Özgür Özel yeni partinin sinyalini verdi! "Yürümeye devam ederim başka çaresi yok"

Planlanan formüle göre, sıfırdan kurulacak ikinci bir amblem ve yapı ile bu partinin birleştirilmesi hedefleniyor. Bu partinin isminin Yürüyüş Partisi olacağı iddia ediliyor. Ancak yeni kurulacak yapının liderliği konusunda Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında ciddi bir Genel Başkanlık krizinin baş gösterdiği konuşuluyor.

ÖZEL'DEN DİYARBAKIR'DA BİR KEZ DAHA YENİ PARTİ SİNYALİ

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştiren CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha CHP'yi parçalayacaklarının ve yeni parti ile devam edeceklerinin sinyalini verdi.

"BİR YOL BULAMIYORSAK BİR YOL AÇACAĞIZ"

Hukuki süreçleri yakından takip ettiklerini belirten Özgür Özel, CHP'nin önünde çok ciddi bir hukuki risk bulunduğunu iddia ederek kurultay yapılmaması durumunda alternatif planların devreye gireceğini açıkladı.