Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" mesaisi: Sıra belediyelere geldi | Hedefteki isimler
CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla yeniden genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bir tasfiye ve ihraç hareketi başlattı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun ekibini hedef alarak "Partiyi pavyon masalarına meze ettiler" ve "Yolsuzluklardan arınacağız" çıkışıyla aralarında Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın da olduğu 9 ismi disipline sevk ederken Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep ve Malatya il başkanlarını görevden aldı. Sürecin ikinci aşamasında ise rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla tutuklanan ya da soruşturulan belediyeler olduğu öğrenildi. Bu kapsamda hakkında iddianame hazırlanan tüm belediye başkanlarına yönelik özel bir inceleme kurulu oluşturulduğu ve belediyelerdeki mali hareketlilik, şüpheli işlemler, itirafçı beyanları, belgeler ve savunmalar tek tek incelenerek ihraçlar gelecek. İşte hedefteki isimler...
Hızlı Özet Göster
- Mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde ihraç ve görevden alma süreci başlattı.
- Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu, eski yönetimde yer alan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın dokuz isim hakkında ihraç talebiyle disiplin süreci başlattı.
- Alınan kararlar doğrultusunda Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara ve İzmir il yönetimlerinde görevden almalar gerçekleştirildi ve Özgür Çelik'in ihracı istendi.
- Hakkında yolsuzluk şüphesiyle iddianame hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyeleri incelemek üzere, parti dışından uzmanların yer aldığı özel bir inceleme kurulu oluşturuldu.
- Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla görevden uzaklaştırılan veya soruşturma geçiren Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek gibi belediye başkanlarının disiplin ve ihraç süreçleri, bu kurulun hazırlayacağı raporlar sonucunda belirlenecektir.
CHP liderliğine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "arınma" operasyonunda, örgütlerin ardından sıra belediyelere geldi. Kurulan bağımsız "Özel İnceleme Kurulu" haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan CHP'li belediyeleri mercek altına alarak yeni bir ihraç dalgası için il il inceleme başlattı.
BUTLAN SONRASI PARTİ KARIŞTI
Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibe iddialarıyla anılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturması, parti içindeki gerilimi zirveye taşıdı.
Parti adeta bölünme eşiğine gelirken, Kılıçdaroğlu "Yolsuzluklardan arınacağız" diyerek ihraç hamlesi başlattı. Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu MYK'sı ilk hamle olarak eski yönetimde yer alan Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na yakın 9 isim hakkında ihraç talebinde bulundu.
ÖNCE ÖZEL VE İMAMOĞLU'NUN YAKIN EKİBİ İHRAÇ LİSTESİNE GİRDİ
Kılıçdaroğlu, Özel yönetimini doğrudan hedef alarak "Partiyi pavyon masalarına meze ettiler" suçlamasında bulundu.
Bu çıkışın ardından Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer resmi olarak disiplin kuruluna sevk edildi.
İL BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI
Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla başlatılan "arınma" süreci, örgütlere de yansıdı. Yapılan MYK ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından; Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık ve İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden uzaklaştırıldı. Özgür Çelik'in ise ihracı istendi.
BELEDİYELERE YÖNELİK "ÖZEL İNCELEME KURULU" KURULDU
Sürecin ikinci aşamasında ise gözler yerel yönetimlere çevrildi. Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre partili kaynaklar, hakkında yolsuzluk şüphesiyle iddianame hazırlanan tüm CHP'li belediyeleri mercek altına almak amacıyla özel bir inceleme kurulu oluşturulacağını bildirdi.
Geçtiğimiz hafta itibarıyla resmi mesaisine başlayan bu kurulda hiçbir siyasetçinin yer almadığı, üyelerin büyük bölümünün parti dışından uzmanlardan oluştuğu bildirildi.
Sabit bir üye sayısı bulunmayan ve her toplantıda incelenen iddianamenin kapsamına göre uzman sayısı değişen kurul hakkında bilgi veren kaynaklar, "MYK'nın bu kurula hiçbir talimatı ya da direktifi yok. Bağımsız bir şekilde uzman isimler iddiaları inceleyip rapor haline getirecekler, değerlendirmelerini sunacaklar" açıklamasını yaptı.
Kurulun hazırlayacağı raporlar, ilerleyen süreçte belediye başkanları ve yerel yöneticiler hakkında yeni disiplin ve ihraç sevklerinde belirleyici rol oynayacak.
İnceleme kapsamında belediyelerin mali hareketlilikleri, şüpheli işlemleri, itirafçı beyanları, resmi belgeler ve savunmalar il il masaya yatırılarak nihai kanaat raporu oluşturulacak.
HEDEFTEKİ BELEDİYE BAŞKANLARI
Öte yandan yolsuzluk rüşvet suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmalar ve tutuklamalar kapsamında birçok CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Bu isimler Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla dikkat çekerken ihraç listesine girmesi muhtemel isimler şu şekilde:
|İsim
|Eski görev / Unvan
|İddialar / Durum
|Ekrem İmamoğlu
|İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
|Yolsuzluk, ihaleye fesat, suç örgütü iddiaları; 2025'te tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı
|Muhittin Böcek
|Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
|Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.
|Rıza Akpolat
|Beşiktaş Belediye Başkanı
|Rüşvet, suç örgütü ve ihaleye fesat iddiaları
|Ali Ercan Akpolat
|Adalar Belediye Başkanı
|Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması
|Görkem Duman
|Buca Belediye Başkanı, İzmir
|Rüşvet ve irtikap soruşturması
|Alaattin Köseler
|Beykoz Belediye Başkanı
|İhaleye fesat ve suç örgütü iddiaları
|Murat Çalık
|Beylikdüzü Belediye Başkanı
|Rüşvet irtikap soruşturması