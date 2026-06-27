AK Parti'den 25. yıla özel eser: "Büyük Başkan Erdoğan"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Erdoğan'ın konuşması öncesinde salonda çalınan "Büyük Başkan Erdoğan" adlı eser, katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Sanatçı Ceyhun Çelik'in seslendirdiği şarkının sözlerinin ise AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından uzun süren bir çalışmanın ardından hazırlandığı öğrenildi.
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- AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlendi.
- AK Parti'nin 'Büyük Başkan Erdoğan' adlı yeni şarkısı toplantıda ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.
- Sanatçı Ceyhun Çelik tarafından seslendirilen şarkının sözleri AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlandı.
- Toplantı 'Çeyrek Asırlık Destan AK Parti' temasıyla gerçekleştirildi.
- Şarkı Erdoğan'ın konuşmasından önce çalındı ve katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda dikkat çeken anlar yaşandı.AK Parti’den 25. yıla özel yeni şarkı!
Başkan Erdoğan'ın salona hitap etmesinden önce AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez katılımcılarla buluşturuldu. "Büyük Başkan Erdoğan" adlı eser, salondakiler tarafından beğeniyle dinlendi.
AK PARTİ'NİN YENİ ŞARKISI İLK KEZ DİNLETİLDİ
AK Parti'nin "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla düzenlediği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partinin yeni şarkısı ilk kez kamuoyunun beğenisine sunuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önce salonda çalınan "Büyük Başkan Erdoğan" isimli eser, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.
Yeni şarkıda, Türkiye'nin son 25 yılda elde ettiği küresel başarılar ile dış politikadaki güçlü duruşuna da geniş yer verildi. Dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin güven ve istikrarın adresi olduğuna vurgu yapılan eserde, "Dünya yanarken, kâbus yaşarken biz güvendeydik. Masada güçlü, sahada güçlü, biz her yerdeydik" mısralarıyla Türkiye'nin uluslararası alandaki etkin rolü ve lider ülke vizyonu ön plana çıkarıldı.
FİNALİNDE ANLAMLI MESAJ
AK Parti'nin yeni şarkısının final bölümünde yer alan, "Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan" mısraları dikkat çekti.
Şarkının finalindeki bu sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna vurgu yapıldı.
SÖZLERİ UZUN ÇALIŞMA SONRASI HAZIRLANDI
Sanatçı Ceyhun Çelik tarafından seslendirilen şarkının sözlerinin, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından yürütülen uzun soluklu bir çalışmanın ardından hazırlandığı öğrenildi.
AK Parti'nin yeni şarkısı, 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında ilk kez dinleyicilerle buluşurken, salondaki katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.