Cinsiyet değiştiren öğretmen skandalı: Müdür ve öğretmen kovuldu

İddiaya göre okulda, Prof. Dr. Özgür Öner tarafından "Cinsel Kimlik Gelişimi" başlıklı bir seminer verildi. Seminerin resmi makamlardan izin alınmadan gerçekleştirildiği öne sürüldü. Okulun bu tutumu, veliler tarafından "cinsiyet değişimini özendirme" ve "aile değerlerini hiçe sayma" olarak yorumlandı. Tepkili veliler, şikayetlerini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar taşıdı.

MEB yazısında, kuruma ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığına dikkat çekildi. Yazıda, kurum tarafından "Öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir" ifadeleriyle duyuru yapıldığının görüldüğü aktarıldı. Bakanlık, konunun pedagojik esaslar bakımından incelenmesini ve kurumun genel denetiminin yapılmasını istedi.

Dağlılar, "Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bulunan bir özel okulda skandal görüntüler ve bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştı. Özellikle A Haber ekranlarından biz bu konuya dair sık sık paylaşımlar yapmıştık. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı." ifadelerini kullandı. Bakanlık müfettişlerinin incelemeleri sonucunda, okulun izlediği tutumun mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Dağlılar, "Şu an için en azından hem okul müdürünün hem de bahsi geçen öğretmenin iş akdinin sona erdiğini söylemek mümkün." sözleriyle son durumu aktardı. Böylece velilerin şikayetiyle başlayan süreç, MEB soruşturması sonrası okul müdürü ve öğretmenle yolların ayrılmasına kadar uzandı.

A Haber muhabiri Meral Dağlılar, "Soruşturmanın neticesinde birtakım gelişmeler var. Hem okul müdürünün iş akdinin feshedilmesine yönelik hem de bahsi geçen öğretmenle alakalı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin bir çalışma yapıldı." dedi.

UZMAN İSİMDEN ÇARPICI UYARI: TRAVMATİK SEBEPLER ORTAYA ÇIKABİLİR

A Haber ekranlarında skandalı değerlendiren Psikolog Mehmet Büyükçorak, meselenin yalnızca bireysel tercih ya da özel yaşam üzerinden ele alınamayacağını söyledi.

Büyükçorak, olayın erken ergenlik dönemindeki öğrencilere hizmet veren bir kurumda yaşandığına dikkat çekti.

Psikolog Mehmet Büyükçorak, "Bu konuyu ve tartışmayı kişinin bireysel tercihi ya da özel yaşamı olarak değil, oldukça fazla kalabalık yaş grubunda, erken ergenlik döneminde olan öğrencilere hizmet veren bir durum olarak değerlendirmek lazım." dedi.

Büyükçorak, 12-13-14 yaş grubundaki öğrencilere "cinsiyetini değiştirdi ve bundan sonra böyle devam edecek" denildiğinde kültürel değerlerle kişisel tercihlerin çatıştırılacağını belirtti.

"KURUMUN SORUMLULUĞU ÇOCUĞU PSİKOLOJİK TEHDİTLERDEN DE KORUMAKTIR"

Mehmet Büyükçorak, okul yönetiminin sorumluluğunun yalnızca öğrencileri fiziksel tehditlerden korumakla sınırlı olmadığını söyledi.

Büyükçorak, kurumların çocukları psikolojik ve zihinsel tehditlerden de korumak zorunda olduğunu vurguladı.

Uzman isim, "Eğer siz çocuklara taşıyabileceğinden çok fazla bir yükü bir anda böyle bırakırsanız ve bir de bunu normalleştirirseniz travmatik sebepler ortaya çıkabilir. Çocuklar kendi cinsel yönelimleriyle ilgili çözemeyeceği birtakım sorularla karşılaşabilir." ifadelerini kullandı.