Cinsiyet değiştiren öğretmen skandalı: Müdür ve öğretmen kovuldu
Sarıyer’deki özel okulda velileri ayağa kaldıran cinsiyet değiştiren öğretmen skandalında MEB noktayı koydu: Müdürün iş akdi feshedildi, öğretmenin sözleşmesi yenilenmedi.
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- Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Sarıyer'deki Özel Açı Ortaokulu'nda cinsiyet değiştiren İngilizce öğretmeni Burak Ü. (Zoe Lila) ile ilgili soruşturma sonucunda okul müdürünün iş akdini feshetti ve öğretmenin sözleşmesini yenilemedi.
- Bakanlık müfettişleri, öğretmenin cinsiyet değişimi sonrası derslere devam etmesi ve okul yönetiminin süreci normalleştirme çabasının mevzuata aykırı olduğunu tespit etti.
- Özel Açı Ortaokulu'nda İngilizce ve 6. sınıf rehber öğretmeni olarak görev yapan Burak Ü., mahkeme kararıyla cinsiyetini kadın olarak değiştirip 'Zoe Lila' ismini aldı.
- Okul yönetimi Prof. Dr. Özgür Öner tarafından 'Cinsel Kimlik Gelişimi' başlıklı seminer düzenledi ve öğretmenin yeni kimliğiyle devam edeceğini duyurdu.
- Veliler, öğretmenin giysileri ve aksesuarlarının öğrencilerde kafa karışıklığına yol açtığını belirterek Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
İstanbul Sarıyer'deki Özel Açı Ortaokulu'nda cinsiyet değiştiren İngilizce öğretmeniyle ilgili başlayan kriz sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın aktardığına göre, bakanlık müfettişlerinin incelemesi sonucunda okul yönetiminin süreçte izlediği tutum mevzuata aykırı bulundu. Okul müdürünün iş akdinin feshedilmesine, söz konusu öğretmenin ise sözleşmesinin yenilenmemesine yönelik adım atıldı.
Skandal, okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burak Ü.'nün İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini hukuk yoluyla kadına çevirmesi ve "Zoe Lila" ismini almasıyla patlak verdi.
CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ, DERSLERE GİRMEYE DEVAM ETTİ
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Özel Açı Ortaokulu'nda yaşanan olay, velilerin tepkisiyle büyüdü.
Okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burak Ü., mahkeme kararıyla cinsiyetini kadın olarak değiştirdi ve "Zoe Lila" ismini aldı.
Burak Ü.'nün aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği görevini de sürdürerek derslere girmeye devam etmesi, okulda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Öğretmenin yeni hali, giysileri ve kullandığı aksesuarların öğrenciler arasında kafa karışıklığına ve rahatsızlığa yol açtığı belirtildi.
VELİLER AYAĞA KALKTI, OKUL GERİ ADIM ATMADI
Veliler, yaşanan durum karşısında okul yönetimine tepki gösterdi.
Ancak okul yönetiminin, velilerin tepkisini dindirmek yerine süreci normalleştirmeye dönük hamle yaptığı öne sürüldü. Okul yönetiminin "Öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir" ifadeleriyle duyuru yaptığı belirtildi. Bu açıklama, veliler arasında rahatsızlığı daha da artırdı.
"CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ" SEMİNERİ BARDAĞI TAŞIRDI
Velilerin tepkisi sürerken okul yönetiminin düzenlediği seminer krizi daha da büyüttü.
İddiaya göre okulda, Prof. Dr. Özgür Öner tarafından "Cinsel Kimlik Gelişimi" başlıklı bir seminer verildi. Seminerin resmi makamlardan izin alınmadan gerçekleştirildiği öne sürüldü. Okulun bu tutumu, veliler tarafından "cinsiyet değişimini özendirme" ve "aile değerlerini hiçe sayma" olarak yorumlandı. Tepkili veliler, şikayetlerini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar taşıdı.
MEB SKANDALA EL KOYDU
Olayın büyümesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü devreye girdi. Genel Müdür Fethullah Güner imzasıyla yayımlanan yazıda, konunun Milli Eğitim Temel Kanunu, öğretmenlik mesleği mevzuatı ve pedagojik esaslar bakımından incelenmesi için talimat verildi.
MEB yazısında, kuruma ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığına dikkat çekildi. Yazıda, kurum tarafından "Öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir" ifadeleriyle duyuru yapıldığının görüldüğü aktarıldı. Bakanlık, konunun pedagojik esaslar bakımından incelenmesini ve kurumun genel denetiminin yapılmasını istedi.
MÜFETTİŞLER İNCELEDİ, MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında müfettişler okuldaki süreci mercek altına aldı.
A Haber muhabiri Meral Dağlılar, soruşturmayla ilgili son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Dağlılar, "Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bulunan bir özel okulda skandal görüntüler ve bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştı. Özellikle A Haber ekranlarından biz bu konuya dair sık sık paylaşımlar yapmıştık. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı." ifadelerini kullandı. Bakanlık müfettişlerinin incelemeleri sonucunda, okulun izlediği tutumun mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.
MÜDÜRÜN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ, ÖĞRETMENİN SÖZLEŞMESİ YENİLENMEDİ
Soruşturmanın ardından okul yönetimi ve öğretmenle ilgili kritik gelişme yaşandı.
A Haber muhabiri Meral Dağlılar, "Soruşturmanın neticesinde birtakım gelişmeler var. Hem okul müdürünün iş akdinin feshedilmesine yönelik hem de bahsi geçen öğretmenle alakalı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin bir çalışma yapıldı." dedi.
Dağlılar, "Şu an için en azından hem okul müdürünün hem de bahsi geçen öğretmenin iş akdinin sona erdiğini söylemek mümkün." sözleriyle son durumu aktardı. Böylece velilerin şikayetiyle başlayan süreç, MEB soruşturması sonrası okul müdürü ve öğretmenle yolların ayrılmasına kadar uzandı.
UZMAN İSİMDEN ÇARPICI UYARI: TRAVMATİK SEBEPLER ORTAYA ÇIKABİLİR
A Haber ekranlarında skandalı değerlendiren Psikolog Mehmet Büyükçorak, meselenin yalnızca bireysel tercih ya da özel yaşam üzerinden ele alınamayacağını söyledi.
Büyükçorak, olayın erken ergenlik dönemindeki öğrencilere hizmet veren bir kurumda yaşandığına dikkat çekti.
Psikolog Mehmet Büyükçorak, "Bu konuyu ve tartışmayı kişinin bireysel tercihi ya da özel yaşamı olarak değil, oldukça fazla kalabalık yaş grubunda, erken ergenlik döneminde olan öğrencilere hizmet veren bir durum olarak değerlendirmek lazım." dedi.
Büyükçorak, 12-13-14 yaş grubundaki öğrencilere "cinsiyetini değiştirdi ve bundan sonra böyle devam edecek" denildiğinde kültürel değerlerle kişisel tercihlerin çatıştırılacağını belirtti.
"KURUMUN SORUMLULUĞU ÇOCUĞU PSİKOLOJİK TEHDİTLERDEN DE KORUMAKTIR"
Mehmet Büyükçorak, okul yönetiminin sorumluluğunun yalnızca öğrencileri fiziksel tehditlerden korumakla sınırlı olmadığını söyledi.
Büyükçorak, kurumların çocukları psikolojik ve zihinsel tehditlerden de korumak zorunda olduğunu vurguladı.
Uzman isim, "Eğer siz çocuklara taşıyabileceğinden çok fazla bir yükü bir anda böyle bırakırsanız ve bir de bunu normalleştirirseniz travmatik sebepler ortaya çıkabilir. Çocuklar kendi cinsel yönelimleriyle ilgili çözemeyeceği birtakım sorularla karşılaşabilir." ifadelerini kullandı.
"BU BİR KÜRESEL PROJEDİR"
Dünya Çocuk Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk de olayın yalnızca bir öğretmen tercihi olarak görülemeyeceğini söyledi.
Öztürk, "Yedi senedir bas bas bağırıyoruz; bu aslında bir küresel projedir. Cinsiyet sosyal bir öğrenmedir, genetik değildir." dedi.
Zuhal Öztürk, cinsiyet ameliyatı geçirmiş bir öğretmenin öğrencilere rol model gibi sunulmasının çocuklar üzerinde psikolojik ve sosyal sonuçlar doğurabileceğini savundu.
"NORMALLEŞTİRİYOR VE YAYGINLAŞTIRIYORSUNUZ"
Zuhal Öztürk, okul yönetiminin tutumuna sert tepki gösterdi.
Öztürk, "Hele ki bir öğretmeni, cinsiyet ameliyatı gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız, bunun yankıları çocuklar üzerinde psikolojik ve sosyal boyutta çok farklı olur. Siz bunu hem normalleştiriyorsunuz hem de yaygınlaştırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Çocuklarda cinsiyet gelişiminin iki evrede şekillendiğini belirten Öztürk, bu dönemlerin 3-6 yaş arası ve ergenlik dönemi olduğunu söyledi.
Öztürk, "Tam cinsiyetin oturacağı dönemde böyle bir ortam sağlamak, çocuklara 'siz de buna yönelebilirsiniz' kapısını açmaktır. Bu kişilerin tercihi bu olabilir ama bir öğretmense çocukların önüne bu şekilde çıkmamalıdır." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
VELİ TEPKİSİYLE BAŞLAYAN SÜREÇ MEB KARARIYLA SONUÇLANDI
Sarıyer'deki özel okulda yaşanan cinsiyet değiştiren öğretmen krizi, velilerin şikayetiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündemine taşındı.
Bakanlık müfettişlerinin yaptığı incelemede okulun süreçte izlediği tutum mevzuata aykırı bulundu.
Soruşturma sonrası okul müdürünün iş akdinin feshedildiği, söz konusu öğretmenin ise sözleşmesinin yenilenmediği aktarıldı.
Böylece Özel Açı Ortaokulu'nda velilerin tepkisini çeken skandal süreç, MEB'in devreye girmesiyle yeni bir aşamaya taşındı.