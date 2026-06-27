Başkan Erdoğan'dan fosillere tepki: Başörtüsü bu toprakların normalidir | CHP dış mihraklardan kurtulmalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca’da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında yaptığı açıklamalarda iç ve dış siyasete yönelik kritik mesajlar verdi. Başörtüsü tartışmalarını "Nesli tükenmekte olan bazı fosiller çıkıyor başörtülüye kin kusuyor" sözleriyle eleştiren Erdoğan, başörtüsünün bu toprakların ebedi normali olduğunu vurguladı. CHP içindeki liderlik mücadelesine de değinen ve "Biz, CHP içindeki bu kavganın bu iç savaşın tarafı değiliz" diyen Erdoğan, ana muhalefet partisinin dış mihraklardan kurtulmasının Türkiye siyaseti adına hayırlı olacağını belirtti.
Başkan Erdoğan, Sapanca'da "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Ülkemizin dört bir yanında AK Parti'nin Türkiye sevdasını bir madalya gibi taşıyan tüm arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Değerli fikir ve önerilerinizle toplantımıza katkılar sunacağına inanıyorum. Partimizin kuruluşundan itibaren yatay ve dikey iletişim kanallarını açık tutmaya özel önem verdik. Düşüncelerimizi özgürce dile getirdik.
Hareketimizin istikbali için en doğru siyaset ne ise ortak akılla onu bulmanın ve uygulamanın gayretinde olduk. Birlikte tespit ettiğimiz hedefler doğrultusunda omuz omuza vererek yolumuza kararlılık ile devam ettik. İnşallah 33. Toplantımızda da aynısını yapacağız. Dostane bir atmosferle gündemimizdeki konuları etraflıca ele alacağız.
25 yıldır yorulmadan ülkemize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş tarih yolculuğu içinde tesadüfen karşılaşmış bir topluluk değiliz, biz birbirine yabancı ve tahammül etmek zorunda olan topluluk ve millet de değiliz, 86 milyon hep birlikte ortak tarihe ve kadere ortak bir vatana sahibiz.
Bu ülkede hiç kimse vatan toprağında misafir değildir, kiracı değildir, sığıntı değildir, öteki, üvey evlat değildir. Hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir. Bu milletin asli unsurudur ve öz evladıdır.
Bu ülkede kadınlar yüzyıllar boyunca hür iradeleriyle örtündüler, ama siz örtünmeyi yasaklarsanız, bu milletin öz kültürü olan giyim kuşamı, tesettürü yasaklarsanız, yazmaya, çarşafa hor bakarsanız normal olana karşı çıkmış olursunuz. Milletin huzurunu kaçırırsınız, biz on yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken, bir ayrıştırmanın peşinde değildik, biz sadece normalleşmenin eşitliğin adaletin kaynaşmanın kucaklaşmanın peşindeydik.
Bazı fosiller çıkıyor başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler güya kadınlara ders veriyor. Türkiye bu meseleyi geride bırakmıştır. Türkiye, normalleşmiştir, bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye olması gereken ama on yıllar boyunca geciktirilen makul zemine ulaşmıştır, artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir: Başörtüsü marjinal ve anormal değildir, belli bir tarikatin cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Yazması, tülbenti, ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. Ve inşallah ebediyen de normali olacaktır. Bakın bu; yeni normal de değildir. Bu tüm zamanların normalidir. Önümüze çıkan her meselede ilkemiz budur. Biz 86 milyon hepimizin, başka yurdumuz ve vatanımız yok. Biz burada hep birlikteyiz, biriz, beraberiz, son nefesimize kadar da inşallah birlikte olacağız.
"CHP'DEKİ KAVGANIN TARAFI DEĞİLİZ"
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Cumhur İttifakı'nı kurarak mücadeleyi güçlendirdik. Şu an CHP içinde bir çatışma ve ayrışma var. Biz, CHP içindeki bu kavganın bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerini şikayet ettiler ve bizim değil, yargının değil bizzat kendi elleriyle bu noktaya geldiler. Bir frankeştayn ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar. Bizim arzumuz şudur, CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması Türkiye siyaseti adına hayırlı olacaktır, başarabilirler mi? başaramazlar mı? bunu biz bilemeyiz.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
FETÖ, 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken sadece şahsıma, bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye, 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını ülkemiz ve bütün evlatlarımız için Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Aynı zamanda yol, köprü yaparken konut üretirken, savunma sanayisini güçlendirirken belli bir kesimi mutlu etmeyi değil Türkiye'mizi düşünüp, dert ediyoruz. Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil herkese kastediyor.
AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Biz bir dava hareketiyiz, biz bir mukaddes bir emanetin taşıyıcısıyız. Zafere ulaşmak için her yönteme başvuran, her yolu mübah gören ilke tanımayan anlayış bizden uzaktır. Biz ilkelerle hareket ederiz."
AK PARTİ KAMPI
Öte yandan İstanbul'dan dün (26 Haziran) Sapanca'ya helikopterle geçen ve burada AK Parti yöneticilerince karşılanan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile toplantının yapılacağı otele geçti.Başkan Erdoğan Sapanca'da
Erdoğan, otele girişi sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
KAMPTA NELER OLACAK
"Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla düzenlenen kampın yapıldığı otelde, AK Parti tarihinin ve faaliyetlerinin yer aldığı dijital ekranlar kuruldu.
Ayrıca, otel lobisinde AK Parti'nin çeyrek asrını simgeleyen dijital ağaç alanı yer aldı. Katılımcıların dijital ekrana attıkları imzalar, ağacın yapraklarına dönüşerek üç boyutlu görsel oluşturdu.
KATKI, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER RAPORLAŞTIRILACAK
Kamp kapsamında, "Parti Politikaları", "Ortak Akıl", "TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri" ile "Genel İstişare ve Değerlendirme" oturumları yapılacak.
Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak "Parti Politikaları Oturumu"nda, partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesi, temel politikaların analiz edilmesi ve stratejik vizyonun istişare edilmesi amaçlanıyor.
Katılımcılar, eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak.
Oturumlarda dile getirilen katkı, değerlendirme ve öneriler raporlanarak partinin kurumsal yol haritasının oluşturulmasında kullanılacak.
BAKANLAR DÖNÜŞÜMLÜ SUNUM YAPACAK
Kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenecek "Ortak Akıl Oturumu" ise güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında gerçekleşecek.
Bakanlıkların temel icraat alanlarının tüm yönleriyle ele alınacağı tematik oturumlarda, ilgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak.
"Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu" ise Başkan Erdoğan başkanlığında, kabine üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kamp programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.
Önceki kamplardan farklı olarak interaktif bir yapıda planlanan kamp programında, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanınacak.
VEKİLLER TALEPERİ DOĞRUDAN KABİNE ÜYELERİNE AKTARACAK
Program kapsamında milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracak.
Bakanlar ise hem yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak hem de milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacak.