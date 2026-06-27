Özgür Özel yeni partinin sinyalini verdi! "Yürümeye devam ederim başka çaresi yok"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay kapılarını kapatarak ihraç dalgası başlattığı CHP'de, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi Ankara-Silivri hattında Anadolu Birliği Partisi ve tabela hazırlığı süren Yürüyüş Partisi tabanlı çift kulvarlı bir formülü devreye soktu. Özel ve İmamoğlu arasında da kriz yaşandığı konuşulurken Diyarbakır'dan Kılıçdaroğlu yönetimine "kayyum" göndermesi yapan Özel, CHP’nin 26 Temmuz’a kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalacağını iddia ederek "Bir yol bulamıyorsak bir yol açmanın gerektiğine de inanıyoruz" dedi.
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- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, partinin 26 Temmuz'a kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riski taşıdığını belirterek yeni parti kurma hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.
- Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelmesi ve olağanüstü kurultay taleplerinin reddedilmesi, parti içindeki bölünmeyi hızlandırdı.
- Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin, seçimlere katılma yeterliliği bulunan Anadolu Birliği Partisi ile prensipte anlaştığı ve yeni oluşumun adının Yürüyüş Partisi olacağı iddia edildi.
- Yeni kurulması planlanan siyasi yapının genel başkanlığı konusunda Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında liderlik anlaşmazlığı yaşandığı öne sürüldü.
Genel Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, "26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz" diyerek yeni partinin sinyalini verdi.
Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarihinin en büyük hukuki ve siyasi yarılmalarından birini yaşıyor.
ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN "2 BAŞLI" SENARYO
Kılıçdaroğlu yönetiminin, olağanüstü kurultay taleplerini "tedbir" gerekçesiyle reddetmesi ve ardından parti içinde geniş çaplı bir ihraç dalgası başlatması, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin kopuşunu hızlandırıyor.
Özel-İmamoğlu kanadı çift kulvarlı bir yeni parti stratejisi üzerinde çalışmaya başladı.
ANADOLU BİRLİĞİ VE YÜRÜYÜŞ PARTİSİ İDDİASI
Ankara ve Silivri hattında yürütülen yoğun kulis faaliyetlerine göre, Özgür Özel ekibi ilk aşamada seçimlere girme yeterliliği bulunan Anadolu Birliği Partisi ile prensipte mutabakat sağladı.
Planlanan formüle göre, sıfırdan kurulacak ikinci bir amblem ve yapı ile bu partinin birleştirilmesi hedefleniyor. Bu partinin isminin Yürüyüş Partisi olacağı iddia ediliyor. Ancak yeni kurulacak yapının liderliği konusunda Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında ciddi bir Genel Başkanlık krizinin baş gösterdiği konuşuluyor.
ÖZEL'DEN DİYARBAKIR'DA BİR KEZ DAHA YENİ PARTİ SİNYALİ
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştiren CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha CHP'yi parçalayacaklarının ve yeni parti ile devam edeceklerinin sinyalini verdi.
"BİR YOL BULAMIYORSAK BİR YOL AÇACAĞIZ"
Hukuki süreçleri yakından takip ettiklerini belirten Özgür Özel, CHP'nin önünde çok ciddi bir hukuki risk bulunduğunu iddia ederek kurultay yapılmaması durumunda alternatif planların devreye gireceğini açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na "kayyum" göndermesi yapan Özel, "CHP'ye atanan kayyum iktidar yürüyüşünü bırak gel benimle güreşe tutun diyorsa onları orada bırakırım ben iktidara yürümeye devam ederim." dedi.
TARİH VERDİ: BAŞKA ÇARE YOK
Özel konuşmasında şunları söyledi:
"12'inci kattan atıldığımızdan beri 12 şehir gezmiştik, 13'üncü şehirdeyiz. Diyarbakır'ı, Ankara, İstanbul kadar önemli bir kent olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin hukuk yoluyla yeniden geleceğimizi düşünüyoruz. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa bir yol bulamıyorsak bir yol açmanın gerektiğine de inanıyoruz. Bütün seçenekler için hukuki ve teknik hazırlıklarımızı yapıyoruz. 26 Temmuza kadar CHP, kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir.
Doğru mu, böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. İktidar yürüyüşünü CHP'de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP'ye atanan kayyum iktidar yürüyüşünü bırak gel benimle güreşe tutun diyorsa onları orada bırakırım ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok."
Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu da, "Ya bir yol buluruz ya bir yol yaparız" diyerek CHP'yi bölme niyetinde olduklarının sinyalini vermişti.