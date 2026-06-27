AK Parti'den 25. yıla özel eser: "Büyük Başkan Erdoğan"

Toplantı 'Çeyrek Asırlık Destan AK Parti' temasıyla gerçekleştirildi.

Yeni şarkıda, Türkiye'nin son 25 yılda elde ettiği küresel başarılar ile dış politikadaki güçlü duruşuna da geniş yer verildi. Dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin güven ve istikrarın adresi olduğuna vurgu yapılan eserde, "Dünya yanarken, kâbus yaşarken biz güvendeydik. Masada güçlü, sahada güçlü, biz her yerdeydik" mısralarıyla Türkiye'nin uluslararası alandaki etkin rolü ve lider ülke vizyonu ön plana çıkarıldı.

FİNALİNDE ANLAMLI MESAJ

AK Parti'nin yeni şarkısının final bölümünde yer alan, "Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan" mısraları dikkat çekti.

Şarkının finalindeki bu sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna vurgu yapıldı.