüş olarak kayıtlara geçmişti. Apple, maliyetleri tüketicilere yansıtma kararının gerekçesi olarak "sürdürülemez" seviyeye ulaşan bellek fiyatlarını göstermişti.
PENTAGON KARA LİSTEYE ALMIŞTI
Mevcut yasal düzenlemelere göre Apple'ın CXMT veya bir diğer Çinli çip üreticisi YMTC'den çip satın almasının önünde doğrudan yasal bir engel bulunmuyor. Ancak Pentagon, her iki şirketi de ABD ulusal güvenliğini tehdit eden ve Çin ordusuyla bağları bulunan kuruluşların yer aldığı "1260H" adlı askeri kara listesinde tutuyor.
Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı'nın geçen yıl CXMT'yi ticari olarak tamamen engelleyen "Varlık Listesi"ne (Entity List) eklemeyi planladığı, ancak Beyaz Saray'ın Çin ile yürütülen diplomatik temaslar ve teknoloji odaklı yeni ihracat kontrollerini askıya alma politikası doğrultusunda bu kararı ertelettiği bildirildi.