Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Apple, Çinli bellek çipi üreticisi CXMT'den çip satın almak için ABD'de lobicilik faaliyetleri yürütüyor.

Financial Times'a göre Apple, artan bellek çipi maliyetlerini hafifletmek amacıyla Beyaz Saray ve Trump yönetiminden onay almaya çalışıyor.

Apple, artan parça maliyetleri nedeniyle MacBook ve iPad fiyatlarına zam yapmasının ardından maliyetleri tüketicilere yansıtma kararının gerekçesi olarak bellek fiyatlarını gösterdi.

Pentagon, CXMT ve YMTC'yi Çin ordusuyla bağları olan kuruluşların yer aldığı askeri kara listede tutuyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın CXMT'yi 'Varlık Listesi'ne eklemeyi planladığı ancak Beyaz Saray'ın bu kararı ertelettiği bildirildi.

Teknoloji devi Apple, Pentagon tarafından Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bağlantılı olduğu iddiasıyla kara listeye alınan Çinli bellek çipi üreticisi CXMT'den (ChangXin Memory Technologies) çip satın alabilmek için ABD'de yoğun bir lobicilik faaliyeti yürütüyor.

Donald Trump, Fotoğraflar: Reuters APPLE TRUMP'TAN ONAY ALMAYA ÇALIŞIYOR Financial Times, konuya yakın kaynaklara göre Apple'ın, artan bellek çipi maliyetlerinin yarattığı finansal baskıyı hafifletmek amacıyla Beyaz Saray ve Trump yönetiminden onay almaya çalıştığını yazdı. Şirketin bir ayı aşkın süre önce Ticaret Bakanlığı ile temasa geçtiği, ardından Washington'daki diğer üst düzey yetkililer ve müttefikler nezdinde de girişimlerini hızlandırdığı belirtiliyor.