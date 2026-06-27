Sakarya'da silah operasyonu: Aracın içinden cephanelik çıktı!

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri üzerine silah parçalarının temin edildiği Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda adreslerinde bulunamayan Abdullah S. ve Yusuf Emre Ö. firari olarak aranmaya başlandı.

Araçta bulunan ve şüphelilerin hurda olduğunu öne sürdüğü parçaların, 847 adet silah imal edilebilecek nitelikte olduğu uzman incelemesiyle belirlendi.

Konya'dan İstanbul'a silah parçası sevk ettikleri tespit edilen araçtaki Mevlüt K., Talha T. ve Oğuzhan T. isimli üç şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-650 karayolu Arifiye ilçesi Kirazca mevkiinde durdurulan bir araçta 2 bin 366 adet yasa dışı silah parçası ele geçirildi.

KİRAZCA MEVKİİNDE ŞÜPHE UZERİNE DURDURULDU Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürüttü saha ve analiz çalışmaları neticesinde, Konya ilinden Bilecik üzerinden Sakarya'ya gelen 32 ADM 799 plakalı Tofaş marka aracı takibe aldı. Araç, 26 Haziran 2026 günü saat 11:15 sıralarında D-650 Karayolu Adapazarı Arifiye Kirazca mevkiinde, İstanbul istikametine seyir halindeyken güvenli şekilde durduruldu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince D-650 karayolu üzerinde düzenlenen operasyonda, bir otomobil içerisinde piyasaya sürülmek üzere nakledilen bin 366 adet yasa dışı silah parçası ele geçirildi.

OPERASYON KONYA'YA SIÇRADI: 2 FİRARİ ARANIYOR Gözaltına alınan şüpheliler Oğuzhan T. Mevlüt K. ve Talha T.'nin kolluk birimlerince alınan ilk ifadelerinde, söz konusu kaçak silah parçalarını Konya ili Beyşehir ilçesinde yaşayan Abdullah S. ve Yusuf Emre Ö. isimli şahıslardan teslim aldıklarını itiraf ettiler.

"HURDA" SAVUNMASI Arama tutanaklarına yansıyan ifadelere göre, şüphelilere bu parçaların ne olduğu sorulduğunda önce "hurda parçalar" olduğunu beyan ettikleri, ancak uzman incelemesinde parçaların yasa dışı silah imalatında kullanılan kritik materyaller olduğu netleşti.

Aramada çuvallar içerisinde 847 adet silah imal edilebileceği değerlendirilen 1000 iç gövde bloku, 519 namlu, 467 namlu ve fişek yatağı birleşik mekanizma ile 380 fişek yatağı olmak üzere toplam 2 bin 366 adet yasa dışı silah parçası ele geçirildi.

EKİPLER EL KOYMA KARARI TALEP ETTİ Yapılan ilk göz muayenesinde, aracın ön yolcu kısmında bulunan ağzı açık çuval içerisinden dışarıya taşmış vaziyette silah parçaları görülmesi üzerine durum nöbetçi Cumhuriyet Savcısına aktarıldı ve Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden derhal arama ve el koyma kararı talep edildi.

Bu itiraf üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Konya Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurularak, şüphelilerin Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'ndeki ikametlerine 27 Haziran 2026 günü sabaha karşı gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında operasyon düzenlendi.

Yusuf Emre Ö.'nün ikametine çilingir vasıtasıyla girilerek yapılan aramada ve Abdullah S.'nin ikametinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Şahısların adreslerinde bulunamadığı ve firari durumda oldukları anlaşıldı.

İÇİŞLERİ: KAHRAMANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ

İçişleri BakanlığI'ndan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat destekli çalışmalar kapsamında silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık bir ay süren analiz çalışmaları sonucunda Konya'nın Beyşehir ilçesinden İstanbul'a silah parçası sevk edecekleri değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu araca operasyon düzenlendi. Operasyonda, birleştirildiklerinde 847 silahın imal edilebileceği değerlendirilen 1000 iç gövde bloku, 519 namlu, 467 namlu ve fişek yatağı birleşik mekanizma ile 380 fişek yatağı olmak üzere 2 bin 366 silah parçası ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Açıklamada, "Kahraman polislerimizi, Sakarya Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, D-650 kara yolu İstanbul istikameti Kirazca mevkisinde seyir halindeki 32 ADM 799 plakalı aracın kolluk birimlerince durdurulduğu bildirildi.

Araçta bulunanların kimlik tespitlerinde Oğuzhan T., Mevlüt K. ve Talha T. olduklarının belirlendiği belirtilen açıklamada, "Araç üzerinde yapılan ilk kontroller sırasında çuval dışına taşmış vaziyette silah parçalarının görülmesi ve durumun Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesi üzerine derhal Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Savcılığın açıklamasında operasyon kapsamında ele geçirilen parçalar şu şekilde sıralandı:

1.000 adet iç gövde bloğu,

519 adet namlu,

467 adet namlu ve fişek yatağı birleşik mekanizma,

380 adet fişek yatağı olmak üzere toplam 2.366 adet silah parçası

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin kollukta alınan ifadelerinde söz konusu silah parçalarını Konya'nın Beyşehir ilçesinde A.S. ve Y.E.Ö'den teslim aldıklarını beyan etmeleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla belirtilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınmış olup firari şüpheliler A.S. ve Y.E.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar, Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ilgili kolluk birimlerince titizlikle sürdürülmektedir."

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