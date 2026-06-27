Yunan lobisinden Trump’a skandal çağrı: "Türkiye’ye motor satışını durdurun"

ABD'de Donald Trump yönetiminin Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F-110 jet motorlarının satışı için harekete geçmesi İsrail'in yanı sıra Yunanistan 'da da endişeye yol açtı. Artan endişelerin ardından ABD'deki Yunan lobisi de harekete geçti.

Başkan Erdoğan ve Trump

CAATSA ÇAĞRISI

Larigakis, Trump'a, Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından, Amerika'nın Düşmanlarına Karşı Yaptırımlar Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na (SSB) yaptırım uygulayanın kendi yönetimi olduğunu hatırlatırken 2020'de alınan kararın doğru olduğunu savunan Larigakis, Başkan'ı bu politikaya sadık kalmaya çağırdı.

AHI ayrıca, "Türkiye'nin uzun yıllardır sergilediği davranışların, onu güvenilir bir NATO müttefiki olarak görmenin mümkün olmadığını gösterdiğini savunuyor. Mektupta, Ankara'nın Kuzey Kıbrıs'ı işgal etmeye devam etmesi, Ege'de Yunanistan'ın egemenliğini tekrar tekrar ihlal etmesi, Rusya ile savunma ilişkisi, Hamas ile bağları ve Ekümenik Patrikhaneye yönelik devam eden zulüm de dahil olmak üzere uluslararası hukuk ve ABD hukukunun sürekli ihlalleri" olduğu iddia ediliyor.