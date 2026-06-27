Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" mesaisi: Sıra belediyelere geldi | Hedefteki isimler

Geçtiğimiz hafta itibarıyla resmi mesaisine başlayan bu kurulda hiçbir siyasetçinin yer almadığı, üyelerin büyük bölümünün parti dışından uzmanlardan oluştuğu bildirildi.

Sabit bir üye sayısı bulunmayan ve her toplantıda incelenen iddianamenin kapsamına göre uzman sayısı değişen kurul hakkında bilgi veren kaynaklar, "MYK'nın bu kurula hiçbir talimatı ya da direktifi yok. Bağımsız bir şekilde uzman isimler iddiaları inceleyip rapor haline getirecekler, değerlendirmelerini sunacaklar" açıklamasını yaptı.

Özel ve Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. Taraflar arasında soğuk rüzgarlar esti (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Kurulun hazırlayacağı raporlar, ilerleyen süreçte belediye başkanları ve yerel yöneticiler hakkında yeni disiplin ve ihraç sevklerinde belirleyici rol oynayacak.

İnceleme kapsamında belediyelerin mali hareketlilikleri, şüpheli işlemleri, itirafçı beyanları, resmi belgeler ve savunmalar il il masaya yatırılarak nihai kanaat raporu oluşturulacak.