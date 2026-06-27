Başkan Erdoğan'dan fosillere tepki: Başörtüsü bu toprakların normalidir | CHP dış mihraklardan kurtulmalı

Bazı fosiller çıkıyor başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler güya kadınlara ders veriyor. Türkiye bu meseleyi geride bırakmıştır. Türkiye, normalleşmiştir, bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye olması gereken ama on yıllar boyunca geciktirilen makul zemine ulaşmıştır, artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir: Başörtüsü marjinal ve anormal değildir, belli bir tarikatin cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Yazması, tülbenti, ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. Ve inşallah ebediyen de normali olacaktır. Bakın bu; yeni normal de değildir. Bu tüm zamanların normalidir. Önümüze çıkan her meselede ilkemiz budur. Biz 86 milyon hepimizin, başka yurdumuz ve vatanımız yok. Biz burada hep birlikteyiz, biriz, beraberiz, son nefesimize kadar da inşallah birlikte olacağız.

"CHP'DEKİ KAVGANIN TARAFI DEĞİLİZ"

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Cumhur İttifakı'nı kurarak mücadeleyi güçlendirdik. Şu an CHP içinde bir çatışma ve ayrışma var. Biz, CHP içindeki bu kavganın bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerini şikayet ettiler ve bizim değil, yargının değil bizzat kendi elleriyle bu noktaya geldiler. Bir frankeştayn ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar. Bizim arzumuz şudur, CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması Türkiye siyaseti adına hayırlı olacaktır, başarabilirler mi? başaramazlar mı? bunu biz bilemeyiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

FETÖ, 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken sadece şahsıma, bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye, 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını ülkemiz ve bütün evlatlarımız için Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Aynı zamanda yol, köprü yaparken konut üretirken, savunma sanayisini güçlendirirken belli bir kesimi mutlu etmeyi değil Türkiye'mizi düşünüp, dert ediyoruz. Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil herkese kastediyor.

AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Biz bir dava hareketiyiz, biz bir mukaddes bir emanetin taşıyıcısıyız. Zafere ulaşmak için her yönteme başvuran, her yolu mübah gören ilke tanımayan anlayış bizden uzaktır. Biz ilkelerle hareket ederiz."

AK PARTİ KAMPI

Öte yandan İstanbul'dan dün (26 Haziran) Sapanca'ya helikopterle geçen ve burada AK Parti yöneticilerince karşılanan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile toplantının yapılacağı otele geçti.

Başkan Erdoğan Sapanca'da

Erdoğan, otele girişi sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.