Yunan lobisinden Trump’a skandal çağrı: "Türkiye’ye motor satışını durdurun"
Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN için planlanan 700 milyon dolarlık F110 motor satışı, ABD’deki Yunan lobisini ayağa kaldırdı. Amerikan Helen Enstitüsü (AHI), Başkan Trump’a kendi dönemindeki CAATSA yaptırımlarını hatırlatarak mektup yazdı. Skandal mektupta Türkiye'ye açıkça yaptırım çağrısı yapıldı.
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- ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Türkiye'ye F-110 jet motorlarının satışı için harekete geçmesi İsrail ve Yunanistan'da endişe yarattı.
- Amerikan Helen Enstitüsü, Trump'a, Türkiye'ye F110 motorlarının satışına ilişkin öneriyi geri çekme çağrısında bulundu.
- AHI Başkanı Nick Larigakis, Trump'a yazdığı mektupta, Türkiye'nin KAAN savaş uçağı programı için motor satış teklifinin Kongre'ye bildirilmesinden duyulan endişeyi belirtti.
- Mektupta, Türkiye'nin F-35 uçaklarını edinmesine olanak sağlayabilecek yasal yolların gözden geçirilmesine yönelik endişeler dile getirildi.
- ABD'deki Yunan lobisi, Trump'ı CAATSA yaptırımlarına sadık kalmaya ve Türkiye'yi güvenilir bir NATO müttefiki olarak görmemeye çağırdı.
ABD'de Donald Trump yönetiminin Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F-110 jet motorlarının satışı için harekete geçmesi İsrail'in yanı sıra Yunanistan'da da endişeye yol açtı. Artan endişelerin ardından ABD'deki Yunan lobisi de harekete geçti.
TÜRKİYE KARŞITI HELEN ENSTİTÜSÜNDEN TRUMP'A MEKTUP
Amerikan Helen Enstitüsü, Trump'ı ABD yapımı F110 savaş uçağı motorlarının Türkiye'ye satışına ilişkin öneriyi geri çekmeye ve Ankara'nın olası F-35 savaş uçağı alımının önünü açabilecek her türlü çabadan vazgeçmeye çağırdı.
F110 AYRI KORKUTTU F-35 AYRI
AHI Başkanı Nick Larigakis, Trump'a hitaben yazdığı mektupta, yönetimin Türkiye'nin KAAN beşinci nesil savaş uçağı programı için 700 milyon dolardan fazla değerde GE Aerospace F110 motorlarının satışına ilişkin teklifini Kongre'ye resmen bildirmesinden duydukları "derin endişeyi" dile getirdi.
Mektupta ayrıca, yönetimin Türkiye'nin nihayetinde F-35 uçaklarını edinmesine olanak sağlayabilecek olası bir yasal yolu gözden geçirdiği yönündeki haberlerden duyulan endişe de dile getiriliyor.
CAATSA ÇAĞRISI
Larigakis, Trump'a, Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından, Amerika'nın Düşmanlarına Karşı Yaptırımlar Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na (SSB) yaptırım uygulayanın kendi yönetimi olduğunu hatırlatırken 2020'de alınan kararın doğru olduğunu savunan Larigakis, Başkan'ı bu politikaya sadık kalmaya çağırdı.
AHI ayrıca, "Türkiye'nin uzun yıllardır sergilediği davranışların, onu güvenilir bir NATO müttefiki olarak görmenin mümkün olmadığını gösterdiğini savunuyor. Mektupta, Ankara'nın Kuzey Kıbrıs'ı işgal etmeye devam etmesi, Ege'de Yunanistan'ın egemenliğini tekrar tekrar ihlal etmesi, Rusya ile savunma ilişkisi, Hamas ile bağları ve Ekümenik Patrikhaneye yönelik devam eden zulüm de dahil olmak üzere uluslararası hukuk ve ABD hukukunun sürekli ihlalleri" olduğu iddia ediliyor.
YUNAN'DA "JET" PANİK
ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk ordusuna yönelik övgü dolu sözleri Atina'da deprem etkisi yarattı. Trump'ın F-35 ve jet motoru konusunda "Erdoğan'ı çok mutlu edecek" mesajı vermesi sonrası Yunan basını, Türkiye'nin hava gücünde yeni bir avantaj kazanabileceği paniği manşetlerine taşıdı. BankingNews'in "Türkiye F-35'i kilitliyor ve Yunanistan'ın hava gücünü yerle bir ediyor" başlığı, Atina'daki panik havasını gözler önüne serdi.